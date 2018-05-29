С пакетом или без. Как Украина начала бороться с полиэтиленом

Украина избавляется от полиэтилена. В середине мая Киевсовет принял рекомендацию ограничить использование полиэтиленовых пакетов в торговле. А в случае, если вся страна согласится на предложение властей столицы и откажется от полиэтиленовых пакетов, бизнес ждут незапланированные расходы.

Альтернативой полиэтилену могут быть биологические полимерные или бумажные пакеты, а также многоразовые сумки.

"Мы можем обратиться к торговым сетям и вообще к сознательным киевлянам относительно непокупки полиэтиленовых пакетов, неиспользования их и вообще ограничения использования полиэтилена в Киеве", – рассказал НВ Бизнес автор проекта решения, депутат Киевского городского совета Константин Яловой.

Несмотря на то, что принятое решение не имеет запретительного характера, на этом власти не собираются останавливаться. Городские депутаты уже подготовили обращение к Верховной Раде о полном запрете использования полиэтилена в Украине.

"Когда к этой тематике будет привлечено внимание не только в городе Киеве, а вообще в государстве, то будут искаться различные пути для решения вопросов использования в быту пластика", – объяснил Яловой.

Полиэтиленовые пакеты во всем мире уже признаны вредными и опасными. В зависимости от толщины они разлагаются от 100 до 400 лет, приводят к гибели рыб и животных. Многие страны либо вообще запретили полиэтилен как тару и упаковку, либо ввели ограничения на него.

"Например, до 2019 года в Европейском Союзе будет введена норма 90 пакетов в год для одного человека. К 2025 году – только 40 пакетов на одного жителя Европейского Союза. Некоторые страны уже давно вообще запретили его использование. Это в том числе Гонконг в 1992-ом году. В странах Индокитая также запрещены полиэтиленовые пакеты", – говорит председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Не отстают и другие страны. В Дании был введен беспрецедентно высокий экологический налог. И это снизило использование полиэтиленовых пакетов на 90%, отмечает Тимочко. В Англии используются пакеты, которые разлагаются от 20 суток до 4 лет с минимальным ущербом для окружающей среды. Финляндия также жестко ограничивает использование полиэтиленовых пакетов и производит замену другой тарой и упаковкой. В основном – на бумажную, которая либо перерабатывается, либо быстро разлагается.

Крупные торговые сети Украины не ждут запрета полиэтиленовых пакетов на уровне государства. Они уже сделали определенные шаги на опережение.

"Наша сеть уже давно ввела бумажные пакеты. Это всегда выступало как альтернатива полиэтиленовым пакетам", – отмечает руководитель проекта Silpo Recycling Галина Дмитрук.

Другие маркеты предлагают сумки многоразового использования, а также пакеты с меньшим сроком разложения – всего до нескольких лет.

"Сейчас для наших клиентов мы уже имеем решение – это кульки из пластика, который разлагается значительно быстрее, чем другие его виды", – делится специалист по коммуникациям и КСО компании Ашан Ритейл Украина Ольга Бойко.

Некоторые ритейлеры прибегают к другим методам борьбы с использованием полиэтиленовых пакетов.

"У нас в зоне фруктов и овощей возле каждой стойки с пакетами можно заметить специальный знак, который обращается к нашим потребителям с тем, чтобы отказаться от использования пластиковых пакетов, когда это не нужно, либо использовать их повторно", – объясняет руководитель отдела закупок непродовольственной группы товаров Метро Кэш энд Кэрри Украина Сергей Мазняк.

Впрочем, отказ от полиэтиленовых пакетов, которые покупатели сейчас используют почти при каждом посещении магазина, может иметь неприятные последствия для торговых сетей. По словам Мазняка, с точки зрения финансовой составляющей есть основания полагать, что эффект будет негативный. "Но это наш сознательный выбор", – добавляет он.

Производители полиэтиленовых пакетов такие инициативы воспринимают без оптимизма. Одни говорят: "придется переформатировать производство под новые виды материалов". Другие – предполагают, что будут вынуждены прекратить производство и закрыть бизнес.

Что будет дальше – увидим со временем. Окончательное решение в борьбе с пластиком и полиэтиленовыми пакетами должно принять государство.