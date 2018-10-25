Кто самый богатый в Украине. Рейтинг ТОП-100 Нового Времени

Нынешние фигуранты списка НВ могут с уверенностью смотреть в завтрашний день: аналитики предрекают дальнейшее увеличение их состояний

Журнал Новое Время совместно с инвесткомпанией Dragon Capital представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Эта сотня богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны. Причем темп прироста их состояний за последний год лишь увеличился.

В Украине существуют две реальности. В одной из них ВВП растет черепашьими темпами, а за очередной транш МВФ, способный удержать национальную экономику от коллапса, идут сложнейшие переговоры. В другой реальности 100 самых богатых украинцев увеличили скорость, с которой прирастает их суммарное состояние, – с прошлогодних +33 % до нынешних 43 %. Теперь сотня богатейших соотечественников сконцентрировала в своих руках $37,5 млрд.

Иными словами, всего лишь 100 украинцев способны одним махом погасить половину всего госдолга страны.

Стать отечественным миллиардерам и мультимиллионерам еще богаче помогла благоприятная ситуация на мировых сырьевых биржах, отражающая рост потребления металлургической и железорудной продукции. Сырье – это украинское все: сразу семь человек из числа тех десяти, которые заняли первые места в рейтинге Топ-100, контролируют активы, производящие продукцию с низкой добавленной стоимостью.

Лучше других воспользовался рыночной конъюнктурой Ринат Ахметов – бессменный №1 рейтинга самых богатых соотечественников. Благодаря растущему спросу на металлы его состояние выросло сразу на 76 %. А если говорить в абсолютных цифрах, то владелец СКМ за год стал богаче на $5,3 млрд.

Существенно прибавили в размерах своих состояний и члены приватовского трио – Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Алексей Мартынов. В конце 2016 года они потеряли свой наиболее публичный актив – национализированный Приватбанк. Но благодаря своему обширному ферросплавному бизнесу сумели восстановить свои позиции.

Выиграли и те участники Топ-100, кто имеет нефтегазовые активы, ведь цены на энергоносители в мире также пошли в рост. Среди них выделяется Николай Злочевский, бывший глава Минприроды времен Виктора Януковича, который на этом посту контролировал как раз украинские недра. Теперь этот соратник беглого президента владеет крупнейшей частной нефтегазовой компанией страны – Burisma. Да еще и приобрел у другого бывшего – Юрия Иванющенко, земляка и друга Януковича, – несколько газодобывающих компаний. Так Злочевский превратился в бизнесмена, который все ближе подбирается к первой десятке рейтинга. В 2017‑м он был на 14‑м месте с состоянием $535 млн. Теперь он оказался 11‑м, а его финансовый вес равен уже $636 млн.

Такие разные новички

В этом году в рейтинг Топ-100 самых богатых попали семеро новых фигурантов.

Самый состоятельный из них – Владимир Галантерник, человек, которого называют неформальным хозяином Одессы.

Этот крайне непубличный бизнесмен живет в Великобритании, но через цепочку различных фирм контролирует ряд самых лакомых активов родного приморского города. Так, по данным одесских активистов, Галантернику подвластен знаменитый рынок Привоз, а также зона отдыха Аркадия-Сити и ряд строительных компаний.

Благодаря расследованию НВ, посвященному деятельности "папы" Одессы, аналитики Dragon Capital впервые смогли оценить состояние Галантерника. И новичок сразу же взобрался на 30‑е место рейтинга со $155 млн.

НВ в этом году также расследовал вопрос о том, кто контролирует коммерческую недвижимость киевского Крещатика, львовской площади Рынок и одесской Дерибасовской. Эта работа принесла свои плоды – в рейтинг богатейших соотечественников впервые попали семья Габович и братья Супруненко.

Основные активы этих финансово-родственных структур – недвижимость в центре Киева, которую разыскал НВ. В итоге аналитики Dragon Capital оценили их состояния в $49 млн (Габовичи) и $48 млн (Супруненко). Это позволило Габовичам оказаться на 94‑м месте в списке 100 самых богатых, а братьям Супруненко – на 97‑м.

В рейтинг впервые попали и два столичных застройщика – Максим Микитась и Владимир Зубик. Первый – в качестве совладельца компании Укрбуд, второй – компании Интергал-буд. Обе фирмы входят в число лидеров столичного рынка: по данным агентства ЛУН, детище Микитася с начала 2017‑го по середину сентября 2018‑го сдало почти 3 тыс. квартир в Киеве, а компания Зубика – чуть более 2 тыс. В целом в столице и области за этот период ввели в эксплуатацию 36 тыс. квартир.

Еще одна пара новичков Топ-100 – Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк – фигурантами расследований НВ не становилась. Хотя редакция писала о взлете их бизнеса – компании Нова пошта, крупнейшего частного почтового оператора в стране. Бизнесмены, капиталы каждого из которых Dragon Capital оценил в $102 млн, создали свое предприятие с нуля и без участия в приватизационных конкурсах, чем отличаются от подавляющего большинства участников рейтинга самых богатых.

Все на позитиве

Нынешние фигуранты списка НВ могут с уверенностью смотреть в завтрашний день: аналитики предрекают дальнейшее увеличение их состояний. Мировая экономика растет, потребляя все больше сырья, в том числе и милых сердцу и кошельку украинских миллиардеров металлов. Будет стремиться вверх и цена на нефть в ожидании санкций, направленных против Ирана, и возможной торговой войны между США и Китаем.

Кроме того, мир все шире открывает свои двери для украинской продукции, избавляясь от различных заградительных мер.

Здесь особенно отличились США, где сейчас начали пересматривать антидемпинговые меры, направленные против украинских ферросплавов. Их ввели еще в 1994 году, но теперь могут отменить. От этого выиграет трио Коломойский – Боголюбов – Мартынов, а также Виктор Пинчук, собственник компании Интерпайп, владеющей Никопольским ферросплавным заводом.

Немного поможет отечественным супербогачам и родная страна – по прогнозам, ее экономика продолжит показывать рост. В Нацбанке предполагают, что уже по итогам этого года ВВП страны увеличится на 3,4 %, а за 2019‑й этот показатель покажет еще +2,4 %. Это естественным образом отразится и на состоянии богатейших украинцев. "Потому что они и есть украинская экономика", – резюмирует Андрей Беспятов, управляющий директор Dragon Capital.

Читайте подробно о самых богатых украинцах в свежем номере журнала Новое Время – №39 от 25 октября 2018 года.