Кто они. Рассказываем подробно о первой десятке самых богатых украинцев

Журнал Новое Время совместно с инвесткомпанией Dragon Capital составил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Что известно о первой десятке? Рассказываем о них подробнее.

1. Ринат Ахметов

52 года, женат, есть двое сыновей. Состояние: $12,5 млрд, динамика: +76 %

Если и есть в Украине что-то стабильное, то имя ему Ринат Ахметов. Он всегда занимает первое место в рейтинге самых богатых. И 2018 год не стал исключением.

Сейчас его состояние тянет вверх Метинвест, крупнейшая частная компания страны, которая на 75% принадлежит Ахметову.

Метинвест, по оценке Dragon Capital, за год подорожал вдвое – до $ 8,1 млрд.

Драйвером роста стала ситуация на внешних рынках сырья: спрос на металлургическую продукцию растет уже второй год подряд, а предложение падает из‑за сокращения производства в Китае.

Метинвест входит в число 50 самых крупных меткомпаний мира и с лихвой использует эту благоприятную ситуацию.

За 2017 год компания увеличила оборот на 44% – до $ 8,9 млрд. Хотя производство упало.

Не разочаровало главного акционера Метинвеста и первое полугодие 2018‑го: рост цен в полтора раза увеличил выручку холдинга.

Метинвест еще и установил контроль над Днепровским меткомбинатом в Каменском, купил доли в шахто­управлении Покровское (крупнейшая угледобывающая компания страны) и Свято-Варваринской обогатительной фабрике. Две последние принадлежали православному бизнесмену Виктору Нусенкису, сейчас живущему в России.

Ахметов начал выплачивать их многолетние долги, которые до этого, по данным агентства Интерфакс-Украина и интернет-издания Экономическая правда, скупила с дисконтом инвесткомпания ICU.

ICU известна тем, что регулярно работает с вопросами бизнеса президента Петра Порошенко.

Удача сопутствует и еще одному активу Ахметова – ДТЭК, крупнейшей энергокомпании страны.

С весны 2016‑го она ведет бизнес в рамках формулы Роттердам+, которая учитывает в тарифе на электроэнергию стоимость угля, необходимого для ее производства. Причем в цену включена его доставка из голландского порта Роттердам.

ДТЭК в основном использует свой украинский уголь – компания контролирует 80% его добычи – и на транспортировку не тратится. Но деньги получает.

Тариф установила профильная Нацкомиссия, главу которой – Дмитрия Вовка, некогда работавшего в ICU, – назначил Порошенко.

Формула помогла ДТЭК в прошлом году получить 10 млрд грн дополнительной прибыли, подсчитал энергоэксперт Андрей Герус.

Всю эту историю теперь расследует НАБУ, руководитель которого Артем Сытник уверен, что Роттердам+ применяют незаконно.

ДТЭК в целом увеличил выручку за год почти на 15 млрд грн – до 145 млрд. При этом объем тепловой генерации компании немного упал, а остальные показатели практически не изменились.

2. Виктор Пинчук

57 лет, женат, есть сын и три дочери. Состояние: $2,67 млрд, динамика: +87%

Уже третий год подряд дела Виктора Пинчука идут хорошо. Причем в последние 12 месяцев – просто блестяще. Оценка его состояния хотя и не вернулась к показателям докризисного 2013 года, но выросла на 87%.

Причина тому – хорошие показатели группы Интерпайп, которая специализируется на выпуске труб и колес для ж / д транспорта, – основного актива Пинчука.

В 2017‑м Интерпайп, если верить отчету, нарастил производство и продажи на 35%, продемонстрировав лучший результат за последние три года. Помогло повышение цен на топливо, благодаря которому оживилась нефте- и газодобыча во всем мире.

В результате группа Пинчука удвоила поставки труб в США, более чем на треть увеличила отгрузку по СНГ и на 29% – на внутреннем рынке. В Украине Интерпайп снабжает трубами государственную Укргаздобычу, которая начала реализацию стратегии 20 / 20, предполагающей существенное увеличение объемов добытого газа.

