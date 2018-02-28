Порошенко анонсировал скорое принятие нового закона о валюте

0 комментировать
Порошенко анонсировал скорое принятие нового закона о валюте

В Украине вскоре будет принят новый законопроект о валютном регулировании, который заменит предыдущий декрет, действующий еще с 90-х годов.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в ходе прес-конференции Вызовы-2018 в среду, 28 февраля.

"Национальный Совет реформ в пятницу рассмотрит новый проект закона про валюту. Это будет, по моему мнению, революционнный законопроект", - сказал он.

последует

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Статьи ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове