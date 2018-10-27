Кадры на миллион. Какие навыки и способности влияют на уровень зарплаты

Мягкие навыки, которые напрямую не касаются профессиональных задач, все больше влияют на карьеру

Работодатели стали уделять все больше внимания так называемым soft skils - навыкам и личным качествам своих сотрудников. Эти "мягкие навыки" не имеют прямого отношения к профессии, но помогают в работе с клиентами, коллегами и руководством.

IT, Интернет, новые технологии... Все это стремительно меняет мир бизнеса. В таких условиях предпринимателям, топ-менджер и работникам компаний приходится делать ставку на мягкие навыки, или же софт скиллз. Точнее, на комплекс неспециализированных, но важных для карьеры навыков, которые сегодня очень популярны.

Это такие навыки, как, например, ответственность, коммуникабельность, дисциплинированность, способность работать в команде, умение управлять своим временем, наличие эмоционального интеллекта, лидерских качеств и критического мышления.

Почему крупные корпорации ищут людей именно с такими способностями? И как это влияет на карьеру и уровень зарплаты? Об этом говорится в выпуске экономического еженедельника Перша Шпальта.

"Soft skils, их сейчас еще стали называть real skills - это те навыки, которые, собственно, напрямую не касаются профессиональной деятельности, а больше касаются особенностей характера, определенного психотипа", - объясняет Екатерина Криворученко руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала HeadHunter Украина.

В той или иной степени софт скиллз нужны в любой профессии, отмечает Ксения Прожогина, директор департамента управления персоналом и коммуникаций агрохолдинга МХП. "Совершенно не важно, кем ты работаешь. Одних профессиональных знаний недостаточно. Ты в любом случае должен с кем-то коммуницировать, у тебя должен быть развит навык самообучения, самообразования. Ведь все развивается, мир не стоит на месте. Поэтому мне сложно представить профессию, в которой вообще не нужны софт скиллз", - рассуждает она.

Среди наиболее важных навыков - коммуникабельность, креативность, умение учиться и делиться опытом, критическое мышление, умение общаться, способность работать в команде, стрессоустойчивость.

Особую актуальность мягкие навыки приобретают, учитывая нарастающую автоматизациию процессов, внедрение искусственного интеллекта. Уже в ближайшей перспективе нестандартное видение и эмоциональный интеллект станут конкурентными преимуществами человека перед работами.

На сегодняшний день речь идет, безусловно, о креативности, говорит Криворученко. Причем абсолютно в разных контекстах - это не значит, что речь идет исключительно о художниках или маркетологах. "То есть креативность как вообще подход к решению любой бизнес задачи или производственной задачи. Если смотреть на перспективу, это касается в принципе трендов международного рынка труда, трендов будущего. Об этом говорят на международных форумах, в Давосе, пр. Так же это есть и в Украине", - отмечает она.

Работодатели могут проверять уровень таких навыков у сотрудников. Для этого есть разные методы и специально разработанные тесты, рассказывает Сергей Гвоздев, тьютор Эдинбургской бизнес-школы, управляющий партнер компании "Необходимо и достаточно".

У некоторых компаний требования наличия софт скиллз даже являются обязательными. "Мы это прописываем, в первую очередь, в требованиях к позиции, когда мы выходим на рынок с вакансией. Кроме того, мы это прописываем в должностной инструкции. Также это прописано в корпоративных компетенциях. И во время ежегодной оценки мы людей оцениваем по уровню владения тем или иным навыком", - рассказывает Ксения Прожогина МХП. При этом она подчеркивает - чем выше позиция, тем большее количество софт скиллз нужны сотруднику.

Обычно такие навыки являются врожденными. Однако научиться этому все же возможно. Есть специальные курсы, тренинги, говорит Гроздев. Евгения Лугановская, менеджер IT-комитета Европейской Бизнес Ассоциации, рассказывает, что компании-члены объединения, к примеру, проводят тренинги для IT-специалистов по разнице в культуре разных стран. "Специфика работы с испанцами или с норвежцами, она совершенно разная. А разные страны - это разный менталитет, это другие софт скиллс. И нам, работая с этими командами, нужно понимать специфику этих специалистов", - объясняет она.

В конце концов, сами компании заинтересованы повышать уровень таких навыков своих сотрудников. Ведь результаты напрямую влияют на доходы бизнеса.

Так, Игорь Смелянский, генеральный директор Укрпочты, после назначения в компанию, распорядился провести обучение более 35 тысяч сотрудников, для того, чтобы научить, "как разговаривать с клиентом". "Когда мы начали, 40% работников не здоровались, 42% не прощались. На сегодня на 15% больше работников стали здороваться. При этом на 50% больше стали предлагать кросс-продажи, дополнительные услуги. То есть это конкретные финансовые показатели, которые улучшаются", - отмечает руководитель Укрпочты.

Крупные корпорации имеют в своей структуре целые центры развития, в которых "прокачивают скиллы" своих сотрудников. "Мы развиваем те навыки, которые важны для каждого в его или сегодняшней должности, или для его будущей должности, если мы смотрим на этого человека как на резерв на некую высшую позицию", - отмечает директор департамента управления персоналом МХП.

Поэтому софт скиллз в ближайшей перспективе все больше будут выходить на первый план для компаний при выборе сотрудников.

Кроме того, в программе Оливье Лангле, новый генеральный директор Метро Кэш энд Керри Украина, в эксклюзивном интервью для Перша Шпальта рассказывает, как увеличить продажи розничной торговли.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.