Еще одним драйвером роста для Интерпайпа стали поставки железнодорожной продукции. Благодаря модернизации Укрзализныци и оживлению вагоностроения холдинг Пинчука в 2017‑м увеличил продажи на внутреннем рынке на 83%.

А еще Пинчук прирос недвижимостью в Лондоне, которую миллиардер получил по мировому соглашению с бывшими приватовцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в рамках судебного спора вокруг Криворожского железорудного комбината. По данным программы Наші гроші, зять экс-президента Леонида Кучмы стал владельцем двух офисных центров – шестиэтажного в престижном районе Белгрейвия и восьмиэтажного на Трафальгарской площади. Первый на конец 2015 года оценивали в 75,65 млн фунтов стерлингов, второй – почти в 2,5 раза дороже.

3. Вадим Новинский

55 лет, женат, есть четверо детей. Состояние: $2,26 млрд, динамика: +94 %

Основа состояния Вадима Новинского – принадлежащий ему Смарт-Холдинг, особо ценный тем, что владеет 25% Метинвеста. Остальные 75% – за Ринатом Ахметовым, бессменным лидером рейтинга самых богатых украинцев.

Все, что связано с Ахметовым, становится в Украине если не золотом, то прибыльным активом. Тот же Метинвест хоть и утратил часть своих предприятий на неподконтрольных территориях Донбасса, но стабильно наращивает выручку. А все потому, что растет мировой спрос на металлургическую продукцию и сырье.

Но с собственным бизнесом у народного депутата от Оппоблока и православного человека Новинского дела идут не очень.

В июле этого года хозсуд Николаевской области арестовал 99% акций и имущество Черноморского судостроительно­го завода (ЧСЗ), который еще с 2007‑го входит в группу Смарт. Причина – операции с договором купли-продажи ЧСЗ, благодаря которым собственник сократил свои инвестобязательства на 500 млн грн. Предприятие, которое работало в рамках оборонного заказа, еще и ограничили до 2021 года в праве принимать участие в гостендерах.

А должностных лиц ЧСЗ обвиняют в умышленном доведении предприятия до банкротства.

В стадии банкротства завод находится с 2014‑го. Процесс инициировало Балаклавское рудоуправление, находящееся в аннексированном Крыму и принадлежавшее Новинскому. Теперь у него другой собственник – Ашот Малхасян, которого российское агентство РБК называет родным братом Новинского.

Три года назад признали банкротом и девелоперскую часть бизнеса Новинского – сеть супермаркетов Амстор. Она была представлена 190 тыс. кв. м на юге и востоке Украины. В октябре 2017‑го все Амсторы арестовали в рамках расследования Генпрокуратуры о намеренном доведении сети до банкротства и растрате залогов по кредитам, выданным государственным Укрэксимбанком.

Сам Новинский связывает все свои напасти с “политическими преследованиями” со стороны властей.

4. Геннадий Боголюбов

56 лет, женат, есть пятеро детей. Состояние: $1,628 млрд, динамика: +113%

В этом году Геннадий Боголюбов сумел отбиться от иска на сумму $ 500 млн в Высоком суде Англии и Уэльса. Его бывший партнер по горно-металлургическому бизнесу бизнесмен Вадим Шульман добивался выплаты многомиллионной суммы якобы за обман в ряде сделок. Миллиардеру удалось убедить суд, что он не проживает в Британии, а значит, и неподсуден местной Фемиде. Решающим аргументом стали чеки из спортзала в Швейцарии, который посещал Боголюбов.

А вот в Украине судебные дела бизнесмена не так хороши. Нацбанк подал сотни исков к компаниям Боголюбова и его партнера Игоря Коломойского, выступавшим поручителями со стороны тогда еще частного ПриватБанка при получении государственного рефинансирования.

