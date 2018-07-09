Нищета среди роскоши: почему украинцы живут так бедно

Специалисты проанализировали, что должно произойти, чтобы в стране начались позитивные изменения

Специалисты и эксперты рассуждают о том, как Украине вырваться из непростого экономического положения.

Всемирный банк обновил статистику роста ВВП за прошлый год. В нашей стране этот показатель увеличился на 20% и составил $112 млрд. Это достаточно динамичный рост. Но все же ВВП в Украине остается одним из самых низких среди стран СНГ. Мы – экстремально бедное государство, и это одна из причин, почему бизнесу сложно рассчитывать на внутренний рынок. Об этом говорится в свежем выпуске делового еженедельника Перша Шпальта.

Объем ВВП на душу населения в Украине – один из самых низких. Среди 180 стран наша – занимает 133 место по этому показателю. Средняя зарплата составляет €290 в месяц. Для сравнения, в соседней Польше – €1114.

Почему Украина – бедная страна? У экспертов есть четкий ответ на этот вопрос. Главная причина такого неутешительного состояния украинской экономики, по мнению Джеймса Робинсона, профессора Чикагского университета, заключается в том, что многие годы в Украине работали институты, которые подавляли бизнес, экономику и частную инициативу. Робинсон также соавтор книги «Почему нации приходят в упадок? Происхождение власти, богатства и бедности». В свое время издание стало экономическим бестселлером. В нем автор анализирует причины того, почему определенные страны живут в большем изобилии, чем другие.

По словам Анатолия Амелина, соучредителя Украинского института будущего, в Украине до сих пор не появилась работающая стратегия, которая позволит нам достигать высоких целей и высокого качества жизни украинских граждан главных бенефициаров в нашей стране.

А нардеп Сергей Лещенко считает, что на уровень жизни граждан очень сильно влияет, то как используется власть, особенно то, как влияет на страну деятельность определенных олигархических кланов, находящихся у руля государства. «Если мы строим справедливую страну, надо чтобы власть представляла интересы всего общества и государственные деньги тратились в интересах наиболее незащищенных или тех сфер, которые являются ключевыми для обеспечения конкурентоспособности в будущем», – настаивает Лещенко.

Специалисты четко определились относительно причин бедности Украины. Но есть ли у нашего государства шанс вырваться из ужасного экономического положения? Сейчас, по наблюдениям профессора Робинсона, все понемногу начинает развиваться в Украине, появляются стимулы и возможности для предпринимателей: «Появился шанс инвестировать, внедрять инновации. Кстати, впервые с советских времен. Но воспользуетесь ли вы этим шансом – вопрос пока открытый. Украине нужны инклюзивные институты, где правила игры будет устанавливать максимальное количество людей».

«Если мы идем в либеральный мир, и мы хотим построить эффективную систему управления нашей страной, где мы являемся хозяевами, где будет высокий уровень жизни, то это возможно только тогда, когда Украина станет правовым государством, считает Амелин. – Не благодаря подачкам или социальным выплатам государства, а благодаря инвестициям, стоимости работы, которая будет оплачиваться, которую будут делать украинцы».

Что делать – понятно... Вот только состоятся ли в Украине изменения, о которых говорят эксперты? Будет ли у нас когда-то построена новая экономика? Покажет время. Следующий год станет критически важным для страны. От того, каких политиков выберет населения, будет зависеть ситуация в государстве в течение следующих десяти лет.

Кроме того, Перша Шпальта изучала новые правила использования кассовых аппаратов, смотрите специальный репортаж. Также в сюжете программы смотрите о том, как сказался дизельгейт на продажах автомобилей в Украине.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.