Разведка перед боем. Почему иностранные компании боятся заходить в Украину

Сначала иностранные инвесторы относятся с подозрением к Украине, но после "разведки" понимают, что не все так страшно

В феврале этого года компания General Electric (GE) подписала соглашение с Укрэксимбанком и Укрзализныцей на сумму в $1 млрд. В соответствии с ней, банк на первом этапе купит у американского технологического концерна 30 тепловозов и передаст их железной дороги в лизинг.

Соглашение рассчитано на 15 лет, в течение которых, по такой схеме, General Electric поставит 225 машин, и отремонтирует 75, принадлежащих железной дороге сейчас.

Как рассказывает заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань, Укрзализныця не обновляла тягу 10 лет, поэтому около 90% подвижного состава изношены и их нужно заменять. Однако компания не может этого сделать, так как были потеряны производственные мощности Лугансктепловоза.

В этой ситуации Украина поможет General Electric. Сейчас промышленный гигант строит 30 новых локомотивов, которые начнут поступать в Украину в июле. Впоследствии их доделают, чтобы уже в ноябре они могли попасть на украинскую железную дорогу.

"Локомотивы почти полностью производятся в США. Таким образом, американская компания, так сказать, проводит разведку боем", – отметил старший вице-президент и финансовый директор GE Джейми Миллер.

Сначала доля местных производителей в общем объеме производства General Electric составит 10%, а со временем возрастет до 40%. Это будет создавать для местных компаний возможности не только для участия в процессе сбора локомотивов, но и в дальнейшем обслуживании машин.

Такое поведение иностранного инвестора достаточно типично для нашей страны. Немецкая компания Leoni сначала построила один завод по производству автомобильных комплектующих в Украине, впоследствии еще один. Сначала иностранные инвесторы к Украине относятся с подозрением, а потом понимают – не все так страшно.

"Как правило, сейчас мы наблюдаем тренд, когда они заходят с небольшими пилотными проектами, условно говоря, протестировать Украину на небольших проектах, можно здесь делать бизнес. И уже те, которые имеют здесь несколько успешных пилотных проектов, переходят к реализации больших ", – рассказывает руководитель Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Кузнецов.

В General Electric также говорят о больших планах на будущее сотрудничество с Украиной.

"Один из показательных примеров – Казахстан. Сотрудничество с этой страной началось с очень малой долей локального производства. Но сейчас у нас там уже есть завод, мощности по ремонту и производства двигателей. Я думаю, что вы можете использовать подобную модель и в вашей стране", – подчеркнул Миллер.

В украинском бизнес-сегменте американцев интересуют не только поставки и ремонт локомотивов – GE также работает в направлении производства возобновляемой ветровой электроэнергии.

"Сейчас устанавливаем оборудование для выработки более 130 МВт. Наша компания производит примерно треть мировой электроэнергии. Мы готовы предоставить Украине новейшие технологии и решения, которые бы позволили стабилизировать, производить и передавать больше электроэнергии", – отметил Миллер.

В конце концов, General Electric является крупным производителем медицинского оборудования: аппаратов для компьютерной томографии, МРТ и УЗИ. В Украину уже доставлено 500 медицинских комплексов, и компания надеется продолжить свою работу в этом направлении. Впрочем, не все иностранные компании настроены так оптимистично в отношении Украины.

"Но если мы говорим о новых инвестициях, то на самом деле частные инвестиции на сегодняшний день не очень показывают высокий рост. Прежде всего мы видим те, которые подкреплены государственными гарантиями или каким-то обещаниями сверху, что все будет хорошо", – рассказывает исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко.

Другой способ инвестиций – развитие за счет международных доноров. Например, в Украине активно работают китайские компании.

"Фактически три крупнейших проекта, которые были по кредитам международных финансовых учреждений – Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития – взяли китайские подрядчики: Sinohydro и Xinjiang. То есть они взяли сейчас проектов на $150 млн", – рассказал Довгань.

У частного бизнеса, который не связан с государственными или донорскими деньгами, энтузиазм фактически отсутствует. Причиной является то, что в Украине невысокие темпы роста экономики, как для развивающейся страны. Поэтому одного контракта даже с такой мощной компанией недостаточно.

"И чем больше их будет, чем больше узнаваемые это будут бренды, тем больше имидж Украины будет меняться. А в результате будет больше и больше приходить инвестиций", – считает Кузнецов.

В офисе Национального совета инвестиций указывают на два варианта развития событий. Оптимистичный – если реформы будут развиваться в том же направлении, что и сейчас, то есть будет создан антикоррупционный суд, будет продолжаться сотрудничество с Международным валютным фондом и состоится либерализация экономики.

И пессимистический: международные компании продолжают внимательно присматриваться к нашей стране, и такие сделки, как с General Electric, будут скорее исключением, а не правилом.