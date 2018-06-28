Операция Динамо. Как Григорий и Игорь Суркисы заработали более полумиллиарда на облэнерго

На махинациях с долгами облэнерго, мажоритарием которых является государство, братья Суркисы, владельцы клуба Динамо, заработали сотни миллионов гривен – расследование НАБУ.

Хорошая фирма-посредник, удачно встроенная в цепочку расчетов на энергорынке, может фактически на ровном месте принести сотни миллионов гривен.

Это доказали братья Григорий и Игорь Суркисы, владельцы киевского футбольного клуба Динамо, когда в 2014–2017 годах провернули захватывающие финансовые операции с участием двух компаний – Запорожьеоблэнерго и Черкассыоблэнерго. В обеих мажоритарным пакетом владеет государство, которое в итоге и пострадало.

Если при этом заручиться поддержкой Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и ее руководителя Назара Холодницкого, можно минимизировать и риск уголовного преследования за подобные операции. По крайней мере, на это указывает информация, полученная НВ в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), которое сейчас расследует эту энергетическую схему.

Схема с одними известными

Дистрибьюторы электроэнергии всегда интересовали крупный бизнес, поскольку облэнерго – естественные монополии в своих регионах.

Доли в подобных компаниях охотно покупали миллиардеры Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, а также миллионер Константин Григоришин и братья Суркисы.

Рынок устроен довольно просто: генераторы электроэнергии продают ее госкомпании Энергорынок, которая затем перепродает ее облэнерго, а те в свою очередь – конечным потребителям.

В 2014 году на "простом" рынке появилась компания Энергомережа во главе с Дмитрием Крючковым, бывшим народным депутатом от блока Юлии Тимошенко, в Верховной раде он заседал в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Энергомережа сделала ставку на два облэнерго, в которых мажоритарными долями владеет государство: Запорожьеоблэнерго (у государства – 60 %) и Черкассыоблэнерго (71 %, по данным Верховного суда).

Потребители – речь идет о промышленных гигантах – задолжали обоим предприятиям серьезные суммы. И структура Крючкова заявила, что сможет заставить должников платить.

"Когда действуют коллекторы, они скупают долги с дисконтом, – рассказывает НВ источник в НАБУ, который знаком с ходом расследования деятельности Крючкова и Ко. – А Энергомережа, наоборот, сказала, что вернет облэнерго все долги и еще что‑то доплатит".

Оба облэнерго с удовольствием откликнулись на щедрое предложение, передав Энергомереже право требовать недополученные деньги.

И тут компания Крючкова, как показывают документы НАБУ, провернула хитрую схему.

По закону все деньги за поставленную электроэнергию поступают на спецсчет облэнерго в Ощадбанке. Свободно распоряжаться средствами нельзя, можно лишь рассчитаться с Энергорынком. Предусмотренный же тарифом остаток – утвержденную Нацкомиссией по регулированию энергорынка (НКРЭКУ) маржу – государство позволяет тратить на зарплаты сотрудников и ремонт сетей.

На самом же деле деньги должников пошли прямиком на счета Энергомережи, навсегда пропав для облэнерго.

В НАБУ уверены: подобное стало возможным потому, что руководители Запорожьеоблэнерго и Черкассыоблэнерго сговорились с Энергомережей, которую на самом деле контролируют братья Суркисы.

Они же, по данным онлайн-издания Экономическая правда, являются и крупнейшими миноритарными бенефициарами Запорожьеоблэнерго: через кипрскую фирму Lex Perfecta Limited владеют 26 % компании.

По документам НАБУ, из‑за сговора государство потеряло порядка 679 млн грн.

Получили и расписались

Крупнейшим должником Запорожьеоблэнерго был Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), частью которого вместе с государством владеет ныне задержанный в Австрии по запросу ФБР Дмитрий Фирташ. Он же долгое время являлся ключевым спонсором ФК Динамо.

Структура Крючкова предложила комбинату эконом-вариант – вернуть часть долга: 160,7 млн грн вместо полной выплаты 308,2 млн грн. ЗТМК согласился.

Аналогичный сценарий Энергомережа использовала в работе с компанией Днепроспецсталь. Правда, дисконт был существенно меньшим: с долга в 38 млн грн Энергомережа получила 36 млн грн.

Деньги как ЗТМК, так и Днепроспецстали прошли мимо Запорожьеоблэнерго.

