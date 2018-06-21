Почему в Украине дорожает еда

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Эксперты считают, что в будущем цены перестанут так быстро расти
Фото: Pixabay

Эксперты считают, что в будущем цены перестанут так быстро расти

За последние пять месяцев цены на продукты питания в среднем выросли на 16,6% относительно аналогичного периода 2017 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Для отдельных групп товаров, в частности мяса, этот показатель составил 26,1%, для молока – 18,1%, больше всего подорожали яйца – на 61%. Таким образом повышение заработной платы было "съедено" ростом цен, поскольку расходы на питание составляют львиную долю семейного бюджета большинства украинцев. И хотя средний чек для супермаркетов увеличился на 15%, покупательская способность выросла всего на 2-3%.

Однако, Нацбанк сохраняет оптимизм и подчеркивает, что рост цен производителей продовольственных товаров, напитков и табачных изделий замедлился до 10,7% в текущем году. Основной причиной повышения правительство называет подорожание электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха для не бытовых целей на 5-11% в январе 2018 года.

Заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко говорит, что постепенно цены в Украине подтягиваются к европейским. Это связано с ростом экспорта в ЕС – в стране остается меньше товаров. При этом, доходы людей растут благодаря повышению социальных стандартов правительством – пересчитываются пенсии, минимальные зарплаты. Это увеличивает спрос и соответственно стоимость продуктов питания.

Цены могли бы расти еще больше, если б не жесткая монетарная политика Нацбанка. И она должна в будущем обуздать рост цен. "НБУ удерживает процентную ставку на уровне 17% годовых. Со временем это должно привести к снижению уровня инфляции – цены перестанут так быстро расти", – говорит Репко.

По мнению генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в июле-августе стоит ожидать дефляции. Это связанно, в первую очередь, с сезонными факторами.

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