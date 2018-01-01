На что жить будем. Риски и позитивы госбюджета на 2019 год – итоги экспертного опроса НВ Сегодня, 21:15 25 Цей матеріал також доступний українською Опрошенные НВ эксперты оценили госбюджет-2019 Фото: president.gov.ua

НВ провел опрос экспертов, чтобы выяснить, не станет ли бюджет на следующий год черным, какие риски может принести стране много­страничный финансовый план-2019, и что в нем есть позитивного. На основании ответов аналитиков редакция определила ключевые положительные и отрицательные стороны будущего госбюджета.

Две недели назад Верховная Рада приняла во втором чтении главный финансовый документ Украины на следующий год — Закон о государственном бюджете на 2019 год.

Депутаты сделали это ранним утром 23 ноября, в день, когда в стране началась торговая вакханалия, именуемая черной пятницей.

Позитив

1 МВФ доволен

Верховная Рада приняла госбюджет-2019 рекорд­но рано — 23 ноября. Обычно этот процесс затягивался до самого Нового года.

Теперь же некоторые депутаты жаловались НВ, что не успели даже прочитать финальную версию документа, представляющую собою два тома по 200 страниц в каждом, ведь получили ее в ночь перед голосованием. Тем не менее премьер Владимир Гройсман представил бюджет для принятия в первом чтении еще в сентябре, так что депутаты имели время оценить все основные цифры.

По словам экспертов, нынешняя торопливость вынужденная: быстрого принятия финансового плана на следующий год от официального Киева требовал Международный валютный фонд (МВФ). И нынешний результат в фонде, если верить Владиславу Рашковану, заместителю директора МВФ от Украины, оценили позитивно.

Ключевое положение документа, соблюдения которого требовал фонд, — бюджетный дефицит, не превышающий 2,3 % ВВП. Этот параметр в госбюджете выдержан (размер дефицита — 90 млрд грн).

2 Консервативен и реалистичен

В принятом бюджете нет экономической бравады и откровенно невыполнимых показателей. Рост доходов и расходов составил 12 % по сравнению с показателями 2018‑го. В бюджете текущего года был заложен рост доходов на 16 %, а расходов — на 18 %.

При этом нынешний документ базируется на реалистичном прогнозе роста ВВП на 3 % и инф­ляции в 7,4 %.

Правда, история украинского бюджетирования показывает, что показатель прогноза инф­ляции правительство зачастую занижает. И если инфляция в 2019 году превысит 7,4 %, то доходная часть бюджета (гривневая) тоже может вырасти.

3 Украинцы будут здоровее, умнее и поедут по хорошим шоссе

Бюджет-2019 предполагает рост расходов на медицину, образование и строительство дорог.

Должна заработать Нацслужба здоровья, которая занимается реформой первичного уровня медицинских услуг, — она получит 19,3 млрд грн. В бюджете преду­смотрено несколько медицинских программ, а также диагностика и лечение украинцев с помощью новых технологий и в зарубежных клиниках. Порядок распределения этих денег вызывает вопросы, но однозначно хорошо, что они заложены в правительственной смете.

Министр образования Лилия Гриневич на протяжении последних месяцев сделала несколько острых заявлений о том, как сильно образовательная система страны нуждается в деньгах. Депу­таты ее услышали, повысив финансирование этого направления до 127 млрд грн.

На дороги Минфин в последний момент согласился выделить дополнительные 4 млрд грн, доведя общую сумму до 55 млрд грн. Укравтодор уже объявил 27 тендеров на ремонт и строительство дорог: в 2019‑м планируется масштабный ремонт трассы Киев — Одесса, а также магистралей Киев — Должанское, Знаменка — Луганск, Одесса — Новоазовск.



