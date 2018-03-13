Обещанного в третий раз ждут. Что происходило на встрече президента и бизнеса

Вчера в киевском InterContinental прошла третья встреча президента с украинскими предпринимателями. Похоже президент использует встречу для собственного политического пиара, а у бизнеса понемногу накапливается усталость от невыполненных обещаний власти.

Чтобы попасть в зал отеля InterContinental бизнесменам и журналистами приходилось пройти через строгий кордон охранников с подробными списками заранее приглашенных. Некоторым пришлось немного понервничать – их фамилии не сразу удавалось найти в этих бумагах.

Организаторами встречи выступили сразу несколько ассоциаций – Европейская бизнес ассоциация (ЕБА), Американская Торговая Палата в Украине (АТПУ), Союз предпринимателей Украины (СПУ), Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ). Вследствие чего на мероприятии в первую очередь присутствовали представители тех компаний, которые являются членами этих объединений и представляют, по большей части, малый и средний бизнес.

Безусловно, главным ньюсмейкером встречи был президент, послушать о "достижениях" которого собрались представители бизнеса.

Гройсману же была отведена роль актера второго плана, с которой он вынужден был считаться. По итогам трехчасовой встречи ему пришлось не только молча поддакивать инициативам Порошенко, но и в итоге поучаствовать в споре с сидевшей в первом ряду любимицей президента, главой налогового комитета Ниной Южаниной. Она, как казалось, выступала громоотводом для Порошенко по налоговым вопросам и переводила на премьера все претензии, в которых мог быть заинтересован президент.

Модератором встречи выступил замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив. Во время закрытой части вопросов из зала он руководил девушками с микрофонами, указывая им со сцены, кому из тянущих руку бизнесменов нужно дать слово.

Президент свою речь сразу начал с "хорошей позитивной новости". Правда, касалась она больше внешней политики, чем главной темы встречи. Порошенко радостно сообщил: несколько дней назад Украина вошла в перечень стран-аспирантов НАТО. В этой связи, отметил он, целесообразно принять инициированный им законопроект о национальной безопасности.

Порошенко попытался пояснить, при чем здесь НАТО к ведению бизнеса в Украине. "Казалось бы, какое отношение это имеет к инвестиционному климату?" – сам спросил он. И сам же ответил, пустившись в пространные рассуждения о роли и надежности Украины, как международного партнера. Впрочем, эти рассуждения не произвели должного впечатления на собравшихся бизнесменов.

Перед телекамерами, пока их не попросили удалиться для закрытой части встречи, Порошенко подписал закон об ООО и законопроект о валюте. Вспомнил о законе о приватизации, о недавно проведенном тендере по 4G-частотам.

Дальше началась закрытая часть встречи. С которой камеры попросили удалиться. Впрочем, ряд журналистов продолжали спокойно стримить ход закрытой части на Facebook.

Начал Порошенко с того, что попытался реанимировать идею амнистии капиталов. "Я предлагаю еще раз вернуться к обсуждению так называемой "нулевой" декларации. Мы не можем говорить о том, что каждый украинец в чем-то виновен, надо дать возможность каждому заплатить соответствующий налог, в соответствии с законом, завести деньги в Украину, инвестировать их в украинскую экономику и чувствовать себя свободным гражданином свободной страны", - сказал он.

Напомним, что накануне министр финансов Александр Данилюк заявил, что не верит в идею амнистии капитала, до тех пор, пока существует Государственная фискальная служба в нынешнем виде. По его мнению, нынешняя ГФС просто не способна ее эффективно реализовать.

Далее президент перешел к вопросу отмены налога на прибыль и введения налога на выведенный капитал вместо него. Он уточнил, что пока не готов передавать этот проект закона в парламент, и что сначала нужно провести "честную дискуссию" с бизнесом, иностранными партнерами и кредиторами. "Я готов к любым компромиссам. На первых этапах это может касаться малого и среднего бизнеса", - добавил он. Глава государства дал поручение Минфину предоставить новые расчеты финансового результата и аргументацию введения налога на выведенный капитал, назвав существующие расчеты "некорректными".

Впрочем, и тут есть противоречия. Идею налога на выведенный капитал поддержали присутствующие на мероприятии мелкие и средние предприниматели. "Налог на вывод капитала освобождает внутренние ресурсы на развитие предприятий. Да и в целом налог на прибыль является совершенно надуманным. Почему я, как владелец фирмы, не могу заправить собственный автомобиль за деньги фирмы? Ведь я езжу на нем на встречи и решаю производственные вопросы. Мне надо заплатить прибыль, а потом заправлять автомобиль. Это при том, что в деньгах, которые я трачу на тот же бензин, уже сидит и НДС и акцизный сбор. Отмена налога на прибыль лишит бизнес кучи проблем", - заявил генеральный директор ТК Фурнитура Валерий Рибас, присутствовавший на встрече.

