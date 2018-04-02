Фактор политической щедрости. Выплаты в госсекторе ужесточили правила игры для бизнеса

Повышение зарплат не вернет всех трудовых мигрантов домой, но оказывает положительное влияние на развитие бизнеса

Растут зарплаты, цены, возможности для частного сектора, и это только начало, отмечают эксперты.

Согласно данным Государственной службы статистики, в феврале реальные зарплаты в Украине увеличились на 10,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя номинальная заработная плата выросла на 26,1%, до 7828 грн.

Февральский рост вызван январским повышением минимальной заработной платы, до 3723 грн. Напомним, что в прошлом году она выросла в два раза, до 3200 грн.

“После этого вынуждены были повышать выплаты и в частном секторе”, – говорит председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

Бизнес вынужден повышать зарплаты из-за возросшей конкуренции с польским и другими европейскими рынками. По словам Олейника, после того, как начал действовать безвизовый режим со странами ЕС, украинские компании стали испытывать дефицит трудовых ресурсов, особенно представителей рабочих специальностей.

Дефицит кадров усугубляется из-за того, что зарплаты в Украине сегодня являются самыми низкими на Европейском континенте. По данным Eurostat, даже в странах-аутсайдерах ЕС, Болгарии и Литве, минимально платят в 2-3 раза больше, чем 115 евро, которые с учетом январского повышения, получают у нас, – 261 и 400 евро соответственно. Это приводит к тому, что только в Польшу на заработки выехало порядка 2 миллионов украинцев.

Недавнее повышение зарплат не вернет всех трудовых мигрантов домой, но оказывает положительное влияние на развитие бизнеса в Украине.

По словам исполнительного директора Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрия Боярчука, благодаря ему растет покупательная способность населения, которое из-за низких доходов тратит эти дополнительные деньги на товары широкого потребления.

“Прошлогодний рост потребительского спроса был одним из источников роста валового продукта на 2,5%”, – говорит Боярчук.

При этом рост покупательной способности разгоняет цены. В прошлом году инфляция составила 13,7%. А в январе и феврале этого года – 1,5% и 0,9% соответственно. “А это означает больше доходов для бизнеса, который может увеличить выручку за счет растущего спроса на свои товары”, – говорит Олейник.

Он отмечает, что развитие бизнеса и рост потребления позволяют компаниям получать больше прибыли и, как результат, нанимать лучших работников за счет более высоких зарплат.

В этом году Кабмину уже не удастся подстегнуть экономику за счет повышения минимальных зарплат в два раза, как это было в прошлом. Политолог Владимир Фесенко отмечает, что для этого у правительства Владимира Гройсмана нет средств.

Но к росту зарплат может привести другой фактор – конкуренция с зарубежными рынками труда. Как отмечает HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина, зарплаты у нас в стране начали расти только после того, как украинцы стали массово искать альтернативы для трудоустройства за рубежом. “Пока этот фактор отразился на зарплатах не в полной мере”, – считает она.

“Рынок будет диктовать условия и бизнесу нужно будет платить больше работникам”, – говорит Александр Почкун, управляющий партнер аудиторской компании Baker Tilly в Украине. По его словам, в первую очередь начнут повышать зарплаты дочерние структуры зарубежных компаний, а остальные подтянутся.

“Это не очень интересно бизнесу, но таковы новые правила игры”, – резюмирует он.