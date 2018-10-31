Миллионы на молоке. Как создавали успешную семейную ферму

Молочная ферма под Киевом стала успешной всего за несколько лет

Дипломат и руководитель фармзавода превратили подсобное хозяйство в успешную и эффективную семейную ферму. А теперь это предприятие производит около 20 товарных позиций собственной рецептуры. Как им это удалось?

Первые шаги

В пятидесяти километрах от столицы в селе Воронков, мы нашли настоящее семейное производство. Хозяева – родные братья Валерий и Сергей Парубочие. Годы дипломатической работы, частые командировки в Европу Валерия Парубочего очень помогли в становлении фермы. Он видел, как там успешно развиваются семейные хозяйства. Поэтому, возвращаясь домой, Валерий хотел воссоздать нечто подобное на своей земле, на родине.

Валерий Парубочий раскрывает молочные секреты

Место, которое выбрали братья – это территория бывшего совхоза. «Здесь уже почти ничего не было. И мы начали строить. Завезли первых 20 коров, потом их было 50. Теперь их уже 200», – вспоминает первые шаги Парубочий старший.

Молочное царство

Братья Валерий и Сергей основали свою ферму в 2010 году. В качестве модели выбрали замкнутый цикл. То есть собирались самостоятельно держать коров и производить продукты только из собственного молока. И все – удалось! Сейчас в хозяйстве получают до 2 тонн молока ежедневно – и столько же сразу перерабатывают. В хозяйстве термостатный способ производства.

Предприятие производит 17 позиций различных продуктов, от кефира и йогуртов, до мягких сыров и нескольких видов масла. «На каждого клиента у нас есть свой товар. Кто любит низкокалорийные продукты, у нас есть молоко 1%, кефир 1%, творог обезжиренный», – отмечает Елена Супрун, технолог фермерского хозяйства.

Продукт сквашивается в термокамере при температуре 30 градусов. Здесь же готовят и полутвердые сыры. Каждый продукт – абсолютно безопасен. И это подтверждено сертификатом системы НАССР. То есть производство контролируется от самогого начала и до последнего процесса. С поля и к столу, как говорится. «Делая собственную переработку, мы пытались работать над каждым продуктом отдельно и достигать высокого качества этого продукта и индивидуальных вкусовых показателей», – добавляет Валерий Парубочий.

Собственный корм

Семейная ферма имеет собственную кормовую базу. На соседних с фермой полях выращивают кукурузу и сорго на силос, а люцерну – на сенаж. Таким образом предприниматели имеют полный цикл производства от поля до готовой продукции на полках в магазинах. Такой подход позволяет иметь рентабельность аж 40%. Для такой небольшой фермы – это огромный успех.

Секрет прост – в течение последних лет у братьев нет выходных и отсутствует какае-либо свободное время. «Все выходные, которые мы до этого могли провести где-то на рыбалке или на охоте, мы теперь проводим на ферме. Мы постоянно работаем над процессами оптимизации своей работы», – отмечает фермер.

Наполеоновские планы

Братья мечтают о собственном производстве твердых сыров, а также получить сертификат в органике. Но здесь не все так просто. Чтобы сертифицироваться на органику нужно провести серьезную исследовательскую работу, которая стоит немалых денег. «На сегодняшний день реинвестировать из этого бизнеса я не вижу возможности. Поэтому я ожидаю, когда будут доступны кредиты», – говорит Парубочий. И вспоминает свои европейские путешествия на подобные хозяйства, где фермеры получали кредиты от 7 до 25 лет под 4% годовых.

«Если эти ресурсы будут доступны у нас, идей очень много, мы можем дальше развивать эту ферму», – отмечает хозяин предприятия. Парубочий считает, для того чтобы в дальнейшем развиваться и улучшать все показатели, должна быть хотя бы какая-то поддержка со стороны правительства и государства.