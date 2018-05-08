Местные хозяйки: какие рестораны больше всего полюбили украинцы

Всего несколько лет назад ресторанный бизнес переживал затишье. Но те времена уже в прошлом – сейчас этот рынок растет и развивается

Если в 2014 в столице закрылось 119 заведений, а через год еще 85, то уже в 2016-м году в Киеве было открыто более 100 новых (данные компании Ресторанный консалтинг).

Тренды

Грузинская и азиатская кухни – главные макротренды сегодняшнего дня в ресторанном бизнесе в Украине. Новые заведения такого направления активно открываются в городах-миллионниках. Для небольших городов более характерен формат стрит-фуд с хачапури различных видов и азиатскими супами-салатами.

Оксана Cередюк, владелица сети ресторанов Мафия, Georgia, Casta, NAM, BAO, и Гра з вогнем, объясняет это просто – украинцам важно, чтобы пища была очень вкусной и приготовленная с душой, поэтому здесь так легко воспринимается азиатская кухня.

Азиатская еда доступна, сытная и вкусная. Заведения, предлагающие ее, особенно в Киеве или Одессе – постоянно имеют клиентов. Поэтому, один из столичных магазинов морепродуктов в свое скандинавское меню добавил немного Азии. «Наш шеф-повар ежемесячно открывает что-то новое. Мы начали продавать сашими с дорадо и ягодами », – говорит Александр Погосов, тренер по продукту Egersund Seafood. То есть ресторан взял азиатское направление, хотя назвать этот ресторан восточным вряд ли кто-то решится.

Среди главных критериев выбора пищи в Украине – цена и легкость насыщения. Грузинская кухня в этом смысле – удовлетворяет любую аудиторию. И чтобы клиенты возвращались в заведение, нужно знать – на чем нельзя экономить и какие расходы надо заложить в бюджет при открытии грузинского ресторана.

Чтобы приготовить настоящий грузинский хачапури – нужен сыр. «Не во всех странах вы найдете сыр, похожий на грузинский. Поэтому нам пришлось открыть сыроварню », – рассказывает Дато Марджани, шеф-повар кафе-сыроварни Мацони.

Чтобы угодить посетителям, некоторые владельцы сознательно закрывают рестораны, делают ребрединг, и обращаются за помощью к шеф-поварам.

Хороший шеф-повар стоит немалых денег. Поэтому, за шеф-повара с «колоритом» владельцам ресторанов приходится выкладывать тысячи долларов. Но варианты сотрудничества могут быть разными. В зависимости от финансовых возможностей. Впрочем, Анна Федорец, владелица ресторана Золотая Форель, говорит, что есть много ресторанов, которые самостоятельно учат специалистов и даже инвестируют в их образование за рубежом.

Здоровая еда

Азия и Грузия сегодня – хозяйки на кухнях украинских ресторанов. Но другие тенденции тоже набирают обороты. Речь идет о здоровом питании. Это могут быть как отдельные заведения, так и оздоровления тех блюд, которые уже в этой кухне. Вопрос – в ингредиентах, которые используются. «Современный гость любого ресторана более внимателен к деталям», – отмечает Карина Корейба, главный специалист по маркетингу сети Salateira.

Хачапури по-имеретински или салат из водорослей хияши. Что бы вы сейчас не заказывали в ресторане, прибыль заведения принесет именно та концепция, которая, кроме постоянства вкуса и впечатлений, сможет убедить потребителя в своей абсолютной надежности и умении сделать полезную для здоровья предложение. Об этом рассказывается в сюжете экономического еженедельника Перша Шпальта.

Кроме того, Перша Шпальта в свежем выпуске, делает подсказки украинским фермерам на примере опыта развития европейских стран. Также в программе исследуется IT-рынок и те ниши, где соотечественники имели успех.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.