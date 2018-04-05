На что хватит дорожных средств Гройсмана – эксперты

В марте этого года Кабмин утвердил программу развития автомобильных дорог на 2018-2022 годы, выделив на это 298 млрд грн.

За счет этих средств планируется отремонтировать дороги международного значения и соединить автомагистралями областные центры. С 2020 года средний ремонт дорог исчезнет, а ямочный будет только аварийным.

В нынешнем году на эти цели потратят 50 млрд гривен. Они пойдут на автомагистрали государственного значения. А местные дороги должны содержаться за счет средств местных бюджетов и дорожного фонд.

НВ Бизнес опросил экспертов, чтобы узнать, насколько реалистичны эти планы и к каким изменениям они приведут.

Александр Кава, советник главы Укравтодора

В Украине недавно был принят закон о внесении изменений в законодательство о концессии касательно дорог. К сожалению, у нас раньше очень много рассказывали по поводу концессионных дорог, по поводу инвесторов, которые придут и построят очень много дорог на условиях концессии. Это не соответствует действительности. Например, в Польше, где ВВП на душу населения в разы выше, чем в Украине, плотность населения гораздо выше, уровень достатка людей также почти в десятки раз выше. Эта страна за 25 лет построила всего лишь 400 километров дорог за счет частных инвесторов.

В среднесрочной перспективе, то есть в ближайшие 10 лет, у нас может быть реализовано максимум три проекта строительства дорог на условиях концессии. Что касается остальных направлений, то там инвестором будет только государство.

В целом, для того, чтобы восстановить дорожную сеть Украины за 5-7 лет, нужно ежегодно ремонтировать около 10-12 тыс. км. Только с такими темпами дорожная сеть станет нормальной.

Владимир Омелян, министр инфраструктуры

Если быть честными, то ситуация с дорогами в Украине катастрофическая. Ведь изношенность украинских дорог достигает более 90%. Это - проблема не одного года и даже не пяти лет.

Отмечу, что Министерство инфраструктуры было инициатором создания дорожного фонда, который начал работу с января 2018 года. Также безболезненно и не ощутимо для граждан состоялась децентрализация Укравтодора, хотя “эксперты” предсказывали коллапс.

За последние два года отремонтировано более 3 тыс км автодорог - эта цифра больше, чем во время подготовки к Евро-2012. В этом году планируется ремонт 4 тыс. км автодорог, и это вполне реально.

Андрей Мартенс, эксперт Реанимационного пакета реформ

Одна из причин того, что мы на сегодняшний день имеем плохие дороги – это проблема финансирования. Средств, которые сегодня выделяются, недостаточно для реальных изменений с дорогами. Для изменений нам нужно около 200 млрд, а это уже порядка 20% от ВВП. Однако, если эти средства использовать с умом, то мы увидим рост экономики в 2-2,5 раза. Ведь когда строятся дороги, косвенно запускаются смежные сферы экономики. Таким образом, средства, вложенные в дорожную сферу, позволят получать дополнительные доходы в течение трех лет.

В этом году на дороги выделили 44 млрд грн, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Но есть вероятность, что они не будут использованы на 100% по нескольким причинам. В частности, это недостаток подрядчиков, которые в состоянии выполнять средний капитальный ремонт и коллапс с передачей дорог на уровень областных администраций. Ожидается, что это приведет к тому, что объем финансирования будет не использован.

В целом, без глубокого реформирования самой отрасли увеличивать объем инвестирования, это значит обрекать какую-то часть средств на расхищение.