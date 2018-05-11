Наработались. Украинские IT-компании захватывают мировой рынок

В прошлом году отечественные айтишники ворвались в глобальный рейтинг 100 аутсорсинг-компаний, а сейчас там почти пятая часть из Украины.

В прошлом году суммарная выручка IT-сектора выросла на 20% и достигла $3,6 млрд. А это – 3% ВВП. Больше заработали только аграрии и металлурги.

В 2018 году в глобальный рейтинг аутсорсинг-компаний вошло 18 компаний из Украины. Очевидно, украинские айтишники развиваются не благодаря, а вопреки усилиям правительства и других органов государственной власти.

«В целом очень много специалистов из Украины работают в рамках таких международных команд, которые производят решение для мирового IT-рынка», – отмечает Ярослав Герман, директор по разработке программного обеспечения EPAM в Украине.

Именно аутсорсинговые компании – то есть те, которые выполняют заказы для корпораций мирового уровня, и являются основным генератором доходов украинской IT-индустрии. По подсчетам Алексея Луцкого, соучредителя компании Innovecs, сегодня сервисный и аусторсинговий бизнес в Украине преобладает и имеет долю в 90-95%: «Но это не плохо, так как от сервисных компаний рождаются новые продуктовые компании, стартапы и новые идеи».

Сейчас наиболее перспективными считаются такие направления, как искусственный интеллект, интернет вещей, а также работа с большими данными в облачных технологиях. И наибольшие дивиденды получат те компании, которые обеспечивают разработку конечных продуктов, фактически разработку экосистем для заказчика.

«Если бы я сейчас создавала компанию, я бы создавала ее, например, в сфере робототехники, искусственного интеллекта и машинного обучения. То есть роботы, машинное обучение, искусственный интеллект – это то, чем надо сегодня заниматься нынешним стартаперам», – говорит Екатерина Костерева, соучредитель IT-компании Террасофт, которая работает уже более 16 лет.

Сейчас неплохо идет сотрудничество IT-бизнеса с государствами, говорит Анатолий Фроленков, управляющий партнер компании Expert&Consulting.

Он советует отечественным компаниям сфокусироваться на государственных программах по развитию инфраструктуры и создании умных и безопасных городов.

Это могут быть другие проекты, начиная от умных домов, умных измерений, потребление электроэнергии, освещение улиц, безопасный город. Разработка разнообразного софта для решения проблем с транспортным коллапсом. «Способность компаний создавать конечные решения в области IT для заказчиков и клиентов как раз и решает перспективы этих компаний на мировом IT-рынке», – добавляет Герман.

Герман прогнозирует рост IT-отрасли Украины на уровне 15-20% ежегодно. С точки зрения запросов на мировом рынке, украинским специалистам еще есть куда дальше расти в ближайшие 10 лет, лишь бы не менялись условия в Украине, отмечает Луцкий.

IT-рынок не заканчивается только программированием и продажей так называемых "галеристов". По мнению Фроленкова, следующая отрасль, которая вот-вот выстрелит, это будет IoV (интернет автомобилей и движущихся транспортных средств с автоматическим управлением). «И на этом фокусируются уже сейчас глобальные компании и весь мир», – говорит эксперт.