НБУ уже начал продавать имущество этих поручителей: на торги регулятор выставил объекты на горнолыжном курорте Буковель, здание телеканала 1+1 и стадион Днепр.

Но оценка состояния Боголюбова все равно выросла. Причина – хорошие показатели неформального ферросплавного холдинга Привата.

Боголюбов с Коломойским контролируют основные активы этого сектора экономики страны – Стахановский и Запорожский заводы ферросплавов, а также Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты. Последние два предприятия в 2017‑м в разы увеличили добычу сырья, хотя годом ранее простаивали три месяца.

В феррогруппу приватовцев входит и американский завод Felman Production Incorporated в штате Западная Вирджиния.

К слову, Штаты могут помочь Боголюбову с Коломойским нарастить капитал, открыв свой рынок для украинского ферросиликомарганца, который выпускают предприятия Привата.

В сентябре американская Комиссия по международной торговле начала процесс пересмотра антидемпинговой пошлины на импорт этого продукта из Украины. Заградительную меру ввели в 1994 году.

5. Игорь Коломойский

55 лет, женат, есть двое детей. Состояние: $1,6 млрд, динамика: +60%

Потеряв ПриватБанк, миллиардер уже второй год судится с государством, пытаясь добиться признания национализации банка незаконной.

Тем временем НБУ подал сотни исков к компаниям Коломойского и его многолетнего партнера Геннадия Боголюбова, которые выступали поручителями со стороны тогда еще частного ПриватБанка при получении им государственного рефинансирования.

Госрегулятор уже даже выставил на продажу часть залогов – объекты на горнолыжном курорте Буковель, здание телеканала 1+1 и стадион Днепр.

Зато в мае Международный арбитраж в Гааге вынес решение в пользу компаний, часть из которых связана с бывшими владельцами ПриватБанка, обвинивших РФ в потере собственности в Крыму. Сумма претензий составляет сотни миллионов долларов. Взыскание с России этих денег уже началось: по иску Коломойского и Боголюбова Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских дочек российских банков с госкапиталом – ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Тем временем бизнес Коломойского, в частности ферросплавный, продолжает генерировать прибыли.

Группа Приват имеет доли в Стахановском и Запорожском заводах ферросплавов, а также контролирует Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты. Кроме того, Коломойский с Боголюбовым владеют ферросплавным бизнесом в США – заводом Felman Production Incorporated в штате Западная Вирджиния.

А еще Коломойский продолжает активно инвестировать в украинскую политику. Имея на носу год выборов – в 2019‑м пройдут как президентские, так и парламентские, – бывший владелец Привата уже сейчас раскручивает на 1+1 депутата Александра Шевченко, экс-владельца Буковеля. И хранит в рукаве туз – шоумена Владимира Зеленского, который хоть и не подтверждает свое участие в президентском марафоне, но имеет высокий рейтинг.

6. Петр Порошенко

53 года, женат, есть четверо детей. Состояние: $1,1 млрд, динамика: +10%

Если президент Петр Порошенко иногда и расстраивается из‑за неудач в политике, то запросто может поднять себе настроение. Для этого ему достаточно глянуть на показатели собственного бизнеса: в этом году капитал главы украинского государства вырос на 10% и составил $ 1,1 млрд.

Ключевой актив Порошенко – корпорация Рошен. Драйвером роста ее показателей стали продажи в Евросоюз: лишь за первый квартал 2018 года они выросли на 22%. Украинские торты и конфеты пришлись по душе потребителям в Румынии, Польше, Литве, Испании.

Поэтому Рошен готов запустить производство крекеров на новом бисквитном комплексе в Борис­поле.

Корпорация активно расширяет и сеть фирменных магазинов, заходя в новые локации как в Киеве, так и в других городах страны. Кроме того, Рошен вложил 90 млн грн в обустройство Roshen Plaza – офисного центра на месте бывшей киевской фабрики им. Карла Маркса.

