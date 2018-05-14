Лакшери-фуд по-украински. Какая выгода в Украине от бизнеса на деликатесах

В Украине растет спрос на элитные продукты питания.

Украинцы за 10 месяцев прошлого года, по данным Государственной службы статистики, съели икры почти на $13 млн, что на 12% больше, чем в предыдущем году и соответствует 1470 тоннам.

Производство черной икры когда-то было не только дорогим бизнесом, но и неведомым. Ведь в Украине не было ни специалистов, ни технологий для изготовления черной икры, говорит Юрий Яременко, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия Bester. Однако, за за последние годы этим делом уже занялось около десятка компаний.

Прибыль от съедобного черного золота можно получить только через 5 лет.

"Мы уже 5 лет занимаемся этим, но пока вкладываем средства постоянно и не можем до нуля дойти. Думаю, и в следующем году не дойдем. Ведь за 5 лет мы платили аренду, заработную плату, производили и покупали корма, платили за электричество и так далее, и ничего с этого фактически не имели или имели очень мало. То есть наши затраты значительно превышают доходы", - утверждает он.

Мощность производства достигает 15 кг/сутки, в сезон нереста получается до тонны икры, которая за несколько часов попадает на полки украинских магазинов или экспортируется в Марокко, Китай, Францию.

Еще одним риском этого бизнеса является ценовая нестабильность. По словам Антона Яременко, директора сельскохозяйственного предприятия Bester, цена икры, как цены на нефть, постоянно меняется: "Появляются новые фермы, они демпингуют. Предлагают такие цены, чтобы просто все продать и закрыться. Поэтому цены постоянно меняются".

Сейчас стоимость изысканного деликатеса для украинцев стартует от 16 до 30 тыс. грн, а при этом для европейских покупателей – от $1 тыс.

Бизнес-арена деликатесов активно расширяется. В частности, на рынке появились хамон и прошутто, которые изготавливаются в итальянских традициях.

"Базовые вещи полностью взяты оттуда. Мы стремимся, чтобы это было похоже на итальянские аналоги. Но есть своя специфика, потому что у нас сырье немного отличается от итальянского. Подход отличается немножко. Какая-то специфика есть, которая накладывает свой след. Поэтому сказать, что это полностью копия, нельзя", - рассказывает Сергей Чучков, партнер компании Ham.Lo.

Также производство хамона и прошутто является продукцией с дополнительной стоимостью, 40% рентабельности. Прибыль от такого продукта можно получить быстрее, чем от икры, всего за 12 месяцев. Кроме того, по цене хамон и прошутто конкурируют только между собой.

"По цене мы конкурентны, плюс – оптимизируется логистика для наших потребителей. Возможно, мы не конкурентны с неофициальным импортом", - добавляют в Ham.Lo

Хоть деликатесы и культура их потребления еще не очень развиты в нашей стране, однако спрос на них – это тренд и гарантия качества, утверждает Владимир Ярославський, бренд-шеф Good Wine.

"Идет большая коммуникация с шефами. Не только прайм-сегмента, но и обычного. Например, тот же рынок Столичный направляет шефов к производителям, которые для себя, в силу каких-то жизненных причин, стали выращивать органические продукты или продукт, которые не используют никаких ускорителей роста, или делают продукт без консервантов", - подытоживает он.