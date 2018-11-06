Нетворкинг бизнеса. Как строить связи и договариваться

Мир непрерывно меняется. Как следствие –- меняются правила игры в бизнесе. Заодно и то, как люди проводят переговоры и нарабатывают связи.

Ранее бизнесмены должні были вместе обедать, чтобы договориться о чем-то личном на своей территории, в своем окружении, рассказывает Ольга Гуцал, основатель группы компаний Камион-Оил.

"Но сегодня, когда мир стал глобальным, и мы продаем, покупаем, общаемся, строим сервисные связи со всем миром, о чем "обедать"? Больше нет о чем "обедать". Не говоря о том, что скорость значительно возросла. невозможно просто разговаривать", – подчеркнула она.

Связи и знакомства в жизни бизнесмена – это все, считает Кейт Ферацци, основатель и гендиректор Ferrazzi Greenlight, которого американский Forbes называет специалистом номер один в мире по нетворкингу.

По его словам, невозможно ничего достичь без общения с людьми, и если вы заняты в новом бизнесе, связанном с продажами, большое значение имеют контакты и связи. Ведь привлечь средства для своего дела, заключить новое соглашение – зависит напрямую от контактов с людьми.

Ферацци отметил, что люди, с которыми строятся отношения, должны соответствовать целям бизнесмена.

"Определите все свои цели и напротив каждой напишите пять имен людей, важных для вас. А потом сядьте и подумайте: каким образом я могу быть полезным для этих людей? Что я могу сделать, чтобы им помочь? Ведь до тех пор, пока вы не станете полезны им, вы не будете для них важны", – объясняет он.

Например, у Ферацци есть выписанные имена людей, с которыми он еще не общался, но уже размышляет, что же можно им предложить.

"Сначала придумываю пять направлений, на которых я могу быть им полезен. А потом посылаю письмо: вот смотри, есть такие пять вещей, которые я могу сделать для тебя. Обратив на себя их внимание, я могу назначить встречу и уже от этого отталкиваюсь. Прежде, чем прийти на встречу, вы узнаете, кто еще будет на ней и чем вы можете помочь этим людям", – делится опытом специалист.

Хотя развитие социальных сетей и интернета влияют на нетворкинг, он остается крайне востребованным навыком для предпринимателей. По словам Жанны Крючковой, основательницы и управляющего партнера Jansen Capital Management, сети позволяют столкнуться с людьми, с которыми не было бы возможности встретиться в привычном окружении, потому что есть определенный социальный статус, уровень доходов.

"Часто бывает, что мы поддерживаем отношения с одноклассниками. Но со временем становится все меньше и меньше таких контактов, которые не связаны или с бизнесом, или с семьей, или с увлечениями. А вот социальные сети разрывают эту цепочку. То есть они тебе снова предоставляют широкий спектр возможностей пересечься с людьми из разных социальных слоев", – подчеркивает она.

При этом, Илья Лаурсен, председатель венчурного фонда Nextury Ventures, считает, что форматы типа Skype, электронная почта, концентрация мысли, лаконичность никак не затрагивают эмоциональную сторону. По мнению Лаурсена, личное общение в очень многих ситуациях просто вообще незаменимо.

"Скорее всего, те, кто с этим сталкивался, согласятся, что когда возникает какая-то проблема, и пытаешься нащупать ее решение по электронной почте, то можешь переписываться, во-первых, невероятно долго, во-вторых, сам дух общения всегда будет разнородным", – рассказывает он.

Лаурсен считает, что у тебя автоматически будут сопоставляться аргументы почему ты прав, а также поступит огромное количество аргументов, почему прав оппонент. А это ведет к разобщенности и бесконечности в решении вопроса.

"И наоборот, если есть возможность встретиться вживую, выпить чашечку кофе, то за 15 минут эта проблема сама собой решится! Именно потому, что человек – эмоциональное а не рациональное существо. Именно потому, что природа дала человеку инстинкт социума и принадлежности", – подытожил глава Nextury Ventures.

Современному человеку очень важны такие навыки, как налаживание связей и занятие нетворкингом. Без них – путь к успеху будет слишком длинным, и возможно даже безуспешным.