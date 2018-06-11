Какие сюрпризы подготовили в парламенте бизнесу

Принесла ли Весна реформ в Верховной Раде изменения условий ведения бизнеса.

Верховная Рада формата 2018 года не смогла кардинально изменить ситуацию в стране. Украина до сих пор занимает 76-е место в рейтинге Doing Business. При этом, например, Грузия, уже вошла в десятку стран, где созданы благоприятные условия для ведения бизнеса. Об этом говорится в материале нового выпуска экономического еженедельника Перша Шпальта.

На самом деле условия для ведения бизнеса в стране существенно не изменились. До сих пор остается открытым вопрос проверок бизнеса, который вредит имиджу Украины и росту инвестиций. Андрей Иванчук, глава комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, уверен, что эта проблема решится, если в государстве создадут один контролирующий орган, который будет проверять правильность и честность украинского бизнеса.

С правилами игры в украинском бизнесе – большая проблема. В наших реалиях это называется коррупцией и ненадлежащей защитой прав собственности. Бизнес хочет очень четких предсказуемых правил. «Бизнес хочет понимать, что если они инвестируют в определенную собственность, то эта их собственность будет и через 10 лет их и через 30 лет их», - говорит Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Ukraine.

Впрочем, некоторые изменения к лучшему есть. В прошлом месяце в парламенте приняли законопроект О защите легальных инвесторов, работающих в Украине. То есть инвестор получит более хорошие условия сохранения своих прав на имущество. Будет много упрощений, но также будет введена встречная ответственность. Если ты не открываешь конечного бенефициарного владельца, тебе блокируют счета. Иванчук говорит, что депозитарная система будет на это жестко реагировать.

Упрощение процедур ожидаются также и по новому закону О приватизации, который существенно меняет правила продажи объектов госимущества. Но, несмотря на всевозможные современные подходы, главная вещь – это то, что любые споры могут решаться не в Украине, а в британских судах, говорит Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации.

«Мы дали четкий ответ, что приватизация должна происходить в короткий срок, она должна происходить прозрачно и допущенным к этой приватизации должен быть максимальный круг лиц», - утверждает Иванчук.

Итак, в этом году Верховная Рада планирует изменения правил игры для бизнеса. Как следствие, наконец, должны появиться очень важные законы. Но смогут ли они глобально изменить ситуацию в стране – к лучшему, вопрос остается открытым.

Кроме того, Перша Шпальта рассказывает о том, какие инвесторы доверили свои деньги Украине и доверят ли их другие. Смотрите в программе сюжет о том, как миллиардная сделка Microsoft повлияет на разработчиков интернет-платформ.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.