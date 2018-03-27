Roshen строит новую большую фабрику в Борисполе. Зачем и что это даст

Кондитерская корпорация Roshen решила открыть в Борисполе новую фабрику – бисквитную. Общая площадь фабрики составляет 19 га, в строительство проекта вложено 1,5 млрд грн. Зачем это делается и что даст разобрался НВ Бизнес.

1. О чем идет речь

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине корпорация Roshen планирует уже осенью начать выпуск продукции на своем новом предприятии, которое она построит в Борисполе (Киевская область).

По словам президента корпорации Вячеслава Москалевского, строительство фабрики вышло на финишную прямую: оборудование уже готово к монтажу, который начнется до июня. Общие инвестиции на первом этапе составили порядка 1,5 млрд грн, из которых 1,2 млрд грн – строительная часть. Первую линию планируется поставить в этом году – она будет производить крекер, а на следующий год запланировано еще две линии.

Москалевский отметил, что фабрика в Борисполе будет иметь чуть больший штат работников, чем киевская – создаст от 800 до 1000 рабочих мест. Набор персонала, в основном по техническим специальностям, планируют начать летом для монтажа оборудования фабрики. А обучение остальных работников начнут в сентябре этого года. Зарплата для обычного работника-упаковщика стартует от 12 тыс. грн, средняя заработная плата мастера составит 30-32 тыс. грн.

2. Зачем строить новый завод

Бизнес Roshen берет начало с советских фабрик, где производство не было разделено. При этом, производство шоколада, карамели и бисквита отличается своей технологии – особенность бисквитной фабрики в больших печах. Поэтому она строится как одноэтажный комплекс, все производство будет осуществляться на одном уровне.

Москалевский отметил, что в Борисполе будет построена первая бисквитная фабрика корпорации – она ​должна взять на себя производство мучной продукции. При этом, производство тортов корпорация оставляет на Киевской фабрике.

Кроме того, это третья фабрика Roshen, которая строится с нуля. В корпорации отметили, что построить новую фабрику будет дешевле, чем реконструировать старое предприятие.

Появление бисквитного комплекса, по словам Москалевского, обусловлено технологическими особенностями.

“У нас есть фабрика в Кременчуге, которая сейчас выпускает только карамель – порядка 6 тыс. тонн карамели в месяц. В Виннице есть шоколадная фабрика. Бисквитной не было”, - отметил он.

3. Когда это заработает

Сейчас основные работы на фабрике закончены: построено большое помещение, где будет храниться сырье и будет производиться продукция. На первом этаже разместят склад сырья – муки и других комплектующих для производства. Склад готовой продукции планируют совместить с отделом упаковки товара. Уже испытана подстанция на 1100 кВт-часов.

Второй и третий комплексы – две части основного здания. Обе части рассчитаны на 10 линий по производству. В апреле компания планирует начать монтаж технического оборудования на бориспольской фабрике, а в сентябре-октябре запустить первую линию, которая будет производить крекер. Впоследствии, в течение нескольких лет на фабрике планируют увеличить ассортимент продукции и запустить вторую часть основного здания – еще один корпус на 10 линий. В корпорации пообещали, что за четыре года фабрика выйдет на полную мощность – предполагается, что она составит 5 тыс. тонн в месяц.

4. Проблемы с землей

Несмотря на активную подготовку к запуску производства, у фабрики все еще не решены ряд проблем. Так, отведенный под завод участок корпорация берет в субаренду у коммунальных предприятий. Roshen уже длительное время пытается договориться с местными властями о покупке земли за 50 млн грн – по словам президента корпорации, еще в 2015 году им пообещали продать землю. Однако пока городские депутаты не помогают решить этот вопрос, так как опасаются продать такой ​​большой участок земли в городе. Москалевский считает, что таким образом бориспольская власть пытается поднять цену на участок.

Несмотря на это, фабрика зарегистрирована в Борисполе, поэтому налоги будет платить в городе. Они составят 16-20 млн грн в год после того, как фабрика будет полностью укомплектована оборудованием.

5. Рынки сбыта

По словам генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, Roshen уже занимает ключевую долю на украинском кондитерском рынке, которая к тому же постоянно увеличивается. Корпорация АВК все время сокращает свою долю на рынке, а Конти существенно уменьшил свою долю. "Внутренний рынок завоеван Roshen, и он не сможет принять значительно больше продукции, пока не вырастет платежеспособный спрос", - объясняет Дорошенко.

Поэтому ключевым станет экспорт новой продукции. Он будет проводиться в страны Ближнего Востока, СНГ, а также Польшу, Литву, Румынию, Болгарию.

Дорошенко отмечает, что спрос на продукцию Roshen растет в Восточной Европе, особенно в Польше, где много украинского населения. По его словам, чем больше украинцев за рубежом, тем больше Roshen может рассчитывать на лояльность своих покупателей там.