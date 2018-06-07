Как Антикоррупционный суд изменит жизнь украинского бизнеса – мнения экспертов

Верховная Рада сегодня, 7 июня, выполнила одно из главных требований Международного валютного фонда (МВФ) приняв закон об Антикоррупционном суде, от которого зависит не только уровень коррупции в Украине, но и ситуация во всей экономике.

Это решение далось украинской власти не просто. Так, в январе 2018 года МВФ раскритиковал президентский законопроект. В частности, замечания фонда были разбиты на три группы - о процедуре отбора судей, положения закона, направленные на торможение создания АКС, а также о юрисдикции суда. Всего в документе - 9 системных замечаний. Законопроект создавал юридические возможности для дополнительных задержек при создании антикоррупционного суда, утверждал кредитор.

Однако, после четырех сессионных дней рассмотрения поправок и нескольких месяцев переговоров с МВФ и Венецианской комиссией, спорной оставалась правка относительно полномочий Общественного совета в процессе отбора судей, которую так и не согласовали с фондом.

Также на принятие законопроекта влиял и премьер-министр Владимир Гройсман. Он даже заявлял о возможной отставке в связи со срывом создания нового судебного органа.

Впрочем, причина таких заявлений понятна. Ведь, без создания Антикоррупционного суда страна не получит очередной транш МВФ и потеряет макроэкономическую помощь ЕС. А без помощи кредиторов обслуживать свои долги будет крайне сложно, и страна окажется на грани дефолта.

НВ Бизнес опросил экспертов, чтобы узнать, насколько реалистичны планы по уничтожению коррупции и к каким изменениям нужно готовиться бизнесу.

Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации.

Для компаний вопрос эффективной борьбы с коррупцией в стране достаточно приоритетный. Ведь создав Антикоррупционный суд, Украина получит транш от МВФ, который для бизнеса является еще одним маяком о сохранении макроэкономической стабильности.

Также создание такого антикоррупционного органа будет способствовать борьбе с коррупцией, которая негативно влияет на бизнес. Конечно, создание одного антикоррупционного института, в частности суда, это полезно, но впрочем не сможет существенно изменить ситуацию.

Я не идеализирую создание антикоррупционного суда, однако считаю, что нужные действия помогут бизнесу понять, что мы идем в правильном направлении. Кроме судебной реформы бизнеса нужна эффективная реформа правоохранительных органов, реформа земли, а также эффективная приватизация, которая будет формировать доверие бизнеса. В общем, сегодняшняя ситуация с затягиванием транша, с затягиванием реформ является достаточно опасной для будущего страны.

Владимир Рудниченко, старший юрист Integrites

Ситуация изменится однозначно. Но каким образом она изменится, это уже вопрос интересный. В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) утверждают, что это единственный способ достичь эффективной борьбы с коррупцией при расследовании и рассмотрении действий по уголовным производстам. Однако, более стратегически довести реформу в судебном корпусе до того уровня, когда все судьи и все суды будут объективно рассматривать уголовные производства в отношении топ-чиновников.

Однако, при этом есть и обратная сторона. А именно определенное влияние работников НАБУ и их руководства на судей. Не нужно забывать, что такое же влияние может осуществляться на судей нового созданного Высшего антикоррупционного суда. Сам факт изменения названия суда, к сожалению, не может гарантировать бизнесу факт, что не будет определенных спекуляций и превышений судьями полномочий при предоставлении разрешений на обыск. Кодекс говорит одно, а, по сути, все происходит немного по-другому, даже учитывая изменения по закону "маски-шоу стоп".

То есть определенное влияние, что где-то судья просто объективно не успевает исследовать определенные обстоятельства, однако, в общем видит основания для удовлетворения, удовлетворяет вопрос на обыск. Кроме того, частая работа между одними и теми же судьями и детективами несет риск того, что могут быть определенные злоупотребления. То есть это касается влияния на бизнес в стратегическом смысле. Коррупцию не победить лишь созданием специализированного суда. Там должно быть существенно больше шагов и оснований для того, чтобы с ней успешно бороться

В общем, изменения рядовой гражданин и бизнес почувствуют где-то лет через 7-10 после того, как суд заработает.

Виталий Шабунин, председатель Центра противодействия коррупции

Главная преграда для прихода иностранных инвестиций заключается в коррумпированности судебной и правоохранительной систем. Это та проблема, с которой призвано бороться антикоррупционное бюро и существующий суд, который не справляется с этим, потому что является неотъемлемой частью коррупционной системы.

135 дел в суде в отношении должностных лиц, 200 обвиняемых, и нет определений суда, так как старый коррумпированный суд просто не рассматривает эти дела.

Затягивание его создания Верховной Радой понятно. Ведь политической элите не нужен суд, который будет сажать их в тюрьму. Они бы и не приняли этот закон, если бы не давление внутри страны и не давление международных партнеров.

Практика расследований НАБУ свидетельствует, что сотни исков гниют в канцеляриях. Теперь задачей бюро будет передача дела в суд. После этого их работа даже юридически заканчивается. Финальную точку в расследовании ставит суд.