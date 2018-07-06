Надзиратели. Как изменится работа Укрзализныци с независимыми руководителями

Кабинет министров дал старт фундаментальным изменениям в госкомпании Укрзализныця, которая является крупнейшим работодателем в стране.

Правительство наконец-то утвердило новый наблюдательный совет Укрзализныци. В состав вошли люди, от которых точно не следует ожидать покровительства и содействия коррупции в компании.

Судя по опыту НАК Нафтогаз Украины, – такое решение – важный шаг к долгжданной независимости госпредприятий. Об этом говорится в сюжете делового еженедельника Перша Шпальта .

В конце июня в Укрзализныце сформировался новый состав наблюдательного совета. Четыре человека – независимые специалисты, трое – представители от государства. Большинство из членов совета – иностранцы.

На самом деле наблюдательный совет в Укрзализныце был и до этого. Но в его состав входили только чиновники, поэтому и результат его был больше ориентирован на государственную работу.

Как же повлияет это назначение на клиентов компании, то есть на украинский бизнес? Сейчас речь идет о том, что железная дорога чем дальше, тем больше становится компанией, а не государственным органом и конечно она должна иметь соответствующую структуру корпоративного управления.

По мнению Сергея Вовка, директора Центра транспортных стратегий, создание наблюдательного совета с независимыми директорами с международной репутацией, – это еще один элемент, который поможет сделать деятельность компании более прозрачной, более понятной и для общества, и для государства как главного акционера.

В Министерстве экономики надеются, что это будет иметь большое влияние на деятельность компании. «Наше министерство последовательно выступает за то, что государственными компаниями должны управлять негосударственные служащие. Избрание наблюдательного совета Укрзализныци – это шаг в правильном направлении», – подчеркивает Максим Нефьодов, первый заместитель министра экономического развития и торговли.

За этот год Укрзализныця превратилась из постсоветской структуры в акционерное общество. Следующий этап процесса – согласование ключевых направлений деятельности наблюдательного совета. Сейчас компания находится на активной стадии корпоративной реформы.

Евгений Кравцов, и.о. председателя правления Укрзализныци, говорит, что наблюдательный совет будет принимать решения по ключевым направлениям деятельности госкомпании. То есть его полномочия достаточно широки, прежде всего, связанные с номинацией менеджмента компании, председателя правления, членов правления. Кроме того, наблюдательный совет будет иметь полномочия по утверждению крупнейших сделок и договоров Укрзализныци.

Вообще в целом говорить о том, как заработает новая система, можно будет после того, как закончатся три этапа. Первый – это формирование наблюдательного совета Укрзализныци. Второй этап – это формирование нового правления Укрзализныци. И третье – это новая структура корпоративного управления Укрзализныци. Сейчас международные консультанты работают над тем, чтобы сказать и государству, и Укрзализныце, какая модель управления компанией является оптимальной, исходя из тех задач, которые перед ней стоят.

Бесспорно, новая структура является полноценным и очень влиятельным органом правления. Она не будет заниматься операционной деятельностью, но точно будет определять тренды и направления развития Укрзализныци. Ведь пассажирские и грузовые перевозки чрезвычайно важны для обеспечения экономического роста страны.

Кроме того, в программе Перша Шпальта рассказывают о том, как украинские продукты пробиваются на японский рынок. Также смотрите эксклюзивное интервью с владельцем агропромышленного холдинга Астарта Виктором Иванчиком.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.