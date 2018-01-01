Паспорт в телефоне. Зачем бизнесу нужен Mobile ID Сегодня, 20:30 7 Цей матеріал також доступний українською Mobile Id широко используют в Швеции, Южной Кореи, Ирландии Фото: pixabay/TeroVesalainen

Украина сделала технологический шаг вперед. Современные технологии идентификации личности, в частности Mobile ID, уже действуют и в Украине.

Новая услуга позволяет абоненту использовать свой мобильный телефон, как средство для электронной идентификации. Таким образом, бизнес получил возможность подписывать контракты с помощью смартфона.

Услугу Mobile ID уже предлагают операторы связи. Чтобы воспользоваться новой технологией, надо заменить свою SIM-карту на другую, где будет записан индивидуальная цифровая подпись. Затем вы можете многое делать онлайн.

Как рассказывает руководитель проекта Mobile ID в Vodafone Юлия Яхновская, с помощью услуги Mobile ID, бизнес сейчас может подписывать контракты. А совсем скоро появится возможность подавать финансовую отчетность в налоговую, Пенсионный фонд, то есть любую отчетность, которую использует бизнес.

Кроме того, если вы сотрудник некой организации, с мобильного телефона вы можете подписать документ, который будет иметь такую ​​же юридическую силу, как и документ, подписанный вами собственноручно, добавляет координатор Комитета по электронным платежам Европейской Бизнес Ассоциации Евгений Веремийченко. По его словам, введение Mobile ID расширяет возможности для экономики и адаптирует законодательства к рыночным и мировым реалиям.

Mobile Id широко используют в Швеции, Южной Кореи, Ирландии. Одними из первых ее ввели в Эстонии, в 2011 году. И сейчас это уже технологическая реальность.

"Почти весь бизнес в Эстонии использует широкий спектр этих технологий, в том числе и Mobile ID. Они дают возможность бизнесу полностью элиминировать весь бумажный документооборот, что гораздо рациональнее. А еще эти технологии ускоряют транзакции, которые осуществляет бизнес", - рассказывает директор по развитию эстонской программы e-Residency в Украине Алексей Воронков.

Впрочем, успех электронной Эстонии зависит не столько от принятых законов, сколько от разумной инфраструктуры, которая помогла создать такую ​​безопасную экосистему цифровых услуг, считает партнер юридической фирмы Астерс Юрий Котляров. По его словам, важной составляющей этой системы является гибкость интеграции всех ее частей.

"800 лет рабочего времени уже сэкономлено благодаря этим услугам. Официальная статистика свидетельствует о том, что 2% ВВП также сэкономлено благодаря им", - добавляет он.

Представители бизнеса ожидают, что Mobile Id пригодится и в Украине. Как рассказывает директор ООО Универ Капитал Александр Куликов, сейчас, для того, чтобы подписать любой документ, клиент должен прийти в офис и поставить свою подпись. А это довольно большие затраты времени и ресурсов как компании, так и ресурсов клиентов компании. Моbile ID позволит сделать это за считанные секунды.

"Это позволит наладить документооборот без приезда клиента в офис, ускорит процедуру подписания документа, сделает осуществление некоторых операций более комфортным", - отмечает он.

Впрочем, в нашей стране до новых технологий идентификации личности пока далеко. Сейчас мобильные операторы лишь предоставляют возможность использовать технологию Mobile Id, однако, не по всей Украине. Государственным учреждениям надо создать программное обеспечение для предоставления услуг с помощью этой технологии. Но оно того стоит. Как свидетельствует мировой опыт, таким образом можно увеличить ВВП страны на двадцать процентов в течение 5 лет.