Очищающий шторм. Что стоит за санкциями против российского бизнеса и к чему они приведут

Потери российских олигархов бьют рекорды

1.Что произошло?

По данным Bloomberg, потери российских бизнесменов из-за падения стоимости акций их компаний после введения против них санкций со стороны США превысили $16 млрд. Потери понесли 26 из 27 российских миллиардеров.

Больше всего потерял олигарх Олег Дерипаска, которому принадлежит алюминиевый гигант компания Русал.

В частности, компания подешевела на Гонконгской бирже вдвое, на Московской — на четверть. В связи с этим, в Русале заявили о возможном техническом дефолте из-за санкций.

"У нас все непросто. Работы много, в сложившейся ситуации компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми находится в постоянном контакте", - говорится в сообщении.

В компании также добавили, что менеджмент работает над минимизацией возможных рисков: "Сложно, но мы прорвемся".

К вечеру, 9 апреля, российский олигарх, по оценке Forbes, потерял $1,6 млрд — пятую часть своего состояния.

Партнер Дерипаски по Норникелю Владимир Потанин в этот же день лишился $1,3 млрд или 8,2% своего состояния.

Еще один миллиардер из санкционного списка Виктор Вексельберг обеднел на $950 млн. Ренова Вексельберга не торгуется на свободном рынке, но она также может пострадать от запрета на работу с американскими компаниями.

Forbes отмечает, что серьезную сумму— $1,4 млрд, то есть примерно 20% своего состояния потерял Сулейман Керимов.

Также резкий обвал коснулся и тех, кто не попал под санкции. Акции Сбербанка подешевели на 13%, Роснефти и НОВАТЭК – на 11%. Лидером антирейтинга на некоторое время стал Мечел — акции металлургической компании обвалились почти на 32%.

Вслед за активами россиян обвалились и котировки российских компаний, и курс рубля достиг рекорда. Индекс РТС потерял почти 10%, индекс Московской биржи — почти 7%. Курс доллара 9 апреля приблизился к 60 рублям, а евро достиг отметки 74 рубля. В Bloomberg отметили, что падение российских рынков — рекордное за последние два года.

Сегодня, 10 апреля лидерские позиции на рынке изменились - лидирует по потерям владелец Норильского никеля Владимир Потанин — $2,3 млрд. За ним следует, олигарх Олег Дерипаски, который сегодня потерял $905 млн. В целом, его потери с пятницы оценили в $2 млрд.

Далее идет президент Лукойла Вагит Алекперов и владелец Renova Group Виктор Вексельберг $1,3 млрд.

2.Что привело к столь существенным потерям?

Причиной такого резкого обвала стали санкции США, которые были введены 6 апреля против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов вышеперечисленных бизнесменов, чиновников и компаний. Кроме того, американцам запрещено вести дела с попавшими под санкции россиянами.

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции против российских олигархов ввели из-за дестабилизирующей деятельности правительства РФ по всему миру - от Украины и Сирии до стран западной демократии.

Впрочем, на этом в США решили не останавливаться. Сейчас Конгресс США разрабатывает пакет санкций против госдолга и госбанков России, которым хотят полностью запретить американцам любые операции с российским госдолгом.

Под санкции попадают бумаги сроком обращения более 14 дней, выпущенные ЦБ, Минфином России или от имени Фонда национального благосостояния, а также облигации Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. С перечисленными госбанками блокируются любые операции и запрещаются сделки с их активами.

Именно таким способом, авторы законопроекта хотят наказать Россию за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, попытки нарушать международные законы и российскую агрессию в отношении экспатов, диссидентов и демократических активистов, отмечается в документе.

При этом, в России считают введение санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся". Пресс-секретар президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль "рассматривает самые разные варианты развития событий". По его словам, власти сделают все возможное, чтобы минимизировать ущерб от новых санкций. Какого рода поддержку окажут компаниям, которые пострадают от санкций, Песков не рассказал.

3. Что будет дальше?

Александр Паращий, руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital убежден, что сейчас реакция рынка слишком паническая и допускает что со временем стоимость активов может возрасти. "Мне кажется, что сейчас никто не может понять, как компании будут гасить долги перед кредиторами. Я думаю, что когда наступит ясность, то стоимость некоторых активов может увеличиться", — говорит он.

При этом эксперты утверждают, что фундаментально на мировой рынок обвал российских акций влияние не окажет. "Максимум это может привести к банкротству Русала. Если оно будет иметь место, тогда это окажет влияние на рынок алюминия, но не на ситуацию на фондовых рынках в целом", -- говорит Фурса. Фурса допускает, что в случае банкротства Русала его место займут американские производители.

Паращий уверен, что из-за санкций все российские компании почувствуют дефицит финансирования. «Никто сейчас не будет покупать новые акции или облигации российских эмитентов, связанных с крупным капиталом», — говорит он. "Это существенно отпугнет инвесторов от российского рынка, что тоже будет замедлять экономический рост России", — добавляет Фурса.

Впрочем, выгоду от нынешней ситуации может получить и Украина. Ведь, многие фонды, которые были ориентированы на рынок Восточной Европы, будут вынуждены инвестировать деньги в другие рынки, возможно и в украинский, подытоживает руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital.