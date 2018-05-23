Проверки по-европейски. Как будут инспектировать отечественных производителей продуктов

Госпродпотребслужба начала работать по новым правилам проверки качества продуктов питания, которые должны помочь избавиться от бесконечных взяток.

Для бизнеса нет ничего страшнее, чем проверка со стороны санэпидемстанции, Госпродпотребслужбы и различных инспекторов. Многие предприниматели просто включают расходы на взятки в постоянные расходы. Об этом говориться в сюжете экономического еженедельника Перша Шпальта.

Впрочем, с недавних пор эта практика имеет шанс остаться в прошлом. В апреле этого года в Украине начал действовать закон О новой системе проверки качества и безопасности пищевых продуктов.

Что он изменит и как поможет в защите от поборов со стороны различных служб?

До этого почти 10 лет действовал закон Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов. Алексей Островский, управляющий Whisky Corner, говорит, что сейчас его компания получает информацию о плановых проверках заранее, минимум за 10 дней до ее начала.

Активные действия Украины в направлении евроинтеграции привели к выдвижению новых требований в сфере контроля качества продуктов.

Отныне Госпродпотребслужба без предупреждения, но с обязательной видеофиксацией инспектора – может посетить кафе, ресторан, супермаркет или профильное предприятие с "визитом". Штрафные санкции, в случае выявления правонарушений, могут составлять до 70 тыс. грн.

Сейчас система управления безопасностью пищевых продуктов – так называемая HACCP – применяется практически во всем мире. Надежной защиты потребителей от опасностей, которые может повлечь пищевая продукция, требует законодательство ЕС, США, Канады, Японии, Новой Зеландии и многих других стран мира. Теперь к этому списку добавилась и Украина.

С 20 сентября 2018 начнут проверять крупные предприятия, а с 20 сентября 2019 начнут проверять также и небольшие производства. Все наши рестораны, предприятия, работающие с едой, тоже должны будут зарегистрировать свои мощности. Это можно сделать онлайн. И это тоже будет проверять Госпродпотребслужба. «У нас есть год, чтобы подготовиться к этому, документально закрепить каждый процесс создания блюда», – говорит Михаил Носалик, юрист компании Global Law.

Согласно новым правилам, проверки станут более прозрачными, а требования хоть и не совершенными, но понятными – утверждают владельцы заведений общественного питания.

Алексей Бойко, начальник отдела по работе с франчайзинговой сетью Форнетти, отмечает, что сейчас в нормах четко прописаны критерии оценки и предусмотен европейский подход: «Если взять европейский опыт, точки общественного питания, например, в Венгрии даже в подземных переходах в метро, имеют проточную воду. В Украине большая часть розничной продукции продается там, где проточной воды нет».

То есть, новые правила проверки качества продуктов, могут только к лучшему изменить ситуацию в стране в целом и в бизнесе – в частности. Поэтому – и конкуренция может стать здоровой, а коррупция – невозможной.

Кроме того, смотрите специальный репортаж о том, как украинские супермаркеты борются за покупателей. А также сюжет о том, как столица подготовилась к футбольному событию – финалу Лиги чемпионов УЕФА.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.