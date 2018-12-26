Рождение Гулливера. Интернет-ресурсы меняют правила на рынке рекламы
Интернет-ресурсы превращаются в отдельную индустрию и меняют правила на рынке рекламы всего медийного пространства. Теперь у них денег более, чем где бы то ни было. А будет еще больше.
Пятница, вечер трудного дня. Валерий Вареница, коммерческий директор сейлз-хауса Плюсы, гостеприимно встречает журналиста НВ. Предлагает для начала немного выпить — благо вино и бокалы под рукой. Для сабантуя есть причина: 2018‑й выдался для телегруппы 1+1, куда продает рекламу сейлз-хаус Вареницы, денежным.
“Мы восемь месяцев не можем освоить все деньги, которые рекламодатель готов занести, — хвастает Вареница. — Мы не даем возможности новым рекламодателям выйти. Потому что эфира не хватает”.
Еще одну причину для пития телеменеджер иронично поясняет так: на трезвую голову трудно понять, куда занесет украинский рекламный рынок. Стабильности нет. “Завтра какая‑то провокация на восточной границе или в районе Приднестровья, вводится военное положение, и мы будем бегать за оставшимся рекламодателем и умолять: дяденька, дайте хоть копеечку”, — теперь прибедняется Вареница.
Впрочем, пока опасаться ему нечего. Впереди две предстоящие избирательные кампании, одна — накануне президентских выборов 31 марта, другая — парламентских 27 октября. Выборы — джекпот телеканалов. Однако после того, как с 2015‑го законом размер рекламного блока был сжат с 12 до 9 минут в час, всем места в нем не хватит. Причем стоимость рекламного времени в текущем году поднялась на треть, а в следующем она повысится минимум на столько же. Политические деньги выдавят коммерческую рекламу, и она уже присматривается к другим носителям — интернет, радио, печать. Вареница опасается, что бизнесменам там понравится и после выборов на ТВ некоторые уже и не вернутся.
Впрочем, гиганты, как, например, ключевой ныне игрок — фарминдустрия, а с ними ретейл и FMCG (товары широкого спроса) останутся с ТВ навсегда, а то и на дольше, уверен Вареница. При любой финансовой погоде именно ТВ во всем мире поглощает наибольшую долю рекламного рынка. Ближайший конкурент — интернет.
Анна Руденко, директор по маркетингу пивоваренной компании AB InBev Efes, отмечает, что молодая премиальная аудитория все меньше смотрит телевизор или не смотрит вовсе. “Поэтому для брендов, ориентированных на эту целевую аудиторию, намного большую роль играют интернет и наружная реклама”.
А что же печатные СМИ, радио, наружная реклама? Для них у Максима Лазебника, исполнительного директора Всеукраинской рекламной коалиции (ВРК) есть резюмирующая ремарка, похожая на новогодний тост: “Будем жить и наживать, но, увы, не наживаться”.
ОТЧЕГО ОН ВЕСЕЛЫЙ ТАКОЙ: Валерий Вареница, коммерческий директор сейлз-хауса Плюсы, демонстрирует размер рекламного рынка Украины. Шире его руки пока не раздвигаются. Фото: НВ
Книга чисел
Рекламный рынок — зеркало национальной экономики, на которое грех пенять. Он рушится быстро, поднимается медленно. Когда в 2014‑м украинский ВВП просел на 28%, рекламный пул сдулся с $ 1,4 млрд до $ 683 млн. На следующий год валовый продукт ушел в -31%, а реклама полетела к историческому дну — $ 390 млн.
Только с 2016‑го украинский ВВП пополз вверх на средней скорости 2-3% в год. Почуяв вкус отложенного спроса, рекламный рынок помчал в гору со скоростью от 18% в год. На сегодня он уже практически выровнялся с 2014‑м, но все еще вполовину ниже 2013‑го, втрое скромнее нынешнего польского, и в десять раз смешнее российского. До пикового результата пятилетней давности идти примерно еще одну пятилетку.
“Дно украинский рынок уже преодолел, и выход на пик капитализма, который в гривне был отмечен в 2012-2013‑м, прогнозируется в 2021 году”, — утешает Марина Григоренко, управляющий директор маркетиноговой компании Zenith.
Итак, согласно отчету ВРК, в 2018 году рекламный рынок Украины заработал 17,5 млрд грн ($ 626 млн). Хотя буквально двумя абзацами ниже вы убедитесь, что эта цифра существенно занижена. Реальный объем выше, и он ломает застывшие пропорции отрасли.
Обо всем по порядку. Итак, согласно свежему отчету ВРК, телевидение в 2018‑м заработало 9,3 млрд грн. В сравнении с 2017‑м рост на 26%. Реклама на внешних носителях собрала 3,5 млрд грн и неожиданным образом выбралась на вторую строчку. № 3 — интернет с его скромным доходом в 2,5 млрд грн. А теперь забудьте эту последнюю цифру: в действительности в digital-рекламе денег значительно больше, как минимум 9,5 млрд грн по подсчетам того же ВРК. Это выводит Сеть на первое место в нынешнем украинском рекламном рейтинге.