По итогам прошлого года компания отчиталась о том, что ее прибыль упала почти на треть, а заработок составил 2,8 млрд грн. Показатели за этот год пока неизвестны.

Вячеслав Москалевский, гендиректор Рошена, признался: компания практически исчерпала возможности для развития, и в будущем стоит подумать о выходе на биржу. Привлеченные у инвестфондов деньги, по его мнению, можно будет направить на расширение кондитерского бизнеса.

А вот аграрный бизнес главы государства, компания Укрпроминвест-Агро, сократил убытки практически до нуля. Об этом говорят данные информационной системы YouControl.

Кроме того, фонд Прайм Эссетс Капитал, который управляет активами Порошенко, договорился о продаже завода Кузня на Рыбальском бизнесмену Сергею Тигипко. Сделку одобрил Антимонопольный комитет.

Завод интересен тем, что активно продает свою продукцию в рамках государственного оборонного заказа. Кроме того, Кузня имеет статус спецэкспортера, что позволяет ей продавать за рубеж товары военного и двойного назначения.

А еще в июне 2018‑го Порошенко влил 274 млн грн в уставный капитал принадлежащего ему Международного инвестиционного банка. За первых три месяца года это финучреждение заработало 9,8 млн грн.

7. Константин Жеваго

44 года, женат, есть сын и дочь. Состояние: $1,06 млрд, динамика: -23%

Состояние Константина Жеваго, акционера холдинга Ferrexpo, – прямая производная цены на железную руду. За год оно сократилось на четверть, но бизнесмен не покинул клуб долларовых миллиардеров.

Стоимость руды обвалилась в марте этого года и к октябрю восстановилась лишь частично. Кривая цены акций Ferrexpo, в который входят Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, повторила траекторию. Сейчас эти ценные бумаги торгуются по £220, а капитализация компании составляет £1,3 млрд.

На презентации финансовой ситуации в Ferrexpo перед инвесторами, состоявшейся в Лондоне 2 августа, руководители холдинга пояснили, что спрос на продукты растет. Но увеличиваются и производственные расходы, к которым добавились затраты на капитальные инвестиции. Тем не менее компания пытается не наращивать уровень долговой нагрузки и даже выплачивать дивиденды.

Чистая прибыль Ferrexpo за первое полугодие 2018‑го сократилась на 29% – до $ 152 млн.

В автомобилестроительном бизнесе дела у Жеваго идут не лучшим образом. Полтавский авто­агрегатный завод, входящий в его группу КрАЗ, не смог рассчитаться по долгу перед Ощадбанком и объявил о банкротстве. Предприятие было крупным производителем тормозной аппаратуры.

У самой группы КрАЗ тоже не все гладко. Тот же Ощадбанк, в котором активно кредитовался Жеваго после потери своего банка Финансы и Кредит, отсудил треть акций КрАЗа и собирается пустить их с молотка. Судебная экспертиза оценила их всего в 13,6 млн грн.

Тренд грустных для Жеваго новостей продолжает еще одна его компания – Росава, которая контролирует Белоцерковский шинный завод. В сентябре нынешнего года Апелляционный суд Киевской области обязал Росаву выплатить 1,3 млрд грн пени за невозврат в страну валютной выручки.

Росава до последнего времени активно наращивала экспорт, продавая покрышки в страны Евросоюза, США, Канаду. Что касается украинского рынка, то здесь компания тоже существенно нарастила долю – с 15% в 2013 году до 40% в нынешнем.

У Жеваго есть проблемы с законом, что также влияет на оценку его состояния. Государственная фискальная служба подозревает его в выводе 900 млн грн из банка Финансы и Кредит, который бизнесмен потерял в 2016 году. Деньги якобы уходили через дочернюю структуру.

8. Юрий Косюк

50 лет, женат, есть сын. Состояние: $908 млн, динамика: +31%

Жители Евросоюза привыкают к украинской курятине, а Юрий Косюк, мажоритарный акционер ее производителя, компании МХП, укрепляет свое финансовое состояние.

