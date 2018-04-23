Кто и кому сегодня выдает ипотечные кредиты

Большинство украинцев считают, что доступный ипотечный кредит – недостижимая мечта. Однако статистика Нацбанка свидетельствует, что в 2017 году ежемесячно банки выдавали под ипотеку 180-200 млн грн. В этом году объем таких кредитов увеличился – некоторые банки уже начали фокусироваться именно на ипотечном рынке.

Рынку ипотечной недвижимости присущи такие же особенности, что и рынку недвижимости в целом. Основными источниками его финансирования являются средства частных инвесторов, собственные средства населения и кредиты банков.

По словам директора департамента розничного бизнеса Укргазбанка Олега Кляпко, последние четыре месяца банк выдает примерно 70-90 кредитов в месяц на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.

Как отмечает пресс-секретарь Укрбуда Глеб Шемовнев, если еще два года назад на объектах компании кредитовалось менее 1% всех клиентов, то в течение трех месяцев этого года такой показатель вырос до 10%.

В то же время актуальные показатели намного меньше, чем в 2007 году. Тогда отдельные банки могли выдавать по 300 кредитов в месяц. Этим занимались десятки учреждений, а сегодня только четыре – Укргазбанк, Ощадбанк, Кредобанк и Глобус. Эксперты называют причиной оживление на рынке недвижимости.

"Статистика Минюста показала нам, что 2017 год завершился интереснее, активнее, чем 2016-й. Количество транзакций по отчуждению прав собственности на рынке жилья увеличилось на 10%. То есть 450 тыс. договоров купли-продажи было зарегистрировано между гражданами Украины", – рассказывает вице-президент Лиги экспертов Украины Андрей Гусельников.

На сегодняшний день уровень инфляции в стране составляет более 10%, поэтому говорить о классической ипотеке не приходится.

"Я думаю, что этот уровень роста для ипотеки должен быть где-то около 6%. Поэтому в прогнозах Национального банка достичь этого уровня в ближайшие 2-3 года. Соответственно, это и будет основным фактором, влияющим на рост этого кредитования", – отмечает член правления ОТП Банка Владимир Мудрый.

Те продукты, которые сегодня есть на рынке недвижимости, банкиры называют бридж-ипотекой – когда деньги нужны на ипотеку, однако клиент планирует вернуть их в течение 2-3 лет. Фактически создаются партнерские программы, где с одной стороны застройщик компенсирует ставку.

"Первые 5 лет клиент гасит свой кредит под ставку 12%. [...] Если он за 5 лет не успел, то ставка через 5 лет будет 18,9%", – рассказывает Кляпко.

Подобные кредиты нацелены именно на такую ситуацию, когда клиент в течение нескольких лет быстро погашает кредит. Таким образом этот процент меньше уровня девальвации гривни, объясняет Шемовнев.

Низкий процент ипотечной программы в течение первых нескольких лет объясняется тем, что банки сотрудничают с застройщиком. Благодаря партнерским программам застройщики привлекают больше клиентов и могут завершить строительство. За это банки получают от них часть прибыли, что позволяет снизить ставку. Впрочем, желающих в стране сейчас не так много.

По словам руководителя отдела продаж группы компаний DIM Павла Порваного, банки могут аккредитовать застройщика, однако людям еще нужно доказать, что они смогут покрыть кредиты – доказать свою платежеспособность. А это в большинстве случаев невозможно из-за теневой экономики и неофициальных зарплат.

С ипотечными кредитами банкам приходится идти на риск. Например, помогать тем, кто не может показать официального дохода.

Застройщики считают, что в Украине тенденция роста ипотечного кредитования, хоть и не в классическом понимании, продолжится. И условия для этого будут более привлекательные.

По словам Шемовнева, банки могут совершенствовать свои программы и предлагать людям кредиты под 6% годовых.

Несмотря на расширение рынка недвижимости в Украине, спектр услуг сделок на нем достаточно ограничен. Поэтому, классической ипотеки на 20 лет, как в европейских странах, к сожалению, нам ждать еще не один год.