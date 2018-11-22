Посылки в законе. Какие правила готовят для международных почтовых отправлений

Потребители вряд ли выиграют от возможных нововведений по международным посылок

Верховная Рада в первом чтении поддержала изменение правил ввоза международных посылок в Украину. Участники на рынке называют такой закон компромиссом.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский говорит, что предыдущий вариант предусматривал, что каждый мог в течение месяца получить не более трех отправлений по €150.

"Этот вариант оказался нерабочим. Поскольку проконтролировать количество полученных отправлений было невозможно", – заявил он в комментарии в выпуске экономического еженедельника Перша Шпальта.

Светлана Михайловская, заместитель директора Европейской бизнес ассоциации объясняет, что законопроект направлен на отмену этой нормы, которая просто не действовала на практике.

С другой стороны, законопроект №9260 разделяет по категориям физических лиц и юридических лиц.

"Для юридических лиц остается тот же самый беспошлинный лимит в €150. К тому же, это разделяется как для таможенной стоимости. То есть, при реализации стоимость продукции для юридических лиц может быть выше. С другой стороны, для физических лиц действительно порог был уменьшен до €100. И это фактически фактурная стоимость посылки", – рассказывает Михайловская.

Законопроект о снижении стоимости ввоза продукции особенно выгоден крупным и легальным импортерам. Ведь рынок стремительно растет – все больше людей заказывают товары из США и Европы.

Денис Кубрак, вице-президент Unitrade Group считает, что закон приняли из-за того, что более 90% посылок стоят до €150. Люди покупают не слишком дорогие вещи за рубежом. Поэтому крупные украинские игроки почувствовали, что украинцы предпочитают иностранные маркетплейсы.

В большинстве стран действительно определено низкий лимит на получение товаров из-за границы без налогов, рассказывает Вышлинский. По его словам, это касается стран Европейского Союза, где используется еще и налог на добавленную стоимость. И во многих странах стоит лимит в €22.

Однако такой подход оказался недейственным в Беларуси. "Там тоже было введено ограничение до €22, что полностью обрушило рынок, значительно уменьшив количество отчислений в госбюджет. После чего они вернули ограничения на нынешний уровень", – рассказывает Кубрак.

А вот в США несколько лет назад решили ужесточить лимит – с $200 до $800. Потому что администрирование почтовых перевозок стоило бы дороже, чем сами посылки.

Если депутаты все-таки проголосуют за изменение правил ввоза международных посылок в Украину, частным операторам экспресс-доставки придется решать проблему быстрого и удобного растаможивания грузов.

Например, получая в Укрпочте посылку, которая дороже € 150, вы платите налог непосредственно в почтовом отделении. Это просто и удобно для клиентов.

"С операторами, которые работают на рынке экспресс-перевозок, сложнее. Там, насколько я знаю, такая система оказалась не совершенной. То есть, нужно в одном месте растамаживать посылку, а в другом месте – платить за нее", – отметил Вышлинский.

В целом, снижение беспошлинного лимита как раз и направлено на то, чтобы почтовые перевозки не использовались как канал для контрабанды, подчеркивает Михайловская.

Изменения по ввозу международных посылок в Украину выгодны операторам, работающим легально. Вот только потребители от них вряд ли выиграют. Поэтому, новый законопроект можно назвать не только компромиссным, но и противоречивым.

Также в выпуске программы Перша Шпальта рассказывается, чего ждать от изменений Налогового Кодекса о пониженной стоимости легализации авто с еврономерами.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.