Негатив

1 Бюджет выживания и проедания

Самая большая статья расходов госбюджета — выплата и обслуживание госдолга. На эти цели правительство предусмотрело 417,4 млрд грн, или треть всей расходной части. Оно должно будет как рассчитаться по старым долгам, так и привлечь новые, чтобы профинансировать дефицит. Успешное привлечение денег на внешнем рынке зависит главным образом от продуктивного сотрудничества с МВФ.

Огромная сумма уйдет также на социальные нужды: Минсоцполитики получит 189,6 млрд грн, из которых львиную долю — 166,5 млрд грн — отправит на выплату пенсий клиентам Пенсионного фонда. При этом госкомпания Укрпочта, которая не может выбраться из крупных убытков, получит из бюджета 500 млн на доставку пенсий. Игорь Смелянский, глава почтового оператора, поставил депутатам ультиматум: без этих денег доставка пенсий в сельской местности осуществляться не будет.

Еще одна денежная статья социальных расходов — субсидии для небогатых украинцев, которые не могут позволить себе в полной мере платить за жилищно-коммунальные услуги. Цифра составит 58 млрд грн. Тем не менее даже их может не хватить, так как Киев имеет обязательства перед МВФ еще раз повысить цены на газ в 2019‑м. Планируется, что в мае цену газа для населения увеличат до 10 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

2 Популизм правящей коалиции

В последний момент депутаты-мажоритарщики из правящей коалиции, готовясь к парламентским выборам 2019 года, протолкнули в бюджет положение о некой “субвенции на социально-экономическое развитие” в размере 4,9 млрд грн.

МВД получит 83,1 млрд грн вместо нынешних 65,9 млрд

Также они перебросили 2 млрд грн, взятых из программ поддержки аграриев и строительства дорог, в Государственный фонд регионального развития (ГФРР) — эти финансы пойдут на строительство бассейнов, детских и спортивных площадок. Эксперты называют ГФРР “фондом для предвыборного перерезания ленточек”.

Кроме того, решил создать собственный фонд для поддержки молодых ученых президент Петр Порошенко. И депутаты выделили на эту частную структуру 1 млрд бюджетных гривен. При этом размер образовательной субвенции для регионов уменьшили на 1,4 млрд грн.

3 Излишний оптимизм

Недобрать доходы бюджет может в первую очередь из‑за слишком оптимистичной цифры по приватизации госпредприятий. По этой статье в документ заложены поступления в размере 17,1 млрд грн. Вероятность продажи гос­имущества на такую сумму крайне низкая, так как прогресса в данном вопросе нет уже много лет.

Помимо этого, бюджет должен получить 1 млрд грн от растаможивания автомобилей на еврономерах. Но пока так называемые евро­бляхеры бунтуют против нового закона, касающегося этого вопроса, и вряд ли побегут официально оформлять свои машины.

Еще одна загвоздка — в Нацбанке: он должен будет в следующем году перечислить в бюджет 47,6 млрд грн, что на 12,7 млрд больше, чем предварительные оценки собственных возможностей, сделанные регулятором.

4 Рост расходов на силовые структуры

Вместе с ожидаемым ростом расходов на оборону — со 165,3 млрд до 211,9 млрд грн — в бюджете запланирована ощутимая прибавка в деле финансирования силовиков.

Так, СБУ получит 9,5 млрд вместо прошлогодних 7,6 млрд грн. А МВД — 83,1 млрд вместо 65,9 млрд грн.

Эксперты сомневаются, что эти деньги будут потрачены эффективно. И не видят причин, почему подобные траты следует увеличить, если нет пропорционального ухудшения криминогенной ситуации в стране.

К оценке госбюджета-2019 НВ привлек таких экспертов: Владимир Дубровский, старший экономист Case Ukraine; Елена Белан, старший экономист Dragon Capital; Александр Паращий, глава аналитического отдела Concorde Capital; Алексей Блинов, главный экономист Альфа-Банка; Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии; Ирина Пионтковская, старший экономист Центра экономической стратегии.

Этот материал опубликован в №43 журнала Новое Время от 22 ноября 2018 года.

