"Окно" на границе. Какие перемены принес закон “о едином окне” на таможне

В Украине вступил в силу закон о "едином окне" на границе. НВ Бизнес решил разобраться, какие изменения ждут таможню.

Более двух лет назад – 1 августа 2016 года – на украинских таможнях заработала система оформления товаров через "единое окно". Это нововведение должно было ускорить экспортно-импортные операции, ведь бизнес получил возможность подать все необходимые разрешительные документы для оформления груза один раз и в одном месте.

При этом, такое окно получилось далеко не идеальным. Как утверждает заместитель председателя BRDO Денис Малюска, основной проблемой было то, что много законов просто не предусматривали возможности электронного взаимодействия госорганов, а прописывали "бумажные" процедуры. Поэтому для полноценной работы "единого окна" постановления Кабмина не хватило, пришлось разрабатывать отдельный закон, который Верховная Рада принимала дважды из-за наложения вето. В начале сентября закон с исключением пунктов о вагонах-зерновозах был принят, а вчера, 4 октября вступил в силу.

Новый закон, как утверждают опрошенные НВ Бизнес эксперты, позитивный для предпринимателей. В первую очередь он призван упростить процедуры при таможенном оформлении товаров. То есть теперь госорганы обязаны вносить все данные в единую информационную базу Единое окно международной торговли.

Документы для перемещения товаров будут предоставляться разово, в электронной форме с цифровой подписью. Дублировать их на бумаге не нужно будет. В бумажном виде могут подаваться документы, в которых есть секретная информация. По словам исполнительного директора Союза украинских предпринимателей (СУП) Екатерины Глазковой, создание единой базы уменьшит очереди на таможне и сократит временные затраты бизнеса и контролирующих органов.

Но не все верят в электронное взаимодействие бизнеса и органов власти. По словам Малюски, такое взаимодействие еще неизвестно когда реализуется на практике и неизвестно насколько будет удобным. Поэтому главным преимуществом закона для предпринимателей является отмена отдельных процедур, добавляет он.

В частности, законом исключается санитарно-эпидемиологический контроль на границе с непищевыми товарами. “Ранее для ввоза таких товаров нужно было предоставлять заключение санэпидэкспертизы, которая часто была простой бюрократической формальностью и, к тому же, дублировала санэпидконтроль”, - отмечает Малюска.

К тому же, упрощен радиологический контроль. После истечения около 180 дней эта процедура станет практически незаметной и автоматизированной, подчеркивает замглавы BRDO. Ведь при экспорте радиологический контроль отменяется вовсе, а при импорте - становиться частью пограничного контроля, добавляет экс-заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС), курировавший таможенную службу в 2015 году, Константин Ликарчук.

В связи с этим, отпадает присутствие на таможне радиологической службы. Теперь ее будут вызывать, только если мобильные устройства пограничников покажут превышение радиационного фона. На таможне останутся только таможенники и пограничники, которые будут предварительно осматривать товары и в течение 2 часов будут решать, пропустить их, или вызвать профильных экспертов. Если же экспертов все-таки вызовут, то они должны прибыть немедленно и решить, пропустить или запретить товар.

Усовершенствование "единого окна" на таможне должно улучшить позиции Украины также в рейтинге по легкости ведения бизнеса Doing Business, убеждена Глазкова. При этом, она добавляет, что результат от нововведения будет в рейтинге следующего года.

"Этот законопроект влияет на один из компонентов Doing Business, а именно компонент международной торговли. К сожалению в этом году это уже нам не поможет, никоим образом, но на следующий может быть учтено", - говорит она.

В целом, введение “единого окна” на законодательном уровне должно уменьшит давление на бизнес, считает координатор налогового и таможенного комитетов Европейской бизнес Ассоциации Наталья Артемчук. Также закон направлен на искоренении коррупции в части предоставления административных услуг, подытоживает Ликарчук.