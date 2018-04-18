Почему украинский бизнес стал прибыльнее – мнения экспертов

По итогам 2017 года средние и крупные предприятия получили прибыль к налогообложению в сумме 153,2 млрд грн, что в 1,6 раза больше чем в 2016 году.

Прибыль компаний, которые работали рентабельно, увеличилась на 36,2% – до 457,3 млрд грн.

Наибольшие прибыли получили предприятия в промышленной отрасли, финансовой и страховой деятельности, недвижимости, оптовой и розничной торговле.

Наибольшие убытки понесли сельское, лесное и рыбное хозяйство – в этом секторе прибыль снизилась на 14,2% в сравнении с 2016 годом.

О том, за счет чего произошел рост прибыли украинского бизнеса, эксперты рассказали НВ Бизнес.

Дмитрий Яблоновский, заместитель директора Центра экономической стратегии

Желательно смотреть на другие показатели доходности, например доходность собственного капитала или активов. В прошлом году была достаточно высокая инфляция, поэтому большая часть этого роста абсолютная, но за счет роста инфляции. Также было улучшение экономических показателей, но нужно смотреть как минимум, какая часть инфляционная, а какая связана с ростом объемов бизнеса. Мы видели действительно эконом рост – 2,5% ВВП, с одной стороны это было простимулировано потреблением, но те предприятия, которые продавали что-то населению или экспортировали, получили больше прибыли. Есть вопрос, насколько это было вызвано конкурентными преимуществами. То есть, если этот рост прибыли малых и средних предприятий, которые работают на конкурентном рынке, то это однозначный позитив. А если этот рост произошел у монополистов, то их прибыль зависит не только от того, как они эффективно работают, но и от того, какой тариф им установит регулятор.

Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации

Компании в Украине оттолкнулись от дна и начали рост. Более того, мы видим, что тенденция приспособления к рынку укоренилась, и люди действительно адаптировались к условиям, которые существуют в Украине – законодательству, которое постепенно меняется, к работе проверяющих инстанций. Кстати, в прошлом году ситуация с возмещением НДС значительно улучшилась, что также положительно повлияло на показатели компаний. Кроме того, макроэкономическая стабилизация и более-менее стабильная валюта также повлияли на показатели. Объем роста компаний очень разный – у кого-то в пределах 10-15%, а кого-то – более 70% в год. Больше всего доходов в Украине в прошлом году получили ИТ-компании.

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина

Рост прибыли до налогообложения – это логический результат восстановления экономики. Сельское хозяйство сократилось на 2,7%, однако цены на агропродукцию были на достаточно высоком уровне в 2017 году. Промышленность продемонстрировала стремительный рост доходов за счет добывающей отрасли, хотя именно этот сектор сократил производство на 5,7% из-за разрыва с оккупированными территориями Украины в начале года. Возможно, это стало следствием роста цен на железную руду. Интересно, что по данным Госстата поставки электроэнергии остаются убыточными, несмотря на рост тарифов на електроенергию. Кроме того, убыточность показывает металлургия, хотя экспортные цены остаются на высоком уровне.