Рибас заявил, что главным противником налога на выведенный капитал выступает Минфин. "Они "разводят" МВФ и бизнес-ассоциации на противоречиях. Все время твердят, что у них нет компенсаторов. Я им я сказал: просто заставьте всех, кто торгует на 7 километре (рынок в Одесской области) и на Барабашова (рынок в Харькове) платить налоги! И уже найдете 24 из 42 миллиардов гривен. Закройте дыры на таможне и контрабанду", - возмутился предприниматель

Впрочем, источник в одной из бизнес-ассоциаций, организовавшей встречу, сказал, что отношение к введению налога на выведенный капитал и снижению налога на прибыль скептическое не только у Минфина. "Всем понятно, что если один налог уберут, то другой обязательно будет введен на его место, чтобы покрыть дефицит бюджета. И не ясно, не будет ли второй налог еще хуже первого", - заявил собеседник НВ.

Также президент поблагодарил главу парламентского комитета по налогам Нину Южанину за то, что она подготовила проект закона о создании Национального бюро финансовой безопасности. Порошенко заявил, что при его разработке были учтены позиции экспертов, бизнеса, членов правительства. "Мне не нужно его проталкивать", - заявил Порошенко. Но тут взявшие слово представители бизнес-ассоциаций заявили, что никакого такого закона они не читали и что создание дополнительного контролирующего органа к уже существующим их мало устраивает. Президент пообещал разобраться.

Далее он перешел к ценам на газ для населения, вопрос повышения которых по требованию Международного валютного фонда он назвал "куда более сложным". Стало очевидным, что Порошенко вслед за Гройсманом не горит желанием выполнять требования МВФ и повышать недовольство властью со стороны общества.

Порошенко продолжал перечислять успехи. Он вспомнил о недавнем подписании закона о приватизации, о победе Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже, о росте в рейтинге Doing business, даже о создании Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Особо подчеркнул, как Рада 282 голосами поддержала "его законопроект" об Антикоррупционном суде.

В это время премьер Владимир Гройсман откровенно заскучал. Было очевидно, что роль статиста на "празднике жизни" Порошенко ему откровенно не нравится. Когда же премьеру наконец-то дали слово, он решил одним махом свести весь пиар своего коллеги на нет. "Я могу долго говорить, но я привык больше работать", - заявил глава правительства. Он вспомнил прошлогоднюю встречу с бизнесом и то, какие задачи были поставлены. А потом почему-то заявил очень странную вещь, достойную мэра Киева Виталия Кличко. "Некоторые приоритеты, мы их даже выполнили", - сказал он.

Ближе к концу встречи Порошенко зачитал данные опроса компаний – участниц АТПУ о том, что за прошлый год у 64% компаний бизнес расширился, и что на аналогичный рост в нынешнем году рассчитывают уже 83% опрошенных. "Эти показатели лучше любых выступлений и эмоции описывают качество изменений, происходящих в стране", - уверенно заявил президент.

Но его позитивный настрой несколько подпортил выступавший позже глава АТПУ Андрей Гундер. Он сообщил, что у него есть результаты и других опросов. Согласно которым коррупция остается проблемой для бизнеса, и 89% опрошенных торговой палатой бизнесменов считают борьбу с ней первоочередной проблемой.

Порошенко очень настойчиво попытался выяснить, сталкивались ли компании с коррупцией (таких оказалось 91%, согласно опросу). "То есть столько компаний – участниц АТПУ давали взятки?" - шутливо переспросил он, чем почему-то вызвал аплодисменты. "Это очень серьезный вопрос", - тут же отреагировал Гундер.

Президент попытался исправить ситуацию, заявив, что "ни он, ни премьер взяток не берут". "Да, для этого у вас есть специально обученные люди", - тихо сказал кто-то в зале.

Формально представители бизнеса выражали удовлетворение результатами встречи. "Атмосфера была абсолютно положительной несмотря на то, что звучали в зале разные мнения и не всегда были положительные отзывы бизнеса на некоторые предложения власти", - сказала НВ Бизнес исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

В неофициальных комментариях участники встречи были намного менее оптимистичны. "Пока выглядит это как политическая акция президента. Бизнес ждет от Петра Порошенко кардинальной реформы Государственной фискальной службы, но похоже, что президент ничего всерьез менять не намерен, все правки чисто косметические. Заметьте, что большинство нареканий на встрече было на таможню и ГФС. Где продолжают искусственно задерживать товары, открывать уголовные дела, требовать взятки. Но, власть даже слышать не хочет о полной перезагрузке этих структур. Хотя бы такой, как произошла с патрульной полицией", - сказал высокопоставленный собеседник НВ Бизнес, пожелавший остаться неизвестным.