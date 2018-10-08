Недогрузили. Почему пробуксовывает портовая отрасль

Перевалка грузов украинскими морскими портами за восемь месяцев этого года уменьшилась на 2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Главная причина – уменьшение перегрузки зерновых и железорудного сырья. Наибольшее падение по зерну – 11,4% и железной руде – 17%.

Еще одной причиной низких результатов перевалки Сергей Вовк, директор Центра транспортных стратегий, называет уменьшение транзита, который Украина теряла последние несколько лет. Об этом говорится в новом выпуске экономического еженедельника Перша Шпальта.

Но не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Экспорт руды упал, потому что на нее вырос спрос на внутреннем рынке. На других направлениях также имеем положительную динамику. Например, порты обработали больше импортных грузов и контейнеров.

Ситуация в отрасли понемногу меняется, отмечают специалисты. Но для того, чтобы обеспечить рост перевалки и завлечь грузопотоки, нужно делать решительные шаги. В Администрации морских портов также отмечают: в этом году темпы падения замедлились. Но кардинального изменения ситуации не произошло.

Для того, чтобы поменять эту картинку, Украине в первую очередь надо привлечь грузопотоки операторов на условиях концессии. И это еще не все. «Должны быть максимально упрощены все процедуры – таможенные, транзитной политики и экспортно-импортной политики. А также надо обеспечить надежную транспортную логистику, чтобы морские порты и железная дорога работали как единое целое и тариф был адекватен к рыночному. К сожалению, до сих пор украинская логистика минимум на 40% дороже, чем в странах Европейского Союза», - говорит Владимир Омелян, министр инфраструктуры.

С особым нетерпением бизнес ожидает, что закон О концессии наконец заработает. Владелец порта ТИС Андрей Ставницер, говорит, что "концессионный закон" в портовой отрасли важен тем, что открывает легальное поле и возможности для новых инвестиций в Украину, и этих инвестиций с принятием документа станет значительно больше.

Итак, если все останется, как сейчас, развитие отрасли может пойти по двум сценариям: консервативный вариант предполагает рост на уровне 1,5% в год. Возможно, рост буде больше и составит 3,5%, но при условии более активного роста экономики страны (прогнозные данные АМПУ и Roland Berger).

Кроме того, в программе Павел Климкин, министр иностранных дел, в эксклюзивном интервью рассказывает, как выиграть экономическую войну у России. Смотрите также в программе Перша Шпальта репортаж о том, как современные технологии помогают предпринимателям.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.