Причина путаницы в методологии. В 2018‑м ВРК решили исключить контекстную рекламу (поиск) из категории медийной рекламы, что и привело к статистическому падению доли digital в медиабюджетах. Чтобы понять, куда рвется рынок, следует к 2,5 млрд грн прямой рекламы в интернете добавить еще 6,5 млрд, что пришли в виде контекстной рекламы. Например, когда пользователь подбирает в Сети стиральную машину, номер в отеле или средство от облысения, в его веб-окне всплывают соответствующие рекламные ссылки.
Еще в 2018‑м 0,5 млрд грн дали интернету рекламные сообщения мелких предпринимателей. “Мы с тобой в телевизор не пойдем, — поясняет Лазебник журналисту НВ, как купить такую рекламу. — Но можем заплатить 1 тыс. грн в Google”.
Digital рушит старый мир, а вместе с ним ломает все известные методологии подсчета. В каждой стране она своя. А ВРК пока не знает, какую взять на вооружение. “У нас Netflic — digital, а в некоторых странах он рассматривается как отложенное телесмотрение”, — приводит пример Лазебник.
К сказанному Вареница добавляет, что пока только в 14 странах вообще измеряют по отдельности такие сегменты, как просмотр эфира через классический телевизор, мобильное устройство, iPad и т. д.
И все же общий знаменатель рекламных рынков мира вывести уже можно. Digital как приложение к классическим СМИ, или как самостоятельный медиаресурс, или просто инструмент e-commerce, digital — это то, что теперь имеет самое важное значение. Его влияние на ТВ, радио, прессу, внешние носители определяет конкурентоспособность классиков и современников отрасли.
“Телеканалы открывают digital-каналы и выкладывают туда свой телевизионный контент, — говорит Григоренко. — Точно так же создает свои сайты и делает диджетальный контент пресса, и тем самым монетизация бизнеса всех издательских домов формируется из двух источников”.
СОЛДАТЫ УДАЧИ: Коллекция солдатиков в кабинете Максима Лазебника, директора ВРК, вдохновляет его на самую дерзкую тактику в одной из самых креативных отраслей. Фото: НВ
Все в Сеть
Александр Глущенко, член правления Украинской интернет-ассоциации и по совместительству гендиректор ОТТ-платформы Omega-TV, предоставляющей ТВ-услуги через интернет, пытается поймать новую волну. В сентябре он запустил проект, с помощью которого собирается подключить максимальное число украинцев к телевидению через интернет-провайдеров.
“Сейчас я наращиваю абонентскую базу, — говорит Глущенко. — Как только будет тысяч 100 [пользователей], я смогу заниматься персонализацией”.
Речь идет об адресной рекламе, когда пользователь будет получать сообщения, которые соответствуют его запросам и потребностям. Эта технология таргетирования довольно активно используется в Сети, где все больше проводит времени самая активная часть населения, то есть та, в кого и целится рекламодатель.
Ярослав Ведмидь, основатель и исполнительный директор цифрового агентства Postmen, отмечает, что онлайн-аудитория уже вполне сопоставима с телевизионной. 91% соотечественников смотрит телевидение и порядка 80% — телепрограммы в интернете.
“Раньше все крупные задачи сводились к тому, что требовалось занести чемоданы денег на телевидение, — говорит Ведмидь. — Теперь кроме заноса чемоданов нужно понять, что ты можешь сделать в онлайне. Ковровые решения становятся все менее эффективными”.
С его же слов, время скучных интернет-страничек с новостными лентами длиной в жизнь прошло. Сеть становится главной площадкой для креативных решений, развлечений, информационных надрывов. Все остальное — любительство.
К тому же на немыслимой скорости развиваются технологии по доставке контента. Причина в том, что в последнем пересмотре ВРК исключила контекстную рекламу (поиск) из категории медийной рекламы. Благодаря технологии 3G всего за год пользователи Vodafone увеличили потребление мобильного интернета в роуминге более чем в 20 раз. Примерно такие же показатели и у других телекоммуникационных гигантов.
Сервис 3G эксплуатируют 58% пользователей. В марте 2018‑го операторы запустили услугу 4G-связи, и она уже покрывает больше половины Украины.
Весь мир перестраивается под новые реалии. Согласно отчету международной исследовательской и консалтинговой компании IDC, крупные производители смартфонов расширяют свои портфолио за счет больших экранов. В 2018‑м на рынок вышло свыше 947 млн смартфонов с монитором диагональю свыше 5,5 дюйма (67% рынка). В 2017 году их было выпущено на 320 млн меньше.
“Понимание того, что мы считаем так называемым смартфоном нормального размера, резко изменилось за несколько коротких лет”, — обобщает тренд Мелисса Чау, замдиректора по исследованиям мобильных устройств IDC.
