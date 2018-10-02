Как заработать миллионы на семенах

Украинец зарабатывал на торговле товарным зерном. Позже сделал ставку на селекцию и отбор качественных семян. Дело пошло вверх, теперь среди его заказчиков – крупные международные компании
Каждый фермер знает – обильный урожай начинается с качественных семян. Знает об этом и наш герой – господин Игорь Коломиец, владелец семенного производства Новагрос. Будучи агрономом по образованию, он начинал свой трудовой путь вовсе не из аграрной отрасли, а заработал первые деньги на торговле нефтепродуктами.
С чего все начиналось
В агропромышленном комплексе бизнесмен оказался позже и совершенно случайно. Старое агропроизводство обанкротилось. И именно нефтяная компания Коломийца получила право распоряжаться его судьбой. Так Игорь с агронома по образованию стал агрономом по призванию. И работает здесь уже 15 лет.
Хозяйство обрабатывает ни много ни мало две тысячи гектаров. «Чувствуя себя как человек городской, человек с асфальта, когда каждый день приходишь на поле, ты наблюдаешь, как растут растения, оно тебя просто вдохновляет. Ты уже по-другому начинаешь жить», – признается фермер.
В этом хозяйстве выращивают семена кукурузы, пшеницы, ячменя, сои и подсолнечника. Со временем стало интересно производство семенного материала. От пшеницы до подсолнечника. На посевы выделили более тысячи гектаров, а в результате компания получает обильные урожаи и хороших клиентов. «Мы предоставляем услуги по производству и выращиванию семенного материала компании Syngenta, Pioneer и другим. Также производим семена пшеницы для известных европейских компаний», – делится Коломиец.
Идеальные семена
В хозяйстве постоянно исследуют семена в специальной лаборатории непосредственно на предприятии, начиная с определения различных примесей и заканчивая проверками зерна на всевозможные болезни. «Семена должны быть идеальными, здоровыми и чистыми, чтобы потом они давали хороший урожай», – отмечает Владислав Шкула, технолог предприятия.
Для того чтобы получить подходящий для посева материал, необходимо сначала провести определенный цикл очистки и калибровки семян. Без этой процедуры получить достойное качество почти невозможно.
Семена отбираются здесь пофракционно. «Здесь каждая семечка на счету. А посевы все выровнены», – объясняет Анатолий Кирильченко, агроном компании. Все – как в Европе. Семена даже красят – чтобы агрономам на поле было легче ориентироваться среди посевных рядов.
Что дальше
Конечно, качественные семена требуют только качественной техники. Именно поэтому уже готовится запуск новой калибровочной линии турецкого производства. С этой технологией планируют увеличить и оборот производства, и прибыль.
В 2017 году оборот компании составил 80 млн грн. «Около 70% финансовых поступлений – это средства от продажи семенного материала», – добавляет Коломиец. Хозяин предприятия все же советует небольшим фермам отказаться от производства собственных семян – это не всегда эффективно.
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