Модная ниша. Как производители органических продуктов отвоевывают "место под солнцем"

С каждым годом спрос на фермерские продукты в Украине растет. Люди ценят натуральную и органическую продукцию, выращенную без использования пестицидов и генетически модифицированных организмов.

Объем продаж фермерской продукции на внутреннем украинском рынке вырос на 15,5%, свидетельствуют данные Минагрополитики за прошлый год.

Однако в общем объеме произведенных товаров АПК доля фермерской продукции могла бы быть больше. Впрочем, за следующие три года, до 2020-го, министерство планирует довести эти показатели хотя бы до 12%.

Чтобы добиться существенного роста спроса, фермерам прежде всего необходимо научиться продавать товары на внутреннем рынке.

Цены на фермерскую продукцию в полтора-два раза выше, чем на заводскую. Такую разницу производители объясняют малыми объемами производства. Зато при изготовлении используются исключительно натуральные компоненты.

"Люди сейчас относятся к своему здоровью, к своей пище более внимательно. Выбирают производителей, не слишком любят масс-маркет (продукцию, рассчитанную на массового потребителя, - ред.). Поэтому сегодня в почете как раз фермерская продукция, и она набирает очень большие объемы. В последнее время это очень заметно", - говорит Олеся Усенко, директор по развитию сети магазинов Мьястория.

По мнению совладельца интернет-магазина Fermer Green Андрея Цветкова, этот рынок является неограниченным, и он будет расти минимум на 20% ежегодно.

Однако, несмотря на высокий потенциал фермерской продукции, перед производителем встает ряд вопросов. Один из них - как его товару попасть на полки магазинов?

"Когда к нам обращается сеть или магазин, первое всего мы выясняем, есть ли они нашими единомышленниками, совпадает наша философия. Действительно ли они ищут качественный товар, а не только цена для них важна. Потому что обычно сети, их бизнес - это можель "дешевле купить и более продать", заработать на объемах ", - рассказывает Тарас Ложенко, владелец хозяйства Доообра ферма.

Сотрудничество с небольшими фермерскими хозяйствами имеет свою, отличную от работы с заводами, специфику.

По словам Александра Толстого, генеральный директор сети Winetime, прежде всего производитель должен предоставить все документы, которые сегодня требуются на уровне законодательства. На втором этапе, если с документами все в порядке, тогда категорийные менеджеры магазина, которые занимаются вопросами качества едут к фермеру, осуществляющих аудит.

"Мы стараемся побывать в самом производстве, - отмечает он. - У нас есть очень простой принцип: мы сами употребляем то, что мы продаем. Это если очень упрощенно. Когда тот, кто производит продукт, действительно сам его употребляет и уверен в том, что он классный, - для нас это очень важно. Иначе не может быть ".

Проверку на качество фермеры проходят без проблем. А вот с логистикой и чрезмерным регулированием - им справиться довольно сложно. По крайней мере, сейчас.

"С фермерами работать достаточно сложно. Они умеют качественно делать ту продукцию, которой они занимаются всю жизнь. Но такие вопросы, как логистика, сроки доставки, как надо товар упаковать, который он выглядеть, как придерживаться постоянного качества, - с этим постоянно возникают вопросы ", - сетует директор по развитию сети магазинов Мьястория.

С ней соглашается Тарас Ложенко, владелец хозяйства Доообра ферма. По его словам, сегодня фермеру сложно собрать все необходимое количество документов, особенно это касается разрешений. "В этом действительно проблема. Поскольку у государства есть только требования для крупных заводов, а нет отдельных требований для малого фермерства. Поэтому маленький фермер вынужден отвечать всем требованиям крупных производств. А это почти невозможно", - отмечает он.

Совладелец интернет-магазина Fermer Green Андрей Цветков признается: сложно организовать логистику даже по Киеву. Почтовых операторов очень много, - Новая почта, Интайм, еще несколько - но они могут привезти только через день.

"А доставить людям качественную свежую продукцию надо день в день. Никто в Киеве такого сервиса не делает", - отмечает Цветков.

Мировая и украинская тенденции подтверждают: люди интересуются качественным питанием. И готовы платить за него деньги. Поэтому, фермерский рынок будет расти и дальше. И не только в Киеве и крупных городах. А значит, возникает новая ниша для бизнеса.