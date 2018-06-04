Между двух огней. Почему украинским рестораторам сложно жить с властями

Мораторий на плановые проверки предпринимателей был введен для малых и средних предприятий с 2014 года и действует в какой-то форме и по сегодняшний день.

Однако, в 2017 году его ослабили в пользу 14 государственных контролирующих служб. Таким образом, непростая жизнь украинского малого и среднего бизнеса все же усложняется. В частности, очень тщательно проверяют и закрывают летние площадки, что может обернуться для ресторанов убытками или закрытием. Ведь летняя площадка – это важная составляющая успеха ресторанного бизнеса, без которой учреждение теряет от 30% до 90% прибыли.

"Летом, в принципе, ресторан без летней площадки можно закрывать, все хотят сидеть на улице", - утверждает бренд-шеф ресторана Хряк Юрий Ковриженко.

В основном, демонтируют летние площадки, которые установленные с нарушением правил благоустройства. По оценкам властей, всего в Киеве насчитывается около 800 незаконных террас. Среди, так сказать, нарушителей – и площадки, выходящие на тротуары и зеленые зоны.

Если идти законным способом, то установить террасу можно только после проверки Департаментом благоустройства и уплаты паевого взноса – от 10 до 50 тыс. грн. Кроме того, чтобы не стать "жертвой" демонтажа, владельцам нужно начинать готовить "правильный пакет" документов к открытию, еще когда на улице зима, говорит совладелица ресторана Under Wonder Галина Фрунзе.

"Для законной установки летней площадки нужно документы собирать где-то в конце зимы, в феврале. Самый трудный путь – это когда новая летняя площадка и нужно согласовать проект по ее размещению", - добавила она.

В частности, в базовый пакет документов, который подается изначально, непосредственно входят документы, подтверждающие реквизиты юридического лица, выписка из государственного реестра, рассказывает партнер юридической компании GLOBAL LAW Александр Григорчук.

По его словам, также нужна фотофиксация места размещения площадки с четырех сторон и договор аренды на помещение. А если земля, на которой будет размещаться временное сооружение, принадлежит собственному помещению, то в таком случае можно избежать уплаты паевого взноса, добавляет Григорчук.

Впрочем, чтобы не получить отказ от властей, также важно обращать внимание на мелкие детали, ведь они могут упростить получение разрешения на размещение терраcы.

"Если площадка размещается на зеленых зонах, в таком случае проще подавать документы, которые подтверждают их восстановление после окончания летнего сезона в первоначальный вид. Поскольку иначе можно получить от городских властей отказ. Также было бы хорошо подать от себя обязательства, что не будут нарушаться определенные требования, установленные городом. Например, проход для пешеходов будет оставаться 1,8 метра. Это минимальное требование, которое установлено", - утверждает Григорчук.

Однако, и с таким "бумажным" уровнем подготовки владельцы ресторанов не застрахованы от длительного ожидания разрешения.

"И даже если вы уже оплатили паевой взнос, за промежуток между получением на выходе документов, которые будут, и с момента оплаты паевого взноса временный промежуток может составлять и три недели", - предупреждает партнер юридической компании GLOBAL LAW.

Еще одной преградой на пути могут стать новые правила, которые чиновники каждый год пытаются или ввести, или изменить. Так, в Одессе или во Львове, где много узких улиц, вместо разрешенных 1,8 метра для прохода пешеходов, предлагают ввести 4 или 5.

Европейским рестораторам решить вопрос с террасами проще и эта процедура занимает всего лишь пару дней. Ведь там не регламентируется срок работы террасы.

"В Европе ты просто продолжаешь свое разрешение и работаешь дальше. В европейских странах не регламентируется строго, как у нас, то, что с 1 апреля до 1 ноября, или с 15 апреля по 15 октября, должна работать терраса и ни дня больше, а потом штраф, демонтация и так далее. В европейских странах твоя летняя терраса может работать даже зимой", - подытоживает основательница Good Idea Prof Horeca Consulting & Start Up Инна Андреишина.

Впрочем, ресторатор всегда находится между двух огней: с одной стороны куча запретов и правил, с другой – потребитель. Поэтому лучше делать все максимально корректно и в соответствии с законом.