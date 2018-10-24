Кто и на каких условиях дает деньги Украине

Тренд на падение инвестиций в Украину в этом году будет сломлен. По крайней мере, деньги уже начали "заходить" в страну.

В период – с января по июнь, в Украину поступило $1,3 млрд инвестиций. В прошлом году, за этот же период было получено $985 млн.

Впрочем, все это мелочи. Если сравнить, например, с 2008 годом, тогда Украина получила $7,9 млрд инвестиций.

Чего инвесторы ждут от Украины, и на каких условиях готовы давать деньги? Об этом говорится в выпуске экономического еженедельника Перша Шпальта.

Мировая экономика на стадии активного развития. Об этом с оптимизмом говорят инвесторы. И выражают интерес к Украине в этой ситуации. Правда, пока теоретический.

По словам исполнительного директора General Atlantic Била Форда, сейчас мы наблюдаем мощный экономический рост на международном уровне за последние десятилетия. "У нас еще не было периода, когда бы все ведущие мировые экономики росли одновременно. Поэтому, перспективы очень хорошие. С инвестициями проблем нет. Их много. Деньги сами ищут рынки, куда можно прийти", – отмечает он.

Энди Гундер, президент Американской торговой палаты в Украине, говорит, что 83% членов его ассоциации видят, что бизнес в этом году растет в Украине. "Это очень положительные знаки. Мы видим, что интерес значительно возросло", – подчеркивает он.

Объем инвестиций крайне важен для экономического роста и благосостояния страны – отмечают участники рынка.

"Основным двигателем всех стран – Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Балтии – является то, что в этих странах ВВП на душу населения $20 тыс., тогда как в Украине – менее $3 тыс.", – отмечает Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital. То есть разница в 7 раз. Главная причина отставания Украины – это отсутствие прямых иностранных инвестиций, объясняет Фиала. Он напоминает, что Украина за годы своей независимости накопила только $40 млрд инвестиций.

А для экономики такой страны, как Украина, необходимо иметь минимум $5 млрд прямых иностранных инвестиций в год. В то же время в такие страны, как Польша, поступает по $10 млрд. "Поэтому нам необходимо увеличивать прямые иностранные инвестиции, как минимум, втрое", – резюмирует глава Dragon Capital.

Что именно препятствует инвестиционному буму в стране и в какие отрасли стоит вкладывать деньги? Как отмечает Елена Кошарна, основатель и главный исполнительный директор инвесткомпании Horizon Capital – которая инвестировала в Украину более $600 млн – вопрос конфликта на Востоке имеет очень большое значение. Второе – это уровень коррупции, который в Украине является также слишком высоким.

Вместе с тем, новости о достижении договоренностей с МВФ и кредиты от других международных институтов – важны для макроэкономической стабильности. "Это базовые требования, это то, в чем нуждается инвестор", – подчеркивает Кошарна.

Вместе с тем она обращает внимание, что есть разные инвесторы. "И может часть инвесторов сегодня не заинтересована инвестировать. Но есть другие инвесторы. Именно сейчас очень много различных возможностей, очень интересных секторов. Например, IT–сектор. 10 лет назад никто даже не говорил о том, что у нас есть IT–сектор. А сейчас это №3. После металлургии, после агробизнеса. Это очень большое изменение", – отмечает руководитель Horizon Capital.

Важно также понимать настроения инвесторов, со своей стороны добавляет Тимофей Милованов, почетный президент Киевской школы экономики. "Большинство, примерно две трети инвесторов, по некоторым опросам, ждут результатов выборов. Это важно. Потому что если не понятно, как будет вести себя следующий президент или следующий парламент, то трудно понять, насколько будут защищены их инвестиции", – говорит он.

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии, отмечает, что один из последних опросов иностранных инвесторов, проведенный Dragon Capital и Европейской бизнес–ассоциацией, показал, что такие препятствие для инвестиций, как финансовые риски, риски финансовой нестабильности, вышли на третье место после коррупции и недоверия к судебной системе.

"В Украине проблема номер один – коррумпированные суды, которым доверяет лишь 1% населения. Доверие к украинским судам находится на том же уровне, как и доверие к российским средстам массовой информации. Это касается и правоохранительных органов. Пока у нас не будет веры в справедливость, в справедливую работу этих двух органов (судов и правоохранительной системы), до тех пор мы не можем надеяться на поступление инвестиций, – отмечает Фиала. – К нам будут приходить H&M, IKEA и т.д., мы можем этим пиариться, но это ерунда. нам надо производить здесь, в Украине. А производить что–то именно здесь мы можем только за счет инвестиций".

Поэтому слабая защита частной собственности, отсутствие верховенства права, политическая и макроэкономическая нестабильность, государство–агрессор у границ – вот причины, почему Украина, хотя и имея небольшое увеличение инвестиций, все же не получает деньги в необходимом объеме. Если решить эти проблемы – есть шанс на увеличение финансирования и доверие инвесторов.

Кроме того, в программе Эрнандо де Сото – всемирно известный перуанский экономист, лауреат премии Адама Смита и Милтона Фридмена за вклад в развитие рыночной экономики и свободы человечества – дает совет, как Украине решать проблему сверхбольшого теневого рынка. Смотрите также на Першей Шпальте репортаж о том, ждать ли украинскому АПК в ближайшее время самого масштабного роста производства и инвестиций.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.