Как Порошенко с бизнесом общался и что изменится для предпринимателей – Перша Шпальта

Перша Шпальта исследовала, что интересного происходило на встрече президента Украины с предпринимателями

На прошлой неделе президент Петр Порошенко провел встречу с представителями украинского бизнеса. Он подписал важные законы и инициировал ряд решений, которые будут иметь серьезные последствия для работы предпринимателей.

Один из них, закон Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, который направлен на корпоративные изменения для компаний. То есть, на более гибкое регулирование и защиту от рейдерства. Через 3 месяца закон вступит в силу. А уже через год – "правила игры" для всех обществ с ограниченной ответственностью будут изменены.

По словам Василия Юрмановича, старшего юриста практики корпоративного права международной ЮФ Integrites, на сегодняшний день очень большое количество украинского бизнеса выходит в офшоры для того, чтобы там принять в рамках холдинговых компаний те правила игры, которые им бы хотелось и которые бы обеспечивали систему равновесия между участниками бизнеса.

Новый закон же дает возможность украинским бизнес-партнерам регулировать свои отношения и решать свои споры в Украине, в украинских судах, по украинской правовой системе. "Сегодня же опционы на приобретение корпоративных прав, безотзывная доверенность, другие механизмы, возможность установления или неустановления кворума и изменения количества голосов, необходимых для принятия решений позволяет участникам эффективно регулировать свои отношения", – говорит Юрманович.

На встрече с бизнес-ассоциациями президент Украины также подписал закон О валюте. Его концепция предполагает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено". На самом деле законопроект предусматривает свободное движение капитала при условии принятия ряда других нормативных актов в области налогообложения.

"Этот закон или этот массив нормативных актов станет толчком для развития собственной инфраструктуры, которая обеспечит свободное движение капитала. И мы увидим, я более чем уверен, множество позитивных изменений в целом ряде отраслей, которые сейчас касаются валютного регулирования и к налогообложения", – отмечает Владимир Котенко, партнер компании EY.

Порошенко на встрече с бизнесменами выступил и за проведение налоговой амнистии в Украине. Многие потенциальные угрозы наши граждане создали сами себе, создавая структуры за рубежом. И уже и Нацбанк не видит смысла преследовать за эти древние нарушения. "Видимо, надо это просто формализовать и сказать: забыли, теперь живем по-новому. Если задекларуетесь и покажете ваши легальные, понятные и прозрачные доходы, то заплатите с них какие-то налоги. Это, в принципе, нормальная идея", – говорит Дмитрий Михайленко, партнер Crowe Horwath AC Ukraine.

С одной стороны, амнистию часто проводить не надо. С другой – если уж мы идем к налоговой прозрачности и валютной либерализации, соответственно, нужно поставить точку и сказать, что к определенным правонарушениям уже не возвращаемся, они ничего не значат на фоне прозрачности, понятности и легальности доходов граждан.

Президент Украины также выступил против отмены третьей группы упрощенной системы налогообложения. Дело в том, что в Украине действует упрощенная система налогообложения для малого бизнеса, в которой в принципе более низкие налоговые ставки по первым двум группам. Всего существует три группы. Первые две – вообще фиксированные, а третья – привязана к обороту, то есть 5% от оборота.

По третьей группе есть определенные недоработки. Когда высокооплачиваемые рабочие вместо того, чтобы платить значительно более высокие налоги на заработную плату и социальные взносы, идут на третью группу и платят гораздо меньше. "Если там налоговая нагрузка до 40%, то тут – всего 5% на то, что они получают. Другая сторона вопроса, что, например, на третьей группе находятся практически все IT-шники в Украине", – рассказывает Павел Кухта, заместитель руководителя Стратегической группы советников по поддержке реформ. И добавляет: они вроде как благодаря этому уходят от налогов, с другой стороны, если налоги слишком высоки, то мы бы просто потеряли этих профессионалов, к примеру, IT-шники бы выехали в соседнюю Польшу. "Лучше, пожалуй, пусть они будут на третьей группе, чем их не будет вообще", – говорит Кухта.

Также в программе специальный гость Сату Кахконен, региональный директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины, которая рассказывает о том, что мешает Украине развивать экономику и как эти недостатки преодолеть.

Кроме того, Перша Шпальта протестировала эклектрокар Tesla Model 3 и рассказала, что изменилось на отечественном рынке электрокаров.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.