Как украинские супермаркеты борются за деньги покупателей

Украинцы стали больше покупать продуктов и товаров, но денег у них больше не стало.

Оборот розничной торговли в Украине за первые четыре месяца этого года вырос на 7%, информирует Госстат.

Но при этом заработки населения больше не стали. В Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей отмечают: доход большинства украинцев колеблется в пределах 4-4,5 тыс. грн. Из которых еще нужно заплатить за коммунальные услуги, связь, проезд в транспорте и т.д.

Сегодня выбор покупателя во многом зависит от цены. А эта информация проходит мимо всех производителей и импортеров. Из-за чего подсознательно или нет, но на качество обращается все меньше внимания. "Так что главный фактор – это цена, качество – это уже второстепенный фактор", – говорит Алексей Дорошенко, директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Потребитель в Украине сегодня не только беден, но и переборчив, ведь есть множество возможностей и вариантов, где именно потратить собственные деньги.

Чтобы подготовиться к праздникам или сделать крупную покупку, украинцы ездят в гипермаркеты. Также на покупателей действуют акции и различные дни скидок. В обычные будние дни потребители ходят в небольшие магазины у дома. Торговые сети активно промотируют себя благодаря низким ценам. Но этого бонуса покупателю уже стало мало. Ритейлерам приходится придумывать различные стратегии, чтобы убедить потребителя зайти именно в их супермаркеты.

Тенденции постоянно меняются, у покупателей становится все меньше времени, они хотят тратить свое время не на то, чтобы покупать хлеб, а на приятные развлечения с семьей, отмечает Виктория Луценко, генеральный директор Ашан Ритейл Украина.

В Ашане утверждают: акцент на цену должен отойти в прошлое. Покупатели и в дальнейшем смогут найти в их сети несколько наименований товаров по низкой цене. Но, кроме того – приобрести дорогие товары и отдохнуть всей семьей. "За то время, пока кто-то покупает то, что ему хочется, другой член семьи может поиграть, протестировать, продегустировать что-то. А женщина даже может сделать макияж", – подчеркивает Луценко.

А для некоторых торговых сетей цена будет оставаться весомым преимуществом в погоне за покупателем. "Если говорить о нашем бизнесе, то наша стратегия – иметь лучшие цены из всех, предлагаемых магазинами. И если кто-то хочет в этом бросить нам вызов, мы с радостью примем этот вызов", – отмечает Мартин Шумахер, генеральный директор МЕТРО Кэш энд Керри Украина.

Такой вызов МETRO могут бросить небольшие магазины-дискаунтеры. Они делают ставку на низкие цены и удобное расположение. В этом они схожи с немецкими компаниями Aldi и Lidl. Кстати, именно с ними METRO приходится конкурировать на родном немецком рынке. "Наши цены на 10-15% ниже среднерыночных за счет минимизации затрат, совершенствования технологических процессов и внедрения инновационных технологий", – отмечает Сергей Кобзар, управляющий магазином АТБ Маркет.

На самом деле маленьким магазинам не всегда удается предлагать низкие цены из-за того, что крупные сети могут экономить за счет больших объемов. Но главное преимущество магазинов-дискаунтеров – расположение. Формат – типичный для многих городов по всей Украине: обычно – рядом с домом. Именно это и дает большой бонус – постоянных клиентов, для которых крупные сети недоступны.

Низкие цены и расходы на дополнительные услуги, конечно же уменьшают доходы сетей. Поэтому некоторые компании используют дополнительный инструмент лояльности для гостей. Продают товары под собственной торговой маркой или private label.

По словам Максима Барабухи, руководителя департамента качества Fozzy Group, это позволяет сети получать на продукции собственных торговых марок немного большую прибыль, чем на обычных товарах, а покупателю приобрести то, чего нет у других.

За счет собственного производства – сети пытаются экономить. Например, АТБ это делает благодаря собственным мощностям в Украине, международные компании используют глобальные связи.

Сейчас ситуация на рынке нормализовалась после кризиса 2014 года, отмечают ритейлеры. Люди возвращаются к брендам, которые им нравятся и которым они доверяют. Кроме того, растут аппетиты в отношении товаров высшего качества.

По прогнозам правительства, средняя заработная плата к концу года составит 10 тыс. грн. Однако значительное количество семей в Украине до сих пор в непростой финансовой ситуации. Вот почему для большинства сетей супермаркетов так важно удерживать цены низкими.