Резкий рост. Онлайн-магазины завоевывают расположение украинцев

В мире все большую популярность набирает интернет-шопинг. Это не требует больших усилий, а позволяет в несколько кликов осуществлять мгновенные покупки. Обычно, товары в интернете дешевле, чем в обычных магазинах, что еще больше привлекает покупателей.

В онлайн-магазинах можно приобрести любой товар, от детских игрушек до гаджетов и различной бытовой техники. Также в интернете можно купить товары иностранных брендов, которые отсутствуют на украинском рынке. При этом, заказ можно осуществить круглосуточно и оформить доставку буквально к двери.

В компании Promodo выяснили, что за 2017 год рынок интернет-магазинов и сервисов вырос на 28%, в этом году прогнозируется рост на 30%. При этом, в прошлом году доля онлайн-продаж в Украине составила лишь 3,2%, в то время как в Великобритании достигла 18%. Тем не менее, украинский интернет-рынок имеет серьезный потенциал к росту.

"Все больше людей делают покупки онлайн. Этот процент растет ежегодно, вместе с проникновением интернета в целом. Это очень удобно, часто дешевле. Соответственно, люди все больше пользуются таким сервисом", - рассказывает основатель компании Unitrade Express Владимир Колодюк.

Традиционно, на рынке украинской электронной коммерции хорошо продается электроника и бытовая техника: в начале 2000-х годов владельцы сети магазинов фототехники поняли потенциал интернета и занялись развитием платформы для онлайн-продаж.

Долгое время главным конкурентом на рынке интернет-продаж был книжный бизнес - доля прибыли была выше по сравнению с бытовой техникой. При этом, был достаточно низкий средний чек.

"Могу сказать в целом по рынку, что маржинальность, рентабельность данного бизнеса составляет в среднем от 30 до 50%. В зависимости от того, где, кто и как продает и какие каналы реализации", - рассказывает генеральный директор Yakaboo.com Иван Богдан.

Однако, по словам Богдана, большая часть в книжной отрасли приходится на контрабанду.

Продажа одежды и обуви в интернет-магазине обычно происходит по бизнес-модели flash sales, которая предусматривает спонтанную покупку и торговлю большими стоками. Такая стратегия дает хорошие продажи, но для этого необходимо грамотно организовать доставку товаров, объясняет директор интернет-магазина modna Kasta Наталья Логвин.

"У поставщика на реализацию берут образцы, фотографируют, выкладывают их на сайт. Затем продаются в течение 2-3 дней, заказ выгружается поставщику. Поставщик отгружает нам на склад, и мы дальше отгружаем нашим клиентам в Украине", - рассказывает она.

Основными игроками e-commerce (электронная коммерция) в Украине являются интернет-магазины, прайс-агрегаторы - каталоги различных товаров с ценами, маркет-плейс - посредники между продавцами и покупателями, а также классифайд - реклама, сгруппированная по тематике.

При том, что онлайн-магазины достаточно успешные, часто сложно заработать только на товаре, поэтому необходимо предоставлять определенный дополнительный сервис.

"Например, покупая товары из-за границы, мы предоставляем гарантию локальную. Это для нас сервис, и клиенту также удобно. Нет этих ужасов: не покупайте за границей, оно без гарантии", - рассказывает Колодюк.

Еще одной проблемой торговли онлайн является процедура возвращения заказа, ведь это неудобно и для покупателя, и для интернет-магазина.

"Если в магазине человек отказывается, продавец стоит над ним, он при продавце и отказывается. Здесь это гораздо сложнее. Это надо покупателю пойти и отправить (товар - ред.)", - объясняет управляющий партнер интернет-магазина F.ua Дмитрий Покотило.

Кроме того, с юридически-правовой точки зрения, специфических отношений между покупателем и продавцом в интернет-магазине нет. В Украине действует отдельный закон об электронной торговле, который неплохо копирует европейскую директиву.

"Каждый интернет-магазин публикует собственную оферту, правила пользования ресурсом. Нужно, чтобы была достаточно четко определена этапность, какие товары подлежат возврату, какие нет, как должен зарегистрироваться покупатель, какие на себя берет обязательства продавец", - пояснила старший юрист Практики ТМТ Валерия Дьяченко.

Большинство положений закона об интернет-торговле отсылают к другим законам. В частности - о защите прав потребителей. Однако есть определенные ограничения по информации, которую продавец должен разместить о себе на сайте.

"Потому что пользователь, покупатель должен сразу видеть, кто вы, где вы зарегистрированы, как с вами связаться, какая контактная информация. Если это какие-то товары, которые требуют лицензирования, также нужно отметить эти лицензии. Некоторые товары не могут продаваться через интернет. Это, например, лекарства, алкоголь", - отмечает Дьяченко.

Покупательная способность в Украине существенно отличается от развитых стран. Но отечественным предпринимателям всегда надо помнить о главных составляющих работы: качество товара и его хранения, скорость обработки заказов и доставка покупателям. И конечно, поиск возможностей для роста продаж и дальнейшего развития.