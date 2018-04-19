Разъело до костей. Как серная кислота может уничтожить украинскую промышленность

В августе прошлого года четыре отечественных предприятия, производящих серную кислоту, обратились в Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) с просьбой защитить внутреннего национального производителя от "недобросовестной" конкуренции со стороны "более дешевого" импорта, прежде всего из Беларуси.

Предприятия Заря, Восточный ГОК, Сумыхимпром и Первое химическое объединение утверждают, что если не будут введены квоты, им придется полностью остановить производство, и экономические потери составят 110 млн грн в год.

Промышленники в свою очередь заявили, что если запретительные меры будут приняты, это значительно увеличит их расходы, взвинтит цены на продукцию и даже приведет к остановке части мощностей. Речь может идти о совокупных потерях в размере $700 млн.

Что такого происходит с серной кислотой и почему эта проблема важна, разобрался НВ Бизнес.

1. Кому и зачем нужна серная кислота?

Серная кислота на самом деле нужна не только для больших промышленных производств, но и для продукции, которую каждый человек использует ежедневно. К примеру, она используется в моющих средствах, а также является частью антифризов.

Различают три вида серной кислоты, в зависимости от большего или меньшего содержания активного вещества.

Наиболее качественная кислота с наивысшим содержанием серы необходима как реактив для создания фармацевтических препаратов, проведения лабораторных анализов, а также для производства пестицидов. Ранее Украина вынуждена была ежегодно импортировать это сырье на $700 млн; в последние годы ее начали производить и в нашей стране.

Так называемая контактная кислота – наиболее распространенная и затребованная – используется в производстве фосфорных и азотных минудобрений, двуокиси титана, взрывчатых веществ, синтетических моющих средств, для утилизации паров аммиака, образующихся в процессе производства кокса. В металлургии и машиностроении - для травления металла от ржавчины, а в энергетике - для очистки котлов, трубопроводов на ТЭС и АЭС от накипи воды.

Наименее распространенная, низкоконцентрированная техническая кислота (олеум) нужна для производства капролактама.

2. Как работает рынок?

До 2014 года – до аннексии Крыма и оккупации части Донбасса – серную кислоту в Украине производили 12 предприятий. Основную долю занимали Крымский титан, Восточный ГОК, Сумыхимпром и Константиновский химзавод. Около половины продукции потребляли сами же предприятия, остальную часть (100-110 тыс. тонн) они продавали на рынок. Еще 16-21 тыс. тонн импортировалось из-за рубежа.

После оккупации Крыма и Донбасса предложение серной кислоты как товарной продукции на внутреннем рынке упало в 2-3 раза, а цены на нее взлетели вдвое – с $35,2 до $62,9 за тонну.

Из-за резкого дефицита предприятия вынуждены были использовать накопленные запасы и увеличивать импорт кислоты. Если в 2014 году он составлял 24 тыс. тонн, то в 2016-м пришлось завезти втрое больше – 79 тыс. тонн. Впрочем, с начала 2017 года наметился четкий тренд на снижение импортных поставок – за первые шесть месяцев было импортировано 26 тыс. тонн.

3. Какова цена вопроса?

Сокращение импорта и, как следствие, нехватка ресурса обернется для украинской промышленности миллионными убытками. А также грозит экологической катастрофой. По словам директора по инжинирингу Запорожкокса Александра Гайдаенко, потери его предприятия составят порядка 10 млн грн в сутки, если они не смогут покупать необходимый объем кислоты нужного качества. Коммерческий директор Авдеевского коксохимзавода Евгений Мындра предупреждает: если завод вынужден будет отказаться от серной кислоты, которая нужна для производственного процесса (утилизации паров аммиака, образующихся в процессе производства кокса), это спалит котлы и печи, а все вредные выбросы уйдут в воздух. Это грозит не только миллионными штрафами самому предприятию, но и нанесет значительный вред экологии.

4. Каковы возможные последствия?

Если Украина решится ввести ограничительные меры в отношении импорта серной кислоты, то это лишь приведет к дефициту сырья, а также к его удорожанию, говорит Анжела Махинова, партнер юридической фирмы Саенко и Харенко. Более того, подчеркивает она, введение квот грозит Украине в лучшем случае новыми разбирательствами в рамках ВТО, а в худшем – введением ответных несимметричных санкций со стороны РФ или Евросоюза.

Примечательно, что ситуация с ограничением импорта серной кислоты - не первая протекционистская инициатива, направленная на закрытие внутреннего рынка от необходимого импорта. Ранее подконтрольная Игорю Коломойскому Укртатнафта потребовала ввести квоты на импорт бензина и автогаза, заявляя о необходимости защиты внутреннего производителя.