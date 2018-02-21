Кого планируют кредитовать украинские банки в 2018 году

Кредиты снова могут стать недоступными для малого и среднего бизнеса

Украинские банки все чаще начинают кредитовать малые и средние предприятия, объясняя это их большей надежностью, в отличие от крупного бизнеса.

В Украине растет кредитование малого и среднего бизнеса. В прошлом году этой категории заемщиков было выдано на 7% больше кредитов, чем годом ранее.

При этом доля малого бизнеса в общем портфеле банков выросла с 6% до 15%.

В конце января НБУ сообщил: согласно результатам опроса всех украинских банков, 72% из них планируют кредитовать малый и средний бизнес. И только 52% заявили о желании кредитовать крупные предприятия.

НВ Бизнес разобрался, почему банки предпочитают средний бизнес другим заемщиками, а также под какой процент и при каких условиях сейчас можно получить кредит небольшим компаниям.



По словам Елены Коробковой, исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), практика показывает, что сейчас спрос от малого и среднего бизнеса увеличился: "Они начинают набирать обороты".

Елена Дмитриева, заместитель председателя правления банка Глобус, отмечает, что в течение последних 2-х лет резко снижалась процентная ставка. "Это почувствовали предприятия малого и среднего бизнеса, поэтому в прошлом году они очень активно кредитовались", – говорит она.

Восстановление массового кредитования малого и среднего бизнеса очень волнует предпринимателей. Бизнесмены жалуются, что сегодня в Украине не существует выгодных программ кредитования. При этом налоги растут, а доходы сокращаются.

В свою очередь председатель правления украинской "дочки" греческого Пиреус Банка Сергей Наумов отмечает, что с точки зрения статистики малый и средний бизнес гораздо более надежный заемщик, чем крупный бизнес.

"Если говорить о проблемных компаниях, которые находились в реструктуризации, или о тех, которые не возвращали кредиты, то обычно на проблемный доллар в конце концов возвращается примерно 60% в малом и среднем бизнесе. Это так называемый recovery rate. В корпоративном бизнесе это 20%. Иногда не возвращается ничего", – говорит Наумов.

Есть еще и другая причина, добавляет он. Корпоративный бизнес – это в основном огромный бизнес, владельцы которого уже "сделали" свою жизнь. "Для них потратить какие-то средства на коррупцию в судах или на то, чтобы в конечном итоге не вернуть долг банку, не является большой проблемой. Они обладают ресурсом для этого", – отмечает банкир.

Тогда как малый и средний бизнес – это семейное дело, которое владельцы не хотят терять. "Они скорее придут и договорятся с банком, если у них возникнут проблемы, чем начнут недобросовестно судиться, уклоняться от своих обязательств. Поэтому я считаю, что малый и средний бизнес намного надежнее", – резюмирует руководитель Пиреус Банка.

Процент, который предлагают сегодня коммерческие банки малому и среднему бизнесу, в целом достаточно низкий, а условия получения кредита – простые.

"Если смотреть на среднюю рыночную ставку, то в гривне для средних компаний она на уровне около 16,6%, для небольших компаний это около 19,2%. Если смотреть в долларах, то для средних компаний где-то 7,2%, для маленьких – 7,4%", – говорит Коробкова.

Для сравнения, по данным НБУ, стоимость гривневых кредитов для населения по итогам января составила 29,7% годовых, в инвалюте – до 8,4% годовых.

Получить кредит довольно просто, говорит Дмитриева. Но для этого необходимо иметь действующий рентабельный бизнес и отменную кредитную историю.

Время до получения кредита составляет всего три дня, в свою очередь отмечает Ольга Волкова, директор департамента корпоративных продаж малым и средним клиентам ОТП Банка. И принципиальный ответ о возможности финансирования клиент может получить дистанционно, даже не открывая текущего счета в банке.

По словам Волковой, компании понадобится лишь минимальный пакет документов. "В случае, если это финансирование текущей деятельности, нужен баланс формы 2. Если у компании нет открытого текущего счета в банке, то нужна информация о руководителе и первая страница устава. Это очень просто. И сканокопии можно отправить по электронной почте", – объясняет банкир.

Самое главное при принятии решения о кредитовании малого или среднего бизнеса – это прозрачность. Для банков очень важно, чтобы финансовая отчетность соответствовала утвержденным стандартам.

"Поэтому первый совет: надо привести в порядок финансы. Надо правильно составлять отчетность, чтобы можно было увидеть реальную бизнес-модель и реальное финансовое состояние", – говорит Наумов.

Банкиры считают свои ставки и условия получения кредитов приемлемыми. Впрочем, их не сравнить с тем, что выдают в Европе те же материнские банки. Там стоимость денег гораздо ниже. Как объясняет Наумов, это потому, что в европейских странах другая экономическая ситуация, и риски намного меньше, чем в Украине.

Есть и другая проблема, которая все усложняет для бизнесменов в Украине. Месяц назад, в конце января, Нацбанк повысил учетную ставку до 16,5%. "По нашим прогнозам, это приведет к удорожанию кредитов где-то на 2%", – говорит Коробкова.

Чем выше процентная ставка, тем меньше спрос, и меньше желания у банков кредитовать бизнес, добавляет Наумов. "Гораздо проще без риска вложить деньги на депозитный сертификат в НБУ, чем финансировать компании со всеми присущими рисками", – объясняет он.

Исходя из этого, вероятно, кредиты снова станут недоступными для малого и среднего бизнеса. Но, даже если в целом объемы кредитования упадут, скорее всего, доля МСБ в общем объеме выданных кредитов – будет расти.