Джунгли по-украински. Инженер-изобретатель создал плантации из тропических фруктов

Селекционер Анатолий Патий научился выращивать в теплицах под Киевом экзотические плодовые деревья. Теперь он поставил дело на поток и зарабатывает, торгуя саженцами лимонов, апельсинов, бананов и ананасов

На столе в гостиной 39‑летней киевлянки Светланы Федоровой в десятилитровом кашпо на кустике тропического растения дозревают плоды. “Это первый урожай апельсинового дерева, выросшего в домашних условиях”,— улыбается хозяйка.

Саженец она купила пару лет назад на одной из столичных выставок. Приобрела его для старшей дочери: та интересуется ботаникой и изучает различные виды растений-гибридов.

Сначала тропический фрукт хозяйка поставила рядом с орхидеями и другими домашними цветами на утепленном балконе. Здесь температура не опускается ниже 15°С. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы вырастить почти метровый куст и получить первые плоды. Сейчас апельсин украшает большую комнату киевлянки.

Пикантности всей этой истории добавляет тот факт, что декоративное растение Федоровой — это часть целой бизнес-империи, которую создал в селе Рожны под Киевом изобретатель-селекционер Анатолий Патий. Он поставил на поток производство экзотических саженцев.

Цитрусовый рай

Патий поначалу выращивал растения в своей квартире, а позже, заработав немного денег, построил несколько теплиц-термосов по изобретенной им же самим технологии. Кроме апельсинов, здесь растут и плодоносят мандарины, киви, инжир и гранат.

Часть растений предприниматель выращивал самостоятельно, в пробирке. Особенно гордится суперкарликовым бананом высотой всего 80 см — в природе они гораздо выше. А также ананасом с “шишками” — соплодиями весом до 15 кг.

Еще один необычный цитрусовый гибрид, выведенный Патием,— это лимон, на котором вырастают килограммовые плоды и который плодоносит четыре раза в год. Предприниматель не только “сотворил” это чудо в начале 1990‑х, но еще и акклиматизировал его в Украине.

"Мы деревья режем на черенки, размножаем и продаем",— Анатолий Патий, бизнесмен-селекционер

Можно подумать, что экзотические фрукты, вызревающие так далеко от тропиков,— это и есть то, на чем зарабатывает Патий. Но сам предприниматель уточняет: плоды он не продает, а доход получает от торговли саженцами экзотических растений. “Мы их [плодоносящие деревья] режем на черенки, размножаем и продаем”,— поясняет бизнесмен.

В целом за год Патий реализует свыше 40 тыс. саженцев тропических растений, которые выращивает на небольшой площади — 750 кв. м: именно столько занимают его четыре теплицы.

Годовой доход хозяйства — $ 300–400 с квадратного метра в год. Маленький саженец предприниматель продает по цене от 100 грн за штуку. Куст возрастом три-четыре месяца — за 1 тыс. грн. А на взрослое дерево ценник нередко доходит до € 1 тыс. Подобный товар берут в основном начинающие предприниматели, которые решаются повторить путь Патия — построить теплицу и зарабатывать на саженцах.

Также среди покупателей есть и обеспеченные семьи, жаждущие быстрых и собственных урожаев экзотических фруктов. Подобные клиенты, по словам бизнесмена, готовы платить любую цену, лишь бы скорее заполучить в свой зимний сад большое дерево с плодами лимона, банана, ананаса или мандарина. Патий говорит, что недавно распродал более тысячи таких взрослых растений. Чтобы вырастить их, нужно четыре-пять лет.





САД ЖЕЛАНИЙ: Анатолий Патий неподалеку от украинской столицы создал бананово-цитрусовую плантацию, зарабатывая по $300-400 с квадратного метра

Прибыльный проект

Еще одним направлением деловой активности Патия стала продажа теплиц-термосов и самой бизнес-идеи “под ключ”.

Термосы он придумал сам,— помог опыт работы инженером-системотехником после окончания Института гражданской авиации.

В 1995 году будущий предприниматель получил европатент на проект энергосберегающей теплицы, где экзотические растения чувствуют себя так, словно растут в тропиках. Секрет самой технологии Патий не раскрывает, но ее можно купить за € 500.

Все основано на эффекте термоса — теплица не впускает холод снаружи и не выпускает тепло изнутри. Электричество для освещения такая термоферма также не использует, но позволяет получить уровень внутренней освещенности в полтора-два раза выше, чем снаружи. Обогревательный котел используется лишь при сильных морозах, да и тот в подобной ситуации суммарно работает три часа в сутки.

Бизнесмен продает не просто чертежи. Он консультирует новичков, помогает их бизнесу окрепнуть, учит самостоятельно ухаживать за растениями.

“Мы продаем не просто проект. Это готовый бизнес, который дает возможность людям зарабатывать деньги”,— утверждает Патий. Цена — $ 7 тыс.— именно столько стоит возведение теплицы-термоса площадью 100 кв. м. Уже через два года, говорит изобретатель технологии, она будет приносить вдвое больше чистой прибыли, чем эти первичные затраты. И это — только на одних саженцах.

На покупку проектов теплиц Патия уже решилось более 700 человек. Большинство из них — соотечественники изобретателя, украинцы. Но есть у него покупатели и из стран СНГ, а также Европы.

Да и спрос на саженцы значительно вырос. Но тут расчетливый Патий не растерялся. Расширяться он отказывается, а затребованные объемы старается восполнять за счет новых проектов, получая еще и бонус: часть саженцев у своих новых клиентов он выкупает за полцены.

Ростки рынка

Патий — не единственный предприниматель, который выращивает под Киевом экзотические теплолюбивые растения. Необходимые для этого теплицы построили 13 лет назад Виталий и Анна Маркуш, вложив в предприятие около $10 тыс. Они покупали уже готовые деревья, чтобы поскорее наполнить питомник растениями и саженцами. Виталий Маркуш говорит теперь: в каком‑то смысле это была авантюра — никто тогда не думал про большие доходы.

Первых клиентов семья искала на выставках. Сейчас они продают более 20 видов экзотических растений, среди которых киви, гранат и даже маракуйя. Супруги еще и развивают свой интернет-магазин, торгующий тропической экзотикой.