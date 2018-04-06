Риски онлайн-шопинга. Как интернет-магазины нарушают права покупателей

Украинские интернет-магазины массово нарушают законодательство. К такому выводу пришли в общественной организации Союз потребителей Украины по итогам контрольной закупки в 20-ти самых популярных магазинах потребительской электроники, говорится в сюжете Радио НВ.

В частности, интернет-магазины не выдают фискальные чеки, не имеют документов о прохождении соответствия товаров и скрывают своих владельцев. По словам исполнительного директора Союза Максима Несмиянова, некоторые площадки, участвовавшие в эксперименте, давали только товарный чек или расходную накладную.

В то же время, были продавцы, которые выдали псевдо-фискальный чек. Через имитацию настоящего фискального чека, он вводил потребителей в заблуждение относительно расчетного документа. Эксперт отметил, что с таким чеком потребитель не сможет защитить свои права, если возникнут сложности с возвратом товара или получения гарантийных обязательств.

"Если потребителя обманули и он пишет жалобу на магазин, то поскоьку у него нет документов или есть торговый чек, преимущественно неправильно оформленный, по нему жалобу не напишешь", – объясняет Несмиянов.

По данным Союза потребителей Украины, 65% интернет-магазинов нарушили требования о выдаче фискального чека. 20% не были идентифицированы в расчетном документе, 40% магазинов не было отметки о прохождении процедуры оценки соответствия.

Каждый пятый товар, приобретенный в ходе исследования, имел упаковку с информацией исключительно на иностранном языке, что противоречит украинскому законодательству. В связи с этим исследователи сделали вывод, что это может быть контрабандная техника. Кроме того, в 40% случаев техника продавалась без инструкции по эксплуатации на украинском языке. В лучшем случае она была на английском, а иногда – даже на китайском.

Корреспондент Радио НВ дозвонился в несколько интернет-магазинов, которые участвовали в контрольной закупке, под видом клиента. Оказалось, что у каждой компании свои правила возврата товаров, например – телефонов. Если товар находится в рабочем состоянии, то его согласятся вернуть только если он будет выглядеть как новый.

В большинстве интернет-магазинов признались, что не выдают фискальный чек при доставке курьером, зато – предоставляют товарные чеки и гарантийные талоны. В одном из магазинов сообщили, что товарный чек при доставке домой могут получить только жители Киева.

Интернет-магазин Алло не выдает фискальные чеки при доставке курьером только тогда, когда они продают товары своих партнеров, рассказал генеральный директор магазина Валерий Золотухин. Вместе с тем он отметил, что ситуацию в этой сфере могли бы значительно улучшить принятие закона об электронном чеке, а также внедрение предоплаты за товары из интернет-магазинов.

Кроме того, Золотухин отметил, что все украинские интернет-магазины продают товар без предоплаты. По его словам, поэтому клиенты часто заказывают товар сразу в нескольких интернет-магазинах и покупают у того курьера, который делает доставку быстрее, а это значительно усложняет работу. При этом, крупнейший в мире онлайн-магазин – Амазон – продает товары с предоплаой в 100%.

Гендиректор Алло добавил, что интернет-магазин старается как можно чаще осуществлять возврат товаров. Однако сейчас действует довольно сложная процедура: чтобы вернуть товар, надо отдать его на диагностику в сервисный центр, где иногда случаются задержки в работе. Сейчас компания Алло работает над усовершенствованием этой системы, чтобы товары можно было возвращать сразу в магазин.

Мониторинг проходил с декабря прошлого года по март 2018 года и состоял из четырех этапов: покупки продукции, анализа расчетных и сопроводительных документов, а также маркировки на предмет соответствия требованиям действующего законодательства. Кроме того, исследователи пытались вернуть товар.

Согласно исследованию, самую высокую оценку получили интернет-магазины Foxtrot.com.ua, Eldorado.ua, ITbox.ua, Comfy.ua, Moyo.ua и другие.

Не нашли существенных нарушений у таких площадок, как Rozetka.com.ua, Repka.ua, Skidka.ua, All-Service.com.ua, Telemart.ua, Citrus.ua.

При этом в деятельности магазинов Allo.ua, Ask.ua, City.com.ua, Stylus.ua, Deshevshe.net.ua, Mobilluk.com.ua были обнаружены признаки несоответствия законодательству.