Почему участники рынка поддержали продажу земли

Мораторий на продажу земли действует уже много лет. Впервые запрет на продажу был введен еще в 2001 году, как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли.

Предполагалось, что мораторий будет действовать до 2005 года, но для депутатов понятие "временная мера" растяжимое. Только в 2016 году правительство впервые четко задекларировало необходимость снятия моратория, но так и не сняло его.

В конце 2017 года Верховная Рада в очередной раз продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения – до 1 января 2019 года.

При этом, в мае 2018 года президент Украины Петр Порошенко вновь напомнил о необходимости решить земельный вопрос, потому что отмена моратория на продажу земель сельхозназначения является одним из требований ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда и прописано в коалиционном соглашении. Однако, никаких сроков глава государства не назвал.

О чем идет дискуссия?

В Украине два десятка организаций объединились в Коалицию за отмену моратория на продажу земли, подписав соответствующий меморандум.

Подписанты требуют как можно скорее — уже с 1 января 2019 года — отменить мораторий и дать старт рынку сельскохозяйственных земель.

Введение свободной продажи земли всегда вызывало ожесточенные споры между властями и бизнесом. В частности, предприниматели считают, что власти должны дать старт рынку сельскохозяйственных земель с 2019 года, ведь действующий запрет негативно влияет на экономику и дискриминирует около 7 млн владельцев земель, говорится в заявлении двух десятков организаций, которые объединились в коалицию за отмену моратория.

"В отличие от владельцев других видов недвижимости – квартир, земель иного целевого назначения - владельцы земельных участков не могут полноценно распоряжаться своей собственностью даже в критических жизненных ситуациях", – считают организаторы коалиции.

Кроме того, они утверждают, что мораторий забирает у владельцев возможность передавать земли в наследство и получать достойный доход от аренды земли. Ведь цена занижена и таким образом, владельцы недополучают около 13-18 тыс. грн в год.

Заниженную стоимость земли подтверждают и во Всемирном банке. По словам директора ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен, ежегодно украинцы недополучают около $3 млрд арендных платежей.

Также от заниженной цены на аренду госземель страдает бюджет страны. В среднем за год теряется около $60 млн, подчеркивают во Всемирном банке.

Дело в том, что украинские землевладельцы получают самую низкую цену за аренду земли в Европе при том, что качество украинских почв - одно из самых высоких в мире.

Дополнительный аргумент в борьбе за рынок земли недавно предоставил Европейский суд по правам человека, который поддержав иск двух украинцев признал действующий в Украине мораторий фактически незаконным. И обязал правительство отменить его, приняв новое законодательство.

В свою очередь, власти быстрых действий не принимают, но утверждают, что работают над этим.

В частности, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, правительство работает над тем, чтобы украинские фермеры получили право продавать и покупать землю, при этом иностранцы пользоваться возможностью рынка не смогут.

Почему операторы за рынок?

Нынешний запрет на продажу земли в Украине не только занижает стоимость участков, но и тормозит приход инвестиций, развитие и конкурентоспособность фермерских хозяйств, убеждены сторонники меморандума об отмене моратория.

Однако, директор BDO Корпоративные Финансы Андрей Боренков утверждает, что на самом деле, конкуренция за хорошую землю есть и сейчас. "Несмотря на то, что физическая продажа запрещена, рынок прав аренды работает вполне по рыночным правилам", – говорит он.

Кроме того, он считает, что со снятием моратория платить будут непосредственно собственнику земли, а это совсем другие правила. "Но только вступать в силу эти правила будут постепенно, так как далеко не все агрохолдинги в состоянии выкупить даже половину своего текущего земельного банка", – подчеркивает он.

Вырастет от снятия моратория и экономика Украины в целом. Так, по прогнозам Всемирного Банка, она составит $0,7-1,5 млрд, что эквивалентно ежегодному дополнительному росту ВВП на 0,6-1,6%.