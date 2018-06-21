Кому повысят пенсии с начала июля

Около миллиона украинцев получат повышенные пенсии. Это произойдет уже с 1 июля, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Выплаты увеличатся для трех категорий граждан - уточнили в Пенсионном фонде. Руководитель управления методологического обеспечения департамента пенсионного обеспечения Светлана Шута в комментарии Радио НВ уточнила: перерасчет запланирован для доноров, пенсионеров, не имеющих минимального страхового стажа и лиц, получающих максимальные пенсии.

Объемы пересчета для трех категорий будут разными. А вот следующее повышение пенсий запланировано уже с 1 декабря. С начала зимы минимальная пенсия составит почти 1,5 тыс. грн, отметили в Пенсионном фонде.

Пенсионная реформа выровняла пенсионное обеспечение для разных категорий льготников, заявил министр социальной политики Андрей Рева. По его словам, чернобыльцы требуют увеличения пенсионного обеспечения втрое по сравнению с категориями, которые к ним приравниваются. Но в результате пенсионной реформы привилегированных групп уже нет, напомнил министр.

"Инвалиды войны и ликвидаторы аварии на Чернобильской АЭС первой категории - это равнозначные категории. Но в пенсионном обеспечении чернобыльцы имели преимущество над инвалидами. Если мы на идем.. то завтра мы должны дать ответ инвалидам войны, почему им не повышают (пенсию - НВ) втрое", - отметил Рева.

Он также добавил, что пенсии для переселенцев не замораживали, и все, кто прошел верификацию, получают выплаты.

Последние полтора года повышение минимальных пенсий или минимальных зарплат приводит к повышению цен на товары. Об этом в комментарии НВ заявил главный эксперт группы финансового сектора и пенсионной системы реанимационного пакета Реформ Руслан Черный.

Особенно повышались цены на товары, которые не входят в потребительскую корзину. Отдельные группы товаров подорожали до 70%. Нередко за повышением минимальных выплат стоят политические амбиции, однако это сказывается на инфляции.

По его словам, Кабмин и политики "играют на настроениях населения" и повышают им минимальную зарплату и пенсию для того, чтобы повысить свою популярность.

"Они хотят перекрыть состоявшуюся рецессию. Но повышение минимальной зарплаты или пенсии вызывает новую волну инфляции", - подчеркивает Черный.

Впрочем, если учесть теневую экономику Украины, повышение минимальных выплат - оправдано - добавил Черный. Ведь по его оценке теневой сектор растет больше, чем украинский ВВП.

Напомним, что в этом году повышение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, запланировано в бюджете трижды. С первого января, с первого июля и с первого декабря. С первого июля минимальные выплаты составят 1435 грн.

В результате прошлогодней пенсионной реформы пенсии пересчитали для более чем 10 млн человек. При этом были учтены индивидуальные показатели их заработка и страхового стажа.