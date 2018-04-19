Дешево и сердито. Продажи новых автомобилей вытащил дизельгейт

Автомобили группы Volkswagen от которых отказались в США, пользуются повышенным спросом в Украине

В Украине увеличился спрос на новые автомобили. В этом году уже продано их более 19 тыс.

По данным AUTO-Consulting, за первый квартал этого года показатель продаж новых автомобилей увеличился на 16,3% до 19,1 тыс.

Впрочем, если в первые месяцы года реализация машин выросла на 40%, уже в марте темпы роста значительно снизились, об этом говорится в новом выпуске экономического еженедельника Перша Шпальта. А если сравнивать с прошлогодним мартом, продажи сократились на 3,8%.

Замедление роста спроса на новые автомобили в этом году, кроме традиционных факторов, связывают с новыми тенденциями на рынке. Эксперты говорят – на рынок давят несколько факторов одновременно. По словам Андрея Нестеренко, гендиректора компании Nissan Мотор Украина, через пробелы в законодательстве, в Украине чаще появляются автомобили на иностранной регистрации, но за рулем сидят украинские граждане, и это сильно влияет на отечественный авторынок. То есть спрос сместился в сторону подержанных автомобилей на "евробляхах".

С этой проблемой сталкивались во многих европейских государствах и в таких странах как Марокко и том же Алжире, но потом, когда эти страны увидели влияние этих машин на безопасность и загрязнения окружающей среды, в правительстве решили закрыть границы и остановить их поток, вспоминает Франсуа Мариотт, председатель правления компании Renault в Украине.

Еще одним из главных факторов замедления роста рынка его игроки называют колебания национальной валюты. В марте машины стали дешеветь, покупатели стали выжидать, когда ситуация стабилизируется. Ярослав Вовк, директор компании НИКО Авто Холдинг, говорит, когда в марте гривна укрепилась, люди решили повременить с покупкой автомобиля.

Сейчас рынок очень модифицирован. И речь идет не только о подержанных автомобилях из Европы. За последнее время на рынке наблюдаются сверхпривлекательные цены на автомобили Volkswagen и Аudi. А все это из-за эффекта дизельгейта, из-за которого на отечественный рынок хлынули автомобили со значительными скидками. "Трудно реагировать на скидку в 40-50%", – признается Нестеренко из Nissan Мотор Украина.

Вовк же видит в этом определенный позитив, ведь это укрепляло спрос в целом на рынке новых автомобилей, несмотря на безумный завоз подеражных автомобилей.

По статистике, средний возраст автомобиля в Украине около 20 лет. Если говорить о парке – это примерно 200 автомобилей на 1 тыс. жителей. В Европе такой показатель колеблется от 400 до 700. Поэтому, главные участники автомобильного рынка надеются на продолжение обновления автопарка и рост продаж.

Дмитрий Бугославский, директор по розничному бизнесу группы компаний Winner Украина, надеется, что вторая половина года принесет более существенный экономический рост Украине, и это должно улучшить покупательную способность и, соответственно, ускорить рост нового рынка автомобилей.

Нестеренко тоже настроен оптимистично и прогнозирует рост рынка на конец года до 20% по сравнению с прошлым. По словам Вовка из НИКО Авто Холдинг, стимулировать рынок могут развитие кредитования, экономический рост страны и прекращение ввоза автомобилей на еврономерах: "Однако мы понимаем, что страна не является богатой, экономика не развивается темпами по 7- 10% в год. К сожалению, это на уровне 2-3%. Поэтому рост в 50% авторынка ожидать не стоит, но на 20-30% возможно".

Кроме того, в программе смотрите сюжет о том, как украинские дизайнеры покоряют отечественный рынок.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.