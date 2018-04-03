Олег Бахматюк предложил НБУ вернуть свой долг. Что это значит и к чему приведет?

Бахматюк обратился к НБУ с просьбой реструктуризировать долги своих банков.

На прошлой неделе бывший собственник банков ВиЭйБи и Финансовая инициатива предприниматель Олег Бахматюк заявил, что предлагает вернуть долги своих банков государству. Предприниматель надеется, что в процессе реструктуризации возможно списание части долга. Бахматюк отметил, что уже обратился с официальным предложением к Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и намерен обратиться к Кабмину. НВ Бизнес разбирался, что произошло.

С чего все началось?

История с банками ВиЭйБи и Финансовая инициатива длится уже не первый год. До банкротства банки кредитовали преимущественно компании Олега Бахматюка и его партнеров. В залог под эти кредиты было оформлено имущество компании предпринимателя.

В 2015 году НБУ ликвидировал одно из крупнейших финансовых учреждений в стране - ВиЭйБи Банк. А в июне 2015 года НБУ признал неплатежеспособным еще один принадлежащий бизнесмену банк Финансовая инициатива. Возможно, и этот банк был бы ликвидирован, если бы Хозяйственный суд Киева в октябре 2015 года не запретил его ликвидацию. Недовольным таким решением остался Фонд гарантирования вкладов, который заявлял о том, что из-за судебного запрета не может ликвидировать банк и начать выплаты вкладчикам.

Банкротство двух банков, принадлежавших Олегу Бахматюку, привело к аресту его личного имущества, который впрочем позже был снят. В частности, в судье заявили, что Нацбанк не обосновал и не представил обстоятельств, при которых суд может сделать вывод, что существует реальная угроза невыполнения или осложнения выполнения возможного решения суда об удовлетворении иска.

В декабре 2016 года НБУ инициировал уголовное производство против должностных лиц ВиЭйБи Банка. Однако, в январе этого года оно было закрыто. Следователи Нацполиции не нашли доказательств, что бизнесмен вывел деньги, предоставленные Нацбанком для спасения его финучреждения от банкротства. В чем его обвиняла Гонтарева.

В апреле 2017 года НБУ проиграл Бахматюку в споре о ликвидации Финансовой инициативы.

Цена вопроса

Но выигрышами в судах история не закончилась. Напротив ситуация переросла в полномасштабную войну с НБУ, который подал в суд пять исков против Бахматюка о взыскании задолженности по персональному договору поручительств по обязательствам на общую сумму 10,9 млрд грн. Позже экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что предприниматель якобы должен за два свои банка 37,9 млрд грн. В 2018 году Гонтарева накануне своего ухода снова выступила с резкими выпадами против Олега Бахматюка.

В свою очередь, бизнесмен заявил о долге в 19 млрд грн перед Фондом гарантирования и Нацбанком и выразил готовность погасить долг в течении 10 лет. Он предложил нанять независимую аудиторскую фирму из большой четверки которая бы точно назвала сумму долга и определилась бы с тем, как его погашать. В самом Нацбанке утверждают, что предложение Олега Бахматюка пока не получили.

Конфликт интересов

Война между НБУ и Бахматюком длится уже несколько лет, но до сих пор ситуация никак не разрешалась.

Вероятно, потому, что конфликт между Гонтаревой и Бахматюком, по мнению последнего несет личный характер. Впрочем, после смены главы НБУ у бизнесмена появился шанс восстановить отношения. “При Валерии Гонтаревой два года прошли безрезультатно. Будем идти к новому главе и договариваться”, - заявлял он.

Экс-владелец банков надеется на компромисс и готов выплатить свой долг в течение 10 лет. При этом он отмечает, что НБУ получит более высокий уровень возврата долга, чем если продаст имущество, оставшееся от банков.

Бахматюк заявил, что намерен привлечь иностранных консультантов для реструктуризации долгов обоих банков, однако заявляет о препятствиях со стороны заинтересованных лиц. “Как только мы вышли с этой инициативой, сразу появились другие альтернативные мнения, которые говорили: он взял в гривне, когда курс доллара был восемь, а пытается отдать когда он 25. Но никто не говорит, что такие компании, как наша, первые больше всего пострадали от инфляции”, - подчеркивает он.

В ФГВФЛ поддерживают идею реструктуризации долгов, поскольку рассчитывает, что такой опыт удастся перенести на другие выведеные с рынка банки. Впрочем, новый глава НБУ Смолий пока не спешит с предпринимать какие-то действия. Ситуация все еще остается неопределенной.