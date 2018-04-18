От производителя: Как украинские модные бренды борются за место под солнцем

Легкая промышленность Украины постепенно наращивает свою мощность и ее показатели стабильно растут. Так, в прошлом году объем производства товаров украинской легкой промышленности вырос на 6%. На первом месте — одежда. Ее доля в товарной структуре экспорта выросла на 10%.

Драйвером такого роста стал недостаток на рынке украинских товаров достойного качества, рассказывает Екатерина Бякова, основательница бренда FINCH. Рекордное количество создания отечественных брендов одежды пришлось на 2013-2015 годы. "Это были футболки с трезубцами, какая-то очень простая и смешная одежда", — подчеркивает она.

Эта простота стиля сохранилась и сейчас. Пестрые наряды покупатель уже давно спрятал далеко в шкаф, выбрав простоту и комфорт. Это играет на руку молодым дизайнерам, говорит Анна Хаецкая, совладелица бренда MoonGoose. По ее словам, новому поколению не обязательно делать что-то непревзойденное, нужно создавать простое и востребованное.

Впрочем, так сделал Влад Путистин, основатель брендов Basic Form и Мало огня: "Это были обычные футболки, белые, черные, бежевые. Какие-то брюки, кофты, худи. И дальше пошло-поехало. В принципе, результат реально был хороший. И вот теперь мы уже поставили это все на поток и шьем постоянно".

Основатель бренда basic form Мало огня Влад Путистин говорит, что маржинальность модного бизнеса достигает 200%

Эпоха технологий тоже помогает брендам. Если раньше для продажи одежды нужно было идти в ТЦ, то теперь представлять себя можно на специализирующихся платформах или создав свой сайт. "Первые официальные продажи моего бренда начались на базе мультибрендовой платформы, объединяющей большое количество украинских производителей разных направлений", — говорит Пуститин и добавляет, что это и легче для кошелька создателя. Ведь из-за этого ему пришлось вложить в бизнес при старте чуть больше 100 тыс. грн.

"Люди покупают через сайт, делают заказы. Еще работает старая схема: позвонить – прийти – посмотреть. Но наши потенциальные клиенты потихоньку уже внедряют всевозможные европейские направления в покупке, когда must have, быстрая покупка, быстрая продажа", — добавляет Екатерина Басовская, основательница бренда SAMOKISH.

Екатерина Басовская, основатель бренда Samokish, подчеркивает важность trade show для обеспечения сбыта модной продукции

Не последнюю роль в популярности украинских товаров играет и цена. Дорогая закупка материалов влияет на бизнес. Ведь продавать товар по цене его производства убыточно.

В связи с этим, многие бренды, которые работают на давальческом сырье, вынуждены демпинговать, для того чтобы получить себе клиента в лице дизайнера, убеждена Бякова. Она считает, что сам по себе украинский товар, если его делать в соответствии со всеми нормами по качеству, как европейский, он не может конкурировать.

Основатель бренда Finch Катерина Бякова говорит, что украинские модные товары с мировым именем массово стали производить после 2013 года

Однако, закрытый цикл производства дает возможность украинскому производителю предлагать продукт, который не стоит безумных денег. К примеру, возьмем популярный среди украинцев пуховик. Стоит такое изделие из гусиного пуха от 350 до 700 евро. При этом за рубежом за товар аналогичного качества придется выложить от 1,5 тыс евро, утверждает Анна Хаецкая, совладелица бренда MoonGoose.

Совладелец бренда Moongoose Анна Хаецкая считает что успех секрета украинских марок – высокое качество при приемлемой цене

Но несмотря на большую разницу в цене, украинский рынок одежды конкурирует со всеми, в том числе и с иностранными брендами, которые предлагают высшее качество и низкие цены, рассказывает Бякова.

По ее словам, конкуренцию создает еще и недостаток объема продукции из-за отсутствия достаточно прогрессивно оборудования: "В Бангладеш швея за одну смену может сделать 3 тысячи, тысячу единиц. У нас, конечно, такой выработки у швей нету. Конечно, эти тысячи единиц могут быть не очень хорошего качества. Но если их сравнивать со 100 единицами на украинском производстве, почему-то они могут быть приблизительно в одном варианте исполнения".

При хороших продажах в месяц отшиваются от 300 до 500 единиц, подытоживает Путистин.

В целом, конкуренция среди брендов растет постоянно. Кто-то в приоритете ставит качество, а кто-то заманивает ценой. Выбор остается лишь за покупателем.