За три квартала нынешнего года экспорт МХП увеличился на 22% – до 214 тыс. т. Кроме того, в Евросоюзе готовят изменения в технические регламенты соглашения о зоне свободной торговли с Украиной, которые позволят Косюку продавать еще больше курятины на Запад.

МХП и без того растет как на комбикормах. В 2017‑м компания нарастила прибыль в 3,3 раза, заработав Косюку и акционерам $ 230 млн. А за половину 2018‑го – еще $ 190 млн.

Секрет успеха – эффективное производство плюс госдотации. Только в прошлом году производитель курятины под брендом Наша Ряба получил от государства $ 52,1 млн по программе поддержки животноводства. Об этом говорят данные Мин­агрополитики, проанализированные НВ.

А в этом году МХП запланировал ввести в эксплуатацию вторую очередь Винницкой птицефабрики, полностью подпадающей под определение животноводческого комплекса, 30% стоимости которого возместят налого­плательщики. Косюк оценил общую стоимость фабрики в $ 1,15 млрд, или 31,4 млрд грн.

Что происходит с бизнес-империей, когда ее денежные активы растут? Она расширяется. Вот и Косюк недавно объявил о планах приобрести словенский агрохолдинг Perutnina Ptuj c годовым оборотом € 260 млн.

9. Алексей Мартынов

52 года, женат, есть четверо детей. Состояние: $904 млн, динамика: +52%

Этот человек – один из самых непубличных бизнесменов Украины. В великолепном приватовском трио, фронтменами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, Мартынов – человек-тень.

Его состояние – плод деятельности группы Приват, самые ценные активы которой сейчас – это крупнейший в стране ферросплавный бизнес, а также три нефтеперерабатывающих завода – в Дрогобыче, Кременчуге и Надвирной – с сетью заправок.

Металлы и нефтепродукты растут в цене на мировом рынке и обеспечивают рост благосостояния Мартынова.

Не будь в этом мире Facebook, этими данными информация о жизни и деятельности мультимиллионера и ограничивалась бы. Но благодаря ФБ-странице его жены все любопытные могут узнать, что семья Мартынова живет в Вене. А судя по записям самого бизнесмена, его интересуют водные лыжи. Ради них он устраивает в Днепре соревнования и развивает воднолыжный клуб Сентоза.

10. Галина и Александр Гереги

59 лет и 51 год, есть сын. Состояние: $843 млн, динамика: +22%

Практически любой человек, живущий в Украине, хоть раз в жизни побывал в статусе клиента четы Галины и Александра Герег.

Сеть принадлежащих паре строительных гипермаркетов Эпицентр-К и Новая линия – крупнейшая в стране, ее магазины добрались уже до райцентров. Сегодня строительно-ремонтная империя состоит из шести десятков торговых помещений общей площадью 1,2 млн кв. м и контролирует только в Киеве, по оценкам Антимонопольного комитета, 53% рынка.

За прошлый год детище Герег заработало, по данным системы YouControl, 2,8 млрд грн прибыли, показав рост в 17%.

Но у семейной пары мультимиллионеров есть еще и аграрный бизнес – холдинг Эпицентр-Агро, который в этом году сгенерирует, по планам его руководства, 4 млрд грн выручки. Холдинг вполне способен замахнуться на такой результат: всего за три года он вошел в топ-10 крупнейших держателей земли в Украине. Теперь в земельном банке Герег более 100 тыс. га в пяти регионах страны.

Кривая успеха четы столь круто пошла вверх, что семья задумалась о приобретении футбольного клуба Карпаты – а подобные забавы в Украине могут себе позволить только люди, крепко уверенные в завтрашнем дне.

Лишней подстраховкой для семьи служит тот факт, что Александр Герега сегодня депутатствует в Верховной Раде – он мажоритарщик от родной ему Хмельницкой области.

Читайте подробно о самых богатых украинцах в свежем номере журнала Новое Время – №39 от 25 октября 2018 года.