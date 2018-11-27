Климат не помеха или Как собрать щедрый урожай

Хозяйничать на земле – дело не из легких, но фермер из Киевской области доказал, что можно собирать обильные урожаи и хорошо зарабатывать совсем не двигая почву.

Чтобы встретиться с еще одним неординарным украинским фермером, мы отправились в село Михайловка, Киевской области. С 2006 года Анатолий Шумко хозяйничает на здешних полях – испытывает новые технологии, экспериментирует, а также строит грандиозные планы.

Анатолий Шумко рассказывает с чем приходится работать на земле

Земля пришла в упадок

Здесь было работающее предприятие, техника и люди, а господин Шумко вдохнул сюда новую жизнь. Не зря говорят, что переделать старое в стократ тяжелее, чем начать новое. Но наш фермер не остановился перед трудностями – и вот уже 12 лет его хозяйство успешно функционирует. «Здесь росли одни сорняки. Пришлось еще два года над этим работать, чтобы привести землю в надлежащее состояние и начать получать урожай», – вспоминает хозяин.

То, что растет сейчас на этих полях – совсем не сравнить с былыми кустарниками. Валовый сбор пшеницы 1200 тонн в год, кукурузы 2000-2500 тонн, подсолнечника – 600 тонн, рапса – 300 тонн, сои – 400-500 тонн. Годовой денежный оборот предприятия 30 млн грн. И это все всего на 1000 га земли.

Жажда экспериментов

Шумко -– не типичный украинский фермер. Он ставит целью не получение сверхприбылей в кратчайшие сроки, а воспроизводство плодородия почвы, применяя технологию нулевой обработки земли или no-till. Эта сложная технология помогает сохранять влагу, повышает уровень гумуса и предохраняет урожай от эрозии и неблагоприятных погодных условий.

«Для того, кто это видит первый раз, это может немного страшновато. Весной мы посеем подсолнечник, а эти растительные остатки мешать не будут», – улыбается фермер.

За опытом и знаниями о неизвестной еще в Украине технологию ноу-тилл Шумко отправился в США и Канаду. Там он понял все преимущества нулевой обработки земли. Первая из них – экономия горючего и рабочей силы.

Шумко – человек не слишком молодой, но в хорошей форме и человек очень азартный и любит всевозможные эксперименты. Мол, жизнь не стоит на месте, а идет вперед, взгляды меняются, ситуация меняется, поэтому надо постоянно приспосабливаться. Поэтому фермер заинтересовался технологией strip-till и планирует внедрять ее у себя в следующий сезон. Но и с ней он тоже хочет экспериментировать.

Новый рубеж

«Сейчас мы знакомимся, переоборудуем технику. Если работают агрегаты по strip-till, они обрабатывают почву на глубину до 20 см и перемешивают его. Мы будем обрабатывать полосу на глубину 5 сантиметров, но при этом вносить биодеструктор в полосу и на весну мы получим обработанную полосу», - делится планами аграрий.

Таким образом проводят работы на земле по технологии strip-till в мире

А еще фермер загорелся идеей создания собственного источника возобновляемой энергии. И скоро на предприятии начнут сжигать отходы. Это существенно поможет снизить расходы средств за газ, а также решит вопрос вывоза мусора.

«Я изучаю сейчас такую ​​возможность, чтобы построить электростанцию, которая будет работать на отходах. И эту электроэнергию производить и продавать государству по зеленому тарифу», – мечтает Шумко.