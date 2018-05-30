Эко-свиньи. Как топ-менеджер из Австрии фермерствует в Украине

Поросят на черкасской ферме правильно кормят и заботятся как о домашних питомцах

Австрийский маркетолог превратил заброшенную ферму в Черкасской области в уникальное животноводческое хозяйство

В начале 2000-х австриец Томас Бруннер приехал в Украину в качестве маркетолога украинского офиса немецкой химической компании Henkel. Карьера шла вверх. Спустя пять лет фирма предложила специалисту должность повыше, а это означало возвращение в Европу.

Но Бруннер решил остаться на украинской земле и делать самостоятельный проект. Он сделал ставку на сельскохозяйственный бизнес.

Тогда специалисту предложили купить запустелое агрохозяйство в селе Тимошовка в Черкасской области. Бизнесмен согласился. Предприятие, созданное европейцем на украинской земле, сначала сделало ставку на растениеводство, через пару лет основным бизнесом стало свиноводство. "Цены были тогда очень интересными, качество свинины не высоким, а конкуренция слабой", – объясняет Бруннер.

Секрет черкасской свинофермы очень прост – здесь выращивают свиней без каких-либо антибиотиков. Смелое решение требует больших затрат, впрочем, результат этого стоит.

"В Европе очень сильно удивляются, что в Украине нашли систему работы без антибиотиков в свиноводстве, когда этого у них фактически нет. Кроме, возможно, Швеции и Норвегии", – улыбается фермер.

Воплощать в жизнь этот рисковый бизнес-план начали с 150 свиноматок. Теперь их здесь 500. И почти 5 тыс. поросят.

К выращиванию свиней австриец подошел очень щепетильно. Он завез маточное поголовье из Австрии и пригласил консультанта из Германии, который подсказал особый подход к выращиванию поросят. Фермер говорит, что его предприятие и сейчас является членом австрийской свиноводческой ассоциации, а свиноматок постоянно проверяют и подают аналитические данные.

Генетике на этой свиноферме уделяют очень много внимания. Например, под супоросных свиноматок здесь выделена отдельная секция. Период, который они тут пребывают, где-то 3,5 месяца. Питание подается дозатором так, что каждая свиноматка получает его индивидуально. Очень важно не перекормить, чтобы потом не лечить, такого принципа придерживаются на ферме.

"На нашей ферме свиньи с самого детства получают дозированное и сбалансированное питание. Поэтому у них очень хорошо развивается желудочно-кишечный тракт. Они не болеют, не требуют лекарств. В конце концов, в результате мы получаем хорошее мясо", – отмечает сотрудница комплекса Любовь Янголь.

Такое безвредное мясо, разумеется, и стоит дороже. Только вот готов ли украинский потребитель переплачивать за отсутствие антибиотиков?

У Бруннера есть на это ответ. "Мы создаем новую категорию мяса. Клиенты готовы за качество платить чуть больше, здесь проблема не в том, что денег не хватает, а проблема в том, где этот хороший товар купить", – поясняет австриец.

За последние 8 лет в новаторскую свиноферму уже инвестировали около $3 млн. Но на этом Томас останавливаться не собирается. В планах – собственная бойня по европейским стандартам и сеть магазинов по Украине.

"Если мы справимся хорошо с бойней, если мы понимаем, что мы справимся с логистикой, то мы хотим открыть свою дистрибуционную сеть", – делится Бруннер.

Вполне возможно, что именно с фермы Томаса Бруннера в Украине начнется новая эра животноводства – без антибиотиков. Ведь главное – увидеть успешный пример.