Как результат, замечает Ведмидь, международные СМИ переоснащаются под новые технологические вызовы. И в пример приводит британскую медиакорпорацию ВВС. “Они говорят: мы готовимся к мобильному пользователю, — продолжает Ведмидь. — Поэтому мы делаем сейчас вертикальное видео под мобильный телефон и перестраиваем связку с эфиром”.
Означает ли это конец эры телевидения? И да и нет. “Чем больше денег у клиента, тем меньше у него доля в digital, — замечает Вареница. — Мы понимаем, что это не вечная ситуация. Но пока что они берут больше ТВ”.
Между тем ТВ имеет ключевое преимущество перед всеми, кто задумался над своим digital-будущим. Ведмидь обращает внимание, что в Украине никто кроме традиционных телевизионщиков и не способен громко войти в Сеть. Только они готовят и имеют креативный контент. В пример он приводит нашумевший молодежный телесериал Школа, что собрал на YouTube-канале 1+1‑видео 145 млн просмотров и получил более 755 тыс. подписчиков.
“Уже в начале года мы заметили, что по количеству просмотров на YouTube телевизионные шоу подперли самый топ и стали одними из самых популярных YouTube-площадок в Украине”, — резюмирует Ведмидь.
ЯЗЫКОМ ЦИФР: Ярослав Ведмидь, основатель цифрового агентства Postmen, утверждает, что сегодня онлайн-аудитория уже вполне сопоставима с телевизионной: 91% соотечественников смотрят ТВ, и около 80% смотрят телепрограммы в интернете. Фото: НВ
2019
Следующий год станет уникальным в истории Украины. Страна переживет сразу две избирательные кампании — президентскую и парламентскую — и ощутит временный, но заметный дефицит рекламных площадей. Сигналы спутниковых каналов будут до конца 2019 года зашифрованы, что означает переход к тотально платному ТВ. К тому же новый закон о рекламе ограничил наружную рекламу, которая размещалась на баннерах, запретив размещать ее “на опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании наружного освещения”. Таким образом только Киев может потерять 75% рекламных конструкций.
Кому как не Руденко, маркетинг-директору AB InBev Efes, не заметить этих перемен на рекламных ценниках страны. Она рассказывает НВ, что наружная реклама в 2018‑м подорожала на 50-60%. Интернет, особенно видеоформаты, поднялся в цене на 40%.
“Украина — это рынок достаточно традиционной коммуникации, — говорит Руденко. — Поэтому многие производители большую часть своих бюджетов направляют на ТВ”.
Но и здесь цены ползут в небо. Рекламная секунда за год в среднем подорожала на треть.
Вышеперечисленных факторов достаточно, чтобы понять, что 2019‑й принесет еще более безумную медиаинфляцию. Никто не берется назвать ее максимальные пределы, но минимальные называют — от 30%.
Мы восемь месяцев не можем освоить все деньги, которые рекламодатель готов занести
Валерий Вареница, коммерческий директор сейлз-хауса Плюсы“Это касается и телевидения, и digital, — прогнозирует Ведмидь. — Мы увидим, как поползут ставки. Они уже полезли через политическое бабло”.
Вареница парирует, утверждая, что деньги на выборах — это не такой уж и джекпот. Коммерческие контракты с такими гигантами, как фармацевты, что покрывают почти 40% рынка телерекламы, — вот это хлеб с маслом. Причем с долгоиграющим контрактом, а не трехмесячным блицкригом. Скорее всего, из шести каналов группы 1+1 только на двух-трех он допустит политическую рекламу.
И вот еще: летом каналы закодируют сигнал спутника. Поэтому все пользователи, кто еще пользуется бесплатным телесигналом, должны будут перейти на платное обслуживание.
Вареница отдает себе отчет, что первые два-три месяца резко упадет объем телесмотрения. “Будет сокращение инвентаря за счет кодировки спутника, — признает он. — Мы его оцениваем ну, может быть, до 30% падения”. Большие каналы, кто имеет лицензии Т-2, могут потерять до 5% инвентаря.
Однако потом для телеканалов откроется новая статья дохода — абонплата за ТВ-сигнал. “Вот говорим: почему мы такие бедные? — спрашивает Вареница и отвечает: — Не потому что мы дурные, а потому что рекламный рынок меньше, чем нам надо, а второго источника дохода нет”. Теперь он появится.
Очевидно, что такая трансформация рынка — прямая дорога пользователей в глобальную Сеть. Там и развернется новая битва за новые рекламные бюджеты.
“Я думаю, в 2019 году мы увидим, насколько телевизионные холдинги станут значимыми в продаже своих онлайн-возможностей”, — предполагает Ведмидь. К сказанному Глущенко добавляет: “В рекламу начнут играть люди, которые никогда в нее не играли”. В значительной степени он имеет в виду себя.
Этот материал был опубликован в номере №47 журнала Новое Время от 20 декабря 2018 года