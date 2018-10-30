Почему украинцы массово покупают бывшие в употреблении автомобили за границей

С начала года украинцы приобрели за рубежом автомобилей более чем на $1,5 млрд

Украинцы предпочитают автомобили японского производства – на них с начала года потрачено $270 млн. Такие данные обнародовала Государственная фискальная служба, говорится в сюжете Радио НВ.

На втором месте – автомобили из Германии, их импортировали почти на $250 млн. Замыкают тройку лидеров машины из США. На них в Украине потратили $220 млн. Всего с начала года украинцы приобрели автомобилей более чем на $1,5 млрд.

В этом году импорт автомобилей вырос из-за отложенного спроса, – отметил в комментарии НВ председатель Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко. По его словам, в течение следующих двух месяцев продажи продолжат расти. До конца года истекает срок налоговых льгот и в это время машины будут покупать предприниматели, чтобы потом перепродать дороже. Назаренко объяснил, что продажи автомобилей из Соединенных Штатов в этом году выросли из-за облегченной процедуры льготного импорта. Кроме того, через два месяца истекает срок беспошлинного ввоза электрокаров, и это также стимулирует покупателей.

"Простая причина, почему вырос – закон 1389 Роберта Горвата о льготном акцизе на бывшие в употреблении автомобили заканчивает свое действие через два месяца. За ноябрь-декабрь еще завезут достаточное количество, чтобы потом ими торговать, когда будут большие налоги на бывшие в употреблении автомобили", – отмечает Назаренко.

Неделю назад один из крупнейших американских страховых автомобильных аукционов IAA-Insurance открыл официальное представительство в Украине. На этой площадке продаются автомобили с повреждениями. Руководство компании отмечает, что видит большой потенциал в украинском рынке и понимает важность присутствия здесь для удовлетворения растущего спроса в секторе бывших в употреблении автомобилей.

Обычно автомобили в США стоят дешевле, чем в Евросоюзе. Это касается даже европейских марок, заметил НВ главный редактор журнала Автоцентр Сергей Матусяк. По его словам, ранее поток авто из Соединенных Штатов сдерживали большие акцизы на многолитражные автомобили. Сейчас украинцы покупают как премиальные американские авто, так и машины эконом-класса.

"Дело в том, что в Америке очень большой литраж моторов. Там двигатель 2,5-3 литра считаются небольшими. У нас акцизы на автомобили с большими объемами двигателей всегда были высокими. Есть специальный закон, который снижает эти акцизы на американские автомобили. Но в конце этого года его действие заканчивается. Сейчас идут последние автомобили, и до конца года все стараются привезти себе машину", – объясняет Матусяк.

Надо осторожно относиться к автомобилям, которые завозят в Украину из Соединенных Штатов и продают на страховых аукционах, хотя они стоят несколько дешевле, чем аналоги, импортируемые из других стран. Так считает менеджер по подбору автомобилей сервиса CarFinder Максим Иванцов. По его словам, на таких площадках обычно продают на импорт те автомобили, которые требуют очень существенного ремонта, а те, которые не получили значительных повреждений, оставляют в США. Иванцов отметил, что в Украине не всегда ремонтируют такие машины качественно, а на некоторые модели, предназначенные для внутреннего пользования в Соединенных Штатах, трудно найти запчасти.

"Они сюда приезжают, купленные на американских страховых аукционах, куда они попадают после ДТП. И математика процесса такова, что если машина требует не слишком серьезного ремонта, тогда она остается там – в Штатах, и этот ремонт производится силами местных мастерских. Если же машина попала в серьезное ДТП, этот ремонт уже выгодно делать у нас, по приезде такой машины из Штатов. Самый большой вопрос – это качество такого ремонта", – отмечает Иванцов.

Напомним, что по статистике Укравтопрома по итогам прошлого года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на четверть – до 80 тыс. единиц.