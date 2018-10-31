Миллионы на молоке. Как создавали успешную семейную ферму

Дипломат и руководитель фармзавода превратили подсобное хозяйство в успешную и эффективную семейную ферму. А теперь это предприятие производит около 20 товарных позиций собственной рецептуры. Как им это удалось?
Первые шаги
В пятидесяти километрах от столицы в селе Воронков, мы нашли настоящее семейное производство. Хозяева – родные братья Валерий и Сергей Парубочие. Годы дипломатической работы, частые командировки в Европу Валерия Парубочего очень помогли в становлении фермы. Он видел, как там успешно развиваются семейные хозяйства. Поэтому, возвращаясь домой, Валерий хотел воссоздать нечто подобное на своей земле, на родине.
Место, которое выбрали братья – это территория бывшего совхоза. «Здесь уже почти ничего не было. И мы начали строить. Завезли первых 20 коров, потом их было 50. Теперь их уже 200», – вспоминает первые шаги Парубочий старший.
Молочное царство
Братья Валерий и Сергей основали свою ферму в 2010 году. В качестве модели выбрали замкнутый цикл. То есть собирались самостоятельно держать коров и производить продукты только из собственного молока. И все – удалось! Сейчас в хозяйстве получают до 2 тонн молока ежедневно – и столько же сразу перерабатывают. В хозяйстве термостатный способ производства.
Предприятие производит 17 позиций различных продуктов, от кефира и йогуртов, до мягких сыров и нескольких видов масла. «На каждого клиента у нас есть свой товар. Кто любит низкокалорийные продукты, у нас есть молоко 1%, кефир 1%, творог обезжиренный», – отмечает Елена Супрун, технолог фермерского хозяйства.
Продукт сквашивается в термокамере при температуре 30 градусов. Здесь же готовят и полутвердые сыры. Каждый продукт – абсолютно безопасен. И это подтверждено сертификатом системы НАССР. То есть производство контролируется от самогого начала и до последнего процесса. С поля и к столу, как говорится. «Делая собственную переработку, мы пытались работать над каждым продуктом отдельно и достигать высокого качества этого продукта и индивидуальных вкусовых показателей», – добавляет Валерий Парубочий.
Собственный корм
Семейная ферма имеет собственную кормовую базу. На соседних с фермой полях выращивают кукурузу и сорго на силос, а люцерну – на сенаж. Таким образом предприниматели имеют полный цикл производства от поля до готовой продукции на полках в магазинах. Такой подход позволяет иметь рентабельность аж 40%. Для такой небольшой фермы – это огромный успех.
Секрет прост – в течение последних лет у братьев нет выходных и отсутствует какае-либо свободное время. «Все выходные, которые мы до этого могли провести где-то на рыбалке или на охоте, мы теперь проводим на ферме. Мы постоянно работаем над процессами оптимизации своей работы», – отмечает фермер.
Наполеоновские планы
Братья мечтают о собственном производстве твердых сыров, а также получить сертификат в органике. Но здесь не все так просто. Чтобы сертифицироваться на органику нужно провести серьезную исследовательскую работу, которая стоит немалых денег. «На сегодняшний день реинвестировать из этого бизнеса я не вижу возможности. Поэтому я ожидаю, когда будут доступны кредиты», – говорит Парубочий. И вспоминает свои европейские путешествия на подобные хозяйства, где фермеры получали кредиты от 7 до 25 лет под 4% годовых.
«Если эти ресурсы будут доступны у нас, идей очень много, мы можем дальше развивать эту ферму», – отмечает хозяин предприятия. Парубочий считает, для того чтобы в дальнейшем развиваться и улучшать все показатели, должна быть хотя бы какая-то поддержка со стороны правительства и государства.
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