"Мы видели часть этих процессов в облэнерго. И даже хотели ввести туда временную администрацию, – говорит Андрей Герус, эксперт по энергетике, который в 2015‑м был членом НКРЭКУ. – Но руководство комиссии эту идею не поддержало".

Комиссию в тот момент возглавлял Сергей Вовк, назначенный на этот пост с подачи главы государства Петра Порошенко.

Дальше – больше: в 2015–2016 годах Энергомережа получила право требовать долг с Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ), принадлежащего Коломойскому. Компания заполучила с него 164,9 млн грн и ни копейки не отдала облэнерго.

В этот момент о странных операциях с долгами стали писать некоторые СМИ. И Энергомережа подкорректировала схему. По данным представителей НАБУ, фирма стала зарабатывать на так называемой реактивной электроэнергии. Она образуется в ходе поставки ресурса промышленным потребителям, и за нее тоже нужно платить.

ЗЗФ внес аванс на сумму 378,5 млн грн за реактивную электроэнергию на обычный счет Запорожьеоблэнерго. Когда же дистрибьютор потребовал расплатиться за стандартную электроэнергию, на заводе ответили: мы же вам переплатили за реактивную, возьмите деньги оттуда. Так и долг был погашен, и деньги прошли мимо спецсчета.

Аналогичные схемы Крючков и Ко использовали в работе с долгами Черкассыоблэнерго.

В этой компании у Суркисов доли нет, но имелся "дружественный" менеджемент. "Нужные" назначения они, по данным источника в НАБУ, пролоббировали через Фонд госимущества – у того 46% акций облэнерго.

Последней на тот момент руководила Светлана Кузьминская, которая ранее трудилась коммерческим директором самой Энергомережи. А членом правления Черкассыоблэнерго был еще один бывший представитель все той же Энергомережи – Алексей Беспалов.

Из архивов НАБУ: 1 – Выдержка из дела НАБУ, где расписано перечисление Григорию Суркису 3 млн грн от Энергомережи; 2 – Часть дела, посвященная перечислению 193 млн грн Игорю Суркису от Элара Групп; 3 – Документ, который показывает, сколько Энергомережа получала денег от должников Запорожьеоблэнерго и сколько "прощала" им

"Случайно [подобные] деятели на государственных облэнерго не появляются",– говорит по этому поводу Виктория Войцицкая, народный депутат фракции Самопоміч и секретарь комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса.

В работе с Черкассыоблэнерго фирма Крючкова сразу по восьми договорам получила с должника – компании Азот все того же Фирташа – 274 млн грн, попутно "простив" предприятию 41 млн грн.

Традиционно для этой истории Черкассыоблэнерго остались ни с чем.

НВ пытался взять комментарий у одного из пострадавших (наряду с государством) от описанных схем – миллионера Григоришина. Тот имеет миноритарные пакеты акций в обеих облэнерго. Но до сдачи номера в печать бизнесмен не успел ответить редакции.

Деньги на счетах самой Энергомережи тоже не задерживались. Данные НАБУ показывают: компания перевела 3 млн грн на счет Григория Суркиса в качестве финансовой помощи. А на протяжении января–мая 2015‑го еще и переправила 49 млн грн фирмам Киевский центр фондовых услуг, Фондовый форекс и Элара Групп – со счетами в Классикбанке. В НАБУ уверены: все эти структуры фиктивны.

Элара Групп отметилась особо: она, как показывают документы НАБУ, перечислила 193 млн грн, полученные из разных источников, на счет физического лица – некой Натальи Кришталь. А та впоследствии перенаправила этот "финансовый ручеек" на счет Игоря Суркиса.

Депутат Войцицкая уточняет, что злоупотребления коснулись облэнерго со значительным госпакетом. "Ими управляет Фонд гос­имущества, над которыми есть президент и [правящая] коалиция, – считает она. – Они и допустили ситуацию в облэнерго, в результате которой Крючков их ограбил".

Сам Крючков сбежал из страны: вначале в Россию, а затем в Германию. Там его задержали: сейчас немецкий суд слушает запрос НАБУ об экстрадиции этого персонажа.

Менеджемент в обоих выше­упомянутых облэнерго с началом расследований НАБУ сменился.

Ни Григорий, ни Игорь Суркисы не ответили на просьбу НВ прокомментировать информацию, изложенную в этом материале.

Читайте полный текст статьи в свежем номере журнала Новое Время - №24 от 27 июня 2018 года.