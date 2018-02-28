Порошенко анонсировал скорое принятие нового закона о валюте

В Украине вскоре будет принят новый законопроект о валютном регулировании, который заменит предыдущий декрет, действующий еще с 90-х годов.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в ходе прес-конференции Вызовы-2018 в среду, 28 февраля.

"Национальный Совет реформ в пятницу рассмотрит новый проект закона про валюту. Это будет, по моему мнению, революционнный законопроект", - сказал он.

Очікую від парламенту важливих рішень найближчим часом. Зокрема, голосування за голову НБУ, призначення повністю оновленого складу ЦВК, доукомплектування Конституційного Суду, а також - призначення аудитора НАБУ та омбудсмена #Виклики2018 — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 февраля